Bankovnictví zažívá přerod. Klienti si již nenechají vše líbit

Co odhalil průzkum Nejčastějším důvodem zrušení účtu ve staré bance jsou pro 33 % klientů špatné finanční služby.

Na druhém místě skončily příliš vysoké poplatky, které vadí 32 % respondentů.

Celkem 28 % lidí uvedlo jako důvod to, že neměli vše na jednom místě.

Pro 18 % to byla nevýhodná poloha pobočky nebo její nedostupnost.

Až 54 % se nechalo slyšet, že výměnou banky získali lepší přístup a lepší služby. Zdroj: EY