Proč mít účet v malé bance?

Pomalu se stává zvykem, že pozornost všech je obrácena jen na desítku největších retailových bank a zapomíná se na to, že na českém trhu operují také menší bankovní domy a pobočky zahraničních bank. Nepokrývají sice celou republiku, ovšem na regionální úrovni mohou mít značný význam.

Patrně nejvýznamnější z malých bank je Volksbank CZ, která nyní oslovuje masivní reklamní kampaní potenciální klienty. Její pobočky najdete ve většině velkých měst: Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kaplice, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín, Znojmo. Je univerzální obchodní bankou působící v ČR od roku 1993. Poskytuje bankovní služby a produkty občanům a podnikatelům z řad malých a středně velkých firem a také komunální sféře, bytovým družstvům a společnostem se zahraniční majetkovou účastí. Klientům-občanům nabízí Volksbank CZ běžný účet včetně služby internetbanking, dále pak běžné produkty, jako jsou platební karty, termínované vklady, vkladní knížky či investiční produkty. Banka rozšířila svou produktovou řadu o spotřebitelské úvěry a hypotéky. Zařadila se tak po bok velkých bank s komplexním programem financování potřeb drobné klientely. Vlastní nabídka banky je doplněna službami partnerských společností VB Leasing CZ, Immoconsult (financování nemovitostí), Českomoravská stavební spořitelna a Victoria-Volksbanken pojišťovna.

Další, tentokrát již skutečně malou bankou, je IC Banka. Svoji činnost v ČR zahájila v roce 1994 a stala se univerzální bankou. Nabízí možnost vedení běžného účtu pro občany, ovšem bez možnosti využívat kanály přímého bankovnictví. Účty pro fyzické osoby patří do okrajové činnosti této banky, která se zaměřuje zejména na obsluhu malých a středních podnikatelských subjektů (hlavně na poskytování úvěrů). Individuálně nabízí také účelové úvěry fyzickým osobám. V nabídce lze najít rovněž termínované vklady.

BAWAG bank (do června 2004 Interbanka) teprve před měsícem rozšířila svou působnost mimo Prahu, kde měla do té doby jedinou pobočku, a to do Brna. Svým klientům nabízí služby v oblasti privátního i firemního bankovnictví, financování nemovitostí a zahraničního obchodu. BAWAG bank se, obdobně jako IC Banka, orientovala původně na firmy a zahraniční transakce. Nyní však mění svou strategii a snaží se svou kampaní, přesvědčit stávající i nové klienty, že „na českém trhu existuje banka, která nabízí opravdové pohodlí při vyřizování finančních záležitostí a která si váží každého jednotlivého klienta.“

Fyzické osoby si u BAWAG bank mohou otevřít IQ konto, u kterého je vedení včetně měsíčních výpisů zdarma. Také poplatky za jednotlivé operace jsou na velmi přijatelné úrovni, ale přijde i zklamání. Vedle minimálního úroku ze zůstatku na účtu v CZK (účty v cizí měně nejsou úročeny), což by ani nebyl takový problém, zamrzí hlavně absence přímých kanálů telebanking a GSM banking. Jediným nabízeným kanálem je internetbanking S jeho pomocí můžete zadávat platební příkazy jednorázové i trvalé, zjišťovat zůstatky účtu. Umožní vám i převod mezi běžným a spořícím účtem, a to zdarma.

Raiffeisenbank im Stiftland

, pobočka Cheb působí v Západních Čechách. Její obchodní místa najdeme v Chebu a Plané u Mariánských Lázní Pobočka německé Raiffeisenbank působí v regionu od roku 1995. Zaměřuje se především na fyzické osoby, které tvoří téměř 90 procent jejích klientů. Stejně jako ve většině malých bank, sází RB Cheb na osobní přístup. Vedle běžných účtů s telebankingem a homebankingem nabízí také termínované vklady (nejdéle na 9 měsíců), vkladní knížky a úvěry. Ovládat účet lze pomocí telebankingu či internetbankingu.

Velkou výhodou této banky je bezpečnost vkladů. RB Cheb se účastní systému pojištění pohledávek z vkladů v rámci českého Fondu pojištění vkladů, navíc je napojena na zajišťovací fond Spolkového svazu německých lidových bank a spořitelních a úvěrových družstev. Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v českých korunách nebo cizí měně (EUR, USD). V případě finančních problémů banky nastane výplata z fondů v plné výši i s úroky.

Sparkasse Mühlviertel – West Bank s pobočkami v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Písku, Táboře, Vyšším Brodě patří do finanční skupiny SMW a působí pouze v Budějovickém kraji. Většinu klientů tvoří fyzické osoby - občané, zbytek podnikatelé a firmy. Nabídkou produktů se banka řadí mezi univerzální. V její nabídce lze nalézt běžný účet s možností jeho ovládání pomocí přímého bankovnictví, dále depozitní a úvěrové produkty, a to včetně leasingu, který poskytuje další z finanční skupiny SMW – S- Bohemia Leasing. Banka především vyzdvihuje svůj osobní přístup ke klientovi a snaží se získávat klienty i z řad studentů a mládeže. Těm nabízí dokonce úvěr na studium ve výši 300 tisíc korun.

Není koruna jako koruna

Waldviertler Sparkasse von 1842

opět působí především v jižní části ČR s výjimkou pobočky v Praze. Další obchodní místa lze nalézt v Dačicích, Jindřichově Hradci, Moravských Budějovicích, Pelhřimově, Třebíči a Třeboni. Banka vznikla v dolnorakouském regionu Waldviertel. Od roku 1993, kdy obdržela jako první zahraniční banka koncesi od České národní banky, může působit její pobočka v České republice.

Stejně jako výše uvedené bankovní domy, se WSPK orientuje převážně na občany. Vede však účty i živnostníkům a firmám. Nabídka zahrnuje všechny základní produkty – běžný účet platební karty, úvěrové produkty. Přístup k účtu je možný přes internetbanking a homebanking. Účetní položka vás u této banky přijde na 1 korunu. O tak nízké částce si můžete u velkých bank nechat jen zdát. V nabídce WSPK je i studentské a dětské konto. Banka v tomto případě mladým klientům a studentům odpouští poplatky za účetní položky či platební kartu.

Banka Název účtu Vedení / výpis z účtu měsíčně Platební karta Výběr z ATM Přímé bankovnictví měsíčně / Příkaz Kč Volksbank CZ Běžný účet 25 Kč / 15 Kč Maestro 200 Kč ročně 2,50 Kč / 5 Kč / 25 Kč* 30 Kč / 3 Kč BAWAG bank CZ IQ konto zdarma / zdarma Maestro - Visa elektron / zdarma v balíčku 5 Kč / 25 Kč*** 80 Kč - 99 Kč ** / 5 Kč IC Banka Běžný účet 30 Kč / 16 Kč Maestro - VISA Electron 200 Kč ročně 5 Kč / 25 Kč*** ne / 5,50 Kč (pobočka) Raiffeisenbank im Stiftland pobočka Cheb R-konto 20 Kč / 11,50 Kč Maestro 300 Kč ročně zdarma/ 25 Kč**** 2 Kč - homebanking Sparkasse Muhlviertel - West Bank S-žiro 30 Kč / 15 Kč Maestro - VISA Electron 200 Kč ročně 5 Kč / 25 Kč*** 150 Kč / 3 Kč K-konto (mladí do 25 let) zdarma / 15 Kč Maestro - VISA Electron 150 Kč ročně (1.rok zdarma) 5 Kč / 20 Kč*** 150 Kč / 3 Kč Waldviertel Sparkasse von 1842 Osobní účet 10 Kč / 10 Kč Maestro 200 Kč ročně 5 Kč / 25 Kč*** zdarma / 1 Kč Penzijní účet 10 Kč / 10 Kč Maestro 200 Kč ročně 5 Kč / 25 Kč*** zdarma / 1 Kč Studentské konto zdarma / zdarma Maestro - VISA Electron 150 Kč ročně (1.rok zdarma) 5 Kč / 25 Kč*** zdarma / 1 Kč

Pozn.:* Výběr z ATM Volksbank / ČSOB / jiný ATM, ** IQ konto Net+ (el.-embos. karta), *** výběr z ATM ČSOB / jiná banka, **** RB Cheb / ostatní, Zdroj: banky

Zda se vám vyplatí účet u malé banky, ne to neexistuje jednoduchá odpověď. Malé banky nabízí sice klientům individuální přístup a produktovou škálu skoro ve stejné šíři jako velké banky. Problémem se však stává jejich špatná dostupnost a omezená možnost přímé komunikace. Zároveň je dobré zvážit bezpečnost svých finančních prostředků v malých bankách a zjistit si, jak silné je finanční zázemí banky.

