Proč nakupovat letní dovolenou už teď

S posledním únorovým dnem končí u mnoha cestovních kanceláří nabídka slev za rychlý nákup dovolené. A u jiných nejsou výhody v březnu tak zajímavé jako do konce února. Ještě 14 dní mohou zájemci počítat s výrazným snížením ceny, mnohé cestovky navíc garantují, že stejné zájezdy levnější už nikdy nebudou.



„Sleva je až patnáct procent a na lepší ceny se klienti prostě nedostanou. Ve srovnání s doprodejem zájezdů, kde se pokles ceny pohybuje mezi pěti a osmi procenty, je nákup v první minutě výhodnější,“ tvrdí tiskový mluvčí cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko. Stejné počty platí podle tiskového mluvčího Tomáše Brejchy i v Čedoku.



I velké děti skoro zadarmo

Slevy za rychlý nákup se týkají nejen cen pobytů, ale také poskytovaných služeb. Lidé mohou získat zdarma výlety či půjčení auta. Dalšími výhodami chtějí cestovky přimět k rozhodnutí o dovolené rodiny s dětmi. Například cestovní kancelář Blue Style naúčtuje u vybraných kapacit do konce února rodičům za děti do 15 let jen letištní a bezpečnostní taxy, ať zvolí jakýkoliv termín odletu. Konkrétně to znamená, že například do Řecka na ostrov Zakyntos pocestuje dítě jen za 1180 korun.

Při rezervaci do konce března pak mohou děti cestovat za stejných podmínek jen mimo sezonu, za zájezd v plné sezoně už za ně rodiče zaplatí 3990 korun.

Pokud se bráníte vybírat letní dovolenou dopředu, když ani pořádně nevíte, co budete dělat zítra, natož za pár měsíců, není ani pro vás nákup v první minutě ztracený. Třeba cestovní kancelář Fischer umožní změnit termín a místo dovolené i měsíc před odletem, aniž se mění cena.



P očítejte se zálohou

Podmínky získání slev za včasný nákup jsou u každé cestovky jiné. Obvyklé je sepsání cestovní smlouvy a složení zálohy 30 až 50 procent z ceny dovolené, ale například Vítkovice Tour chtějí při rezervaci do 15. února jen 500 korun, po tomto datu 30 procent z ceny. Kdo ale zaplatí celou částku do konce února, získá další dvě procenta slevy navíc. V Blue Style je potřeba zaplatit jako zálohu 5000 korun za každého účastníka zájezdu. Doplatek požadují kanceláře obvykle nejpozději do měsíce před odjezdem.



S výměnou peněz spěchat nemusíte



Když koruna nakrátko prolomila hranici 30 korun za jedno euro, napadlo možná někoho, zda to není ten nejlepší čas k nákupu peněz na dovolenou. Co soudí odborníci? „Momentálně se nakupovat dolary a eura nevyplatí, je tady riziko ještě dalšího posilování české měny, proto nebude chybou počkat až do léta. Koruna by do té doby měla být ještě silnější,“ soudí analytik David Marek z Patria.

Kupujete zájezdy dopředu, nebo raději na poslední chvíli? S jakou cestovní kanceláří máte dobré zkušenosti? Napiště nám, těšíme se na vaše příspěvky.