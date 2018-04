Proč (ne)vsadit na spořící účet

Pomineme-li zvyk a konzervativní přístup klientů, které jsou nepochybně hlavními důvody využívání bankovních spořících produktů, najdeme i další faktory mluvící pro jejich využití. Vkladní knížka, termínovaný vklad i spořící účet jsou ze zákona pojištěny a v případě krachu banky dostane klient od Fondu pojištění vkladů náhradu ve výši 90 % vkladu maximálně do výše 25 tisíc EUR.

Řada spořících účtů nemá výpovědní lhůtu a termínovaný vklad lze uzavřít nejméně na 7 dní, a tak jsou finanční prostředky snadno a celkem rychle dostupné. Oba produkty mohou dobře sloužit jako rezervní úspory v případě nenadálých výdajů a zároveň jsou lépe ochráněné proti inflaci než na běžném účtu.

Spořící účet nebo termínovaný vklad?

Spořící účet bývá nejčastěji zakládán k běžnému účtu, k němuž je vázán. Slouží k zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. Vkládána nebo automaticky převáděna může být libovolná finanční částka (banky požadují jej zaokrouhlení na stovky či tisíce korun). Pokud je stanovena výpovědní lhůta, musí majitel účtu před výběrem peněz podat výpověď a vyčkat dohodnutou dobu. Dřívější dispozice s vkladem na spořícím účtu je v takovém případě nemožná nebo pro klienta znamená sankci v podobě poplatku.

Narozdíl od spořících účtů jsou termínované vklady uzavírány na předem stanovené částky (v tisících korun) a na stanovený termín (od 7 dní po roky). Jakmile doba vkladu skončí, jsou finanční prostředky převedeny podle klientovi dispozice (např. na běžný účet nebo na nový termínovaný vklad). U termínovaných vkladů je možné využít pro zhodnocování financí i jejich revolvingovou podobu. Vklady se obnovují po určené době (7 dní, 1 měsíc, 1 rok apod.). Vždy když tato doba končí, může být vklad místo obnovy vypovězen a ukončen.

Díky rozvoji přímého bankovnictví, začínají banky nabízet tzv. inteligentní spořící účty a termínované vklady. Klient si pomocínastaví na běžném účtu limitní hranici svého zůstatku, a pokud stav účtu poklesne pod určenou mez, je zůstatek doplněn ze spořícího účtu. Překročí-li prostředky stanovenou výši limitu, jsou naopak převedeny na lépe úročený spořící produkt.

Úrokové sazby a poplatky

Úrokové sazby spořících produktů nejsou nijak závratné, jak ukazuje tabulka. Sazby jsou uvedeny pro vklad 30 tisíc korun na 14 dní (s výjimkami na 1 měsíc).

Banka Spořící účet Termínovaný vklad Česká spořitelna 0,70% ČSOB 0,80% 0,70% Poštovní spořitelna 0,70% eBanka 0,50% GE Capital Bank 0,70% * HVB Bank 1,20% 0,63% ** ING Bank 2% Komerční banka 0,59% 0,63% Raiffeisenbank 0,40% 0,75% *** Volksbank CZ 0,90% 0,85% Živnostenská banka 0,41% 0,52%

* revolvingový vklad, min. výše 40 000 Kč ** od 1 měsíce *** výpovědní lhůta min. 1 měsíc Zdroj: banky

Vyšší úrokovou sazbu je možné získat v závislosti na delší výpovědní lhůtě či termínu uložení prostředků. Podstatnou úlohu má i finanční pásmo (do 50 tisíc Kč, do 150 tisíc Kč atd.), ve kterém se pohybuje vklad. Banky mají tato pásma nastavena různě. Jako rozumnou dobou pro zhodnocení vkladů se jeví maximálně 1 měsíc. Pro dlouhodobější investice je vhodné využít jiné spořící produkty (např. investice do podílových fondů, hypotečních zástavních listů nebo stavebního spoření).

Ještě jedno pozitivum tradiční spořící produkty mají - jsou bez poplatků. Nezaplatíte za zřízení, vedení, platební styk ani účetní položky, avšak ne u všech, např. Raiffeisenbank má se svým Efektkontem spojeno poměrně mnoho poplatků - od převodů po vystavování výpisů z účtu.

Banka Název spořícího účtu Výpověď lhůta MIN. - úrok Výpověď lhůta MAX. - úrok Pásmo v Kč Citibank Spořící účet bez lhůty - 0,50% 0 - 60 000 0,70% 60 000 - 120 000 0,90% 120 000 - 180 000 1% od 180 000 Spořící účet CitiOne Bez lhůty 0% do 10 000 1% 10 000 - 100 000 1,50% 100 000 - 300 000 2% 300 000 - 3 000 000 1,50% nad 3 000 000 Česká spořitelna Vkladový účet 7 dní - 0,7 % 4 roky - 2,4% 0 - 99 999,99 7 dní - 0,7 % 4 roky - 2,6% 100 000 - 249 999,99 7 dní - 0,8 % 4 roky - 2,8% 250 000 - 499 999,99 7 dní - 1,3 % 4 roky - 3,1% od 500 000 ČSOB Spořící účet 7 dní - 0,8 % 3 roky - 2,6 % do 149 000 7 dní - 0,95 % 3 roky - 2,75 % 150 000 - 499 999 7 dní - 1,4 % 3 roky - 3,1 % 500 000 - 999 999 7 dní - 1,4 % 3 roky - 3,1 % od 1 000 000 GE Capital Bank Spořící účet ne - 0,5% ne - 0,5 % ne HVB Bank Spořící účet PLUS* 3 měsíce - 1,2% od 50 000 - 200 000 3 měsíce - 1,45% 200 000 - 500 000 3 měsíce - 1,7% 500 000 - 1 mil. 3 měsíce - 1,8% 1 - 5 mil. ING Bank ING Konto Bez lhůty - 2 % * Poštovní spořitelna Spořící účet 14 dní - 0,7% 1 rok - 0,9% bez limitu Raiffeisenbank Efektkonto Bez lhůty - 0,4% 5 000 - 49 999 0,55% 50 000 - 99 999 0,75% 100 000 - 499 999 1,20% 500 000 - 999 999 1,30% nad 1 000 000 Živnostenská banka Spořící účet 1 týden - 0,4% 6 měsíců - 0,99% do 49 999 1 týden - 0,5% 6 měsíců - 1,09% 50 000 - 99 999 1 týden - 0,85% 6 měsíců - 1,34% 100 000 - 249 999 1 týden - 1,05% 6 měsíců - 1,54% 250 000 - 499 999 1 týden - 1,35% 6 měsíců - 1,74% 500 000 - 999 999 1 týden - 1,55% 6 měsíců - 1,94% od 1 000 000

* nad 10 000 Kč

Zdroj: banky

V současné době, jak je vidět z výše uvedené tabulky, patří mezi nejvýhodnější spořící konto ING Bank. Vklad je na něm totiž úročen 2 % p. a. Výhodou je, že účet nemá výpovědní lhůtu, a tak lze s penězi disponovat již za 3 pracovní dny (doba bezhotovostního převodu) na běžném účtu. Minimální vklad pro otevření konta není stanoven. Zůstatek se však začíná úročit od 10 tisíc korun výše. Vklady a výběry lze na účtu provádět kdykoli.

Při porovnání obou produktů - termínovaných vkladů a spořící účtů - se jeví výhodněji spořící účty. Nastavení vyšších úrokových sazeb a likvidity je činí vítězi, nicméně jsou výhodné pouze pro krátkodobé zhodnocení finančních prostředků. Dlouhodobá investice do těchto produktů vám pohádkové bohatství nepřinese. Může jen o málo zmírnit dopad inflace.

