Proč nestíháte? Kvůli chaosu

Jak nebýt obětí zpoždění jiných

Průměrný Čech stráví v práci dva tisíce hodin ročně. Vzhledem k tomu, co vyprodukuje, to je podle ekonomických analýz příliš dlouhá doba. Co tedy děláme? Lopotíme se kvůli zmatkům.Kdybych tak odpracoval osm a půl a mohl jít domů, říkávají lidé, kteří o svém čase v zaměstnání rozhodují sami. Tedy částečně sami. A v tom je ten zádrhel. Nikdo nehlídá, zda se ráno pustí do řeči s kolegy u kafe, nebo hned začnou pilně pracovat. Chybí-li jim disciplína, sotva ukončí pokec s kolegy po pěti minutách. „Pak se pokračuje plněním nedůležitých úkolů, protože jsou víceméně příjemné, a den plyne...,“ upozorňuje psycholog práce Vladimír Täubner. Tvrdí, že takové příjemné zbytečnosti zaberou 40 i 50 procent pracovního času. Nejdůležitější věci se pak řeší ve stresu a na poslední chvíli.

Vaše činnost závisí i na tom, co udělají druzí? Pokud jste v tomto řetězci jediní dochvilní, čas stejně neušetříte. Možná jste se naučili trávit prostoje čtením novin, učením cizího jazyka, jindy běháte po úřadech nebo navštívíte fitcentrum. Jestli však necháte svým loudavým kolegům příliš volnou ruku, budou oni pány vašeho času. Nelíbí se vám to? Zkuste je trochu ukáznit.

„Vysvětlete kolegovi, proč je termín dokončení úkolu důležitý. Seznamte ho s důsledky jeho pozdního splnění,“ radí konzultantka v oboru time management Magdaléna Roflíková.



Jde-li o dlouhodobější činnost, pojistěte si domluvu tím, že oznámíte průběžné termíny, kdy se poinformujete o jejím stavu. „Necháteli plnění úkolu bez kontroly, dozvíte se v den, kdy měl být hotov, že se tak nestalo. Možnosti stihnout konečný termín pak budou minimální,“ varuje Roflíková. Při plánování si nechte rezervu na neočekávané události, kterým nezabráníte.



Je možné, že budete označeni za pedanta a prudiče. Ovšem sami musíte zvážit, jak hodně je pro vás důležitý volný čas.

Ať je šéf konkrétní

O drahocenné minuty i hodiny okrádají zaměstnance i někteří šéfové. Na zadání úkolu mají stále dost času. Přemýšlejí až poté, co nechali práci udělat. Pak jde vykonaná práce do stoupy nebo jsou rozdělané úkoly překládány na jiný termín. Šéfové často neumějí určit priority. „Nebo je stanovují, ale ne konkrétně. Takže ve firmě se ví, co je třeba dělat. Ale co konkrétně úkoly obnášejí a kdo je provede a zkontroluje, se již neurčí,“ popisuje zkušenost z praxe lektorka manažerských dovedností Halka Baláčková.



„Nechtějte se zavděčit šéfovi tím, že ho neobtěžujete dotazy a necháte se odbýt, aniž vás zajímají konkrétní podrobnosti,“ podotýká Magdaléna Roflíková. Chtějte vědět, co přesně vedoucí očekává. Taková specifikace může být i pro šéfa velmi obtížná. Bavte se proto o úkolu. Možná přijdete společně na to, že jej už někdo částečně řešil nebo že je úkol nesmyslný. Diskuse však předpokládá otevřenou pracovní atmosféru.



Pokud bude šéf reagovat na vaše otázky podrážděně, zkuste mu vysvětlit, proč se na to ptáte a proč je to pro vás a splnění vašeho úkolu důležité.



C o vás zbytečně zdržuje od práce?

Její špatná organizace - 60 %

Zbytečná administrativa - 27 %

Spousta telefonátů - 6 %

Dlouhé a časté porady - 4 %

Množství e-mailů, které je potřeba vyřídit - 3 %

Hlasovalo 1005 lidí, Zdroj: prace.cz