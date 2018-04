Proč nezískáte nejnižší pojistné?

Základní model je stejný

Pohlaví, vstupní věk, pojistná doba a pojistná částka jsou základními údaji určujícími výši pojistného. Muži mají dražší pojistné než ženy, což je dáno statistickými výpočty dožití, úmrtnosti apod. Dále platí, že čím vyšší jsou ostatní parametry (např. věk, delší pojistná doba či vyšší pojistná částka), tím vyšší je i pojistné. Princip výpočtu je u všech pojišťoven podobný.

(Ne)omylná statistika

Většina pojišťoven pracuje s údaji získanými od státního statistického úřadu. Kromě toho některé pojišťovny do výpočtu zahrnují i svou interní statistiku (objem hlášených událostí k objemu počtu klientů) nebo statistiky Policie ČR (resp. MVČR). V každém případě každá pojišťovna s výslednými daty pracuje jinak, má jinou metodiku výpočtu, jinak přistupuje k míře rizika apod. Tudíž výsledné pojistné se proto u jednotlivých pojistitelů liší.

Ze statistik vyplývá, že dnes muži umírají dříve, jsou náchylnější k úrazům, k závažným onemocněním apod.. V budoucnosti to ale může být jinak. S pojištěním totiž významně souvisí celá řada faktorů, např. stále kvalitnější lékařská péče a lepší léky, životní prostředí a jeho dopad na zdraví populace, prosazování bezpečnostních prvků v sériové výrobě automobilů atd.. Podíváme-li se na to zjednodušeně, všechny tyto aspekty mohou způsobit těžko předvídatelné změny ve statistických výpočtech a mohou se tak promítnout i do sazeb pojistného.

Zdravotní stav

Kromě základního modelu výpočtu pojistného a zmíněných statistik, je u potencionálního klienta nejdůležitější položkou zdravotní stav, který totiž zásadně ovlivňuje sazbu pojistného. Pojistiteli samozřejmě záleží na „rizikovosti“, proto zájemce o pojištění pečlivě zkoumá. Součástí každého návrhu smlouvy je tzv. „malý“ zdravotní dotazník, kde klient vyplňuje základní informace o tom, jestli kouří (případně počet cigaret), pije alkohol (množství), nemoci, alergie apod..

Do určitého vstupního věku a výše pojistné částky pojišťovna nevyžaduje zkoumání zdravotního stavu (resp. stačí vyplnění zmíněného „malého“ dotazníku). Po překročení určitých věkových limitů či pojistných částek, nebo když se údaje uvedené v dotazníku zdají být nedostatečné nebo skrývají určité „riziko“ pro pojišťovnu, vyžádá si vyplnění tzv. „velkého“ zdravotního dotazníku. Ani ten však pojišťovně v určitých případech nemusí stačit a v takovém případě má právo nahlédnout do lékařského spisu či požádat o výpis z lékařské karty u obvodního lékaře. Tato služba je zpoplatněna a poplatek hradí v drtivé většině pojišťovny. Poslední možností je prohlídka klienta smluvním lékařem pojišťovny. V uvedených postupech se mohou jednotlivé pojišťovny lišit. Věkové limity a pojistné částky pro (ne)zkoumání zdravotního stavu jsou různé adekvátně jednotlivým produktům a pojistitelům.

Všechny údaje týkající se zdravotního stavu klienta mají vliv na výši pojistného. Pojistné významně ovlivňují především dispozice k vážným chorobám (dřívější výskyt v rodině), logicky pak také nadměrné pití alkoholu či nadměrné kouření, alergie, dětské nemoci a jiné skutečnosti. Při nesprávném uvedení těchto údajů se klient vystavuje riziku, že v případě pojistné události pojistitel odmítne vyplatit plnění. Shledá-li pojišťovna, že zájemce s sebou přináší určitá rizika, přijme jej do pojištění za vyšší než obvyklé pojistné nebo v extrémním případě jej nepojistí vůbec.

Další vlivy na pojistné

Zkontrolujte si pojistku! Víte, jak máte pojištěnou domácnost?

Více ZDE .

Zaměstnání má také svůj vliv na výpočet pojistného. Jiné pojistné bude platit např. administrativní pracovník a jiné hasič nebo pyrotechnik. Pro správné stanovení je třeba i tento údaj vyplnit správně a srozumitelně pro pojišťovnu. Změníte-li v průběhu trvání pojištění své zaměstnání (z pohledu rizikovosti), pak je vhodné tuto skutečnost oznámit pojišťovně, která v souvislosti s mírou rizika upraví pojistné.

Provozování sportů také může ovlivnit výši pojistného. Úrazy způsobené při „běžných“ sportech (míčové hry, cyklistika) vám pojišťovna zaplatí, zatímco úrazy způsobené adrenalinovými sporty (horolezectví, parašutismus, potápění) jsou často ve výlukách. Pojišťovnu může zajímat, jestli se některým sportům věnujete, jak často, jak dlouho apod. Opět ani zde se „nevyplatí“ informace zatajovat, byť to může znamenat vyšší pojistné.

Ideální stav

Ideálním uchazečem o pojištění by byl mladý člověk, solventní, který netrpí žádnou civilizační nemocí (alergie, chronická rýma), v jehož rodině se u rodičů a prarodičů nevyskytla žádná vážná choroba (tuberkulóza, cukrovka, infarkt..), jež nekouří a nepije a nejlépe ani nesportuje (vůbec nebo jen málo). Zaměstnán je na „bezpečném“ místě, do práce necestuje (pracuje doma) apod. Pro pojišťovnu by bylo dobré, kdyby nepožadoval vysokou pojistnou ochranu na dlouhou dobu. Nicméně ideál neexistuje (alespoň ne v širokém měřítku), a tak se musíte připravit také na to, že se vám jen stěží podaří získat minimální pojistnou sazbu.

Pojištění domu a domácnosti.

Jak na to?

Speciální sekce ZDE .

V každém případě vždy uvádějte všechno podle skutečnosti, pravdivě a každou významnou událost ovlivňující pojištění neprodleně sdělte pojišťovně. Tím omezíte riziko, že v případě pojistné události pojistitel omezí pojistné plnění a vaše zaplacené pojistné vyjde vniveč.Dobré je také vědět, že pojistné lze platit nejen měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, ale i jednorázově a srovnávat jednorázovou platbu s měsíčním pojistným není možné, protože při jednorázovém pojistném často pojišťovna poskytuje klientovi „slevu“.

Jaké máte zkušenosti se zkoumáním zdravotního stavu pojišťovnami? Stalo se vám někdy, že po přezkoumání Vašeho zdravotního stavu vám pojišťovna navýšila pojistné? Odmítla vás někdy pojišťovna přijmout do pojištění?