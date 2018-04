Proč právě FJFI - a co potom?

Studenti Tomáš Vrba: Chtěl jsem studovat radiační fyziku v medicíně, a to je možné snad jen na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Mohu pracovat například v IKEM, nebo v jiném výzkumném ústavu. Podle atomového zákona musí být radiační fyzik u každého rentgenu a magnetické rezonance.Petr Rálek: Studuji matematické modelování a baví mě hlavně parta nadšenců "stejné krevní skupiny", kteří jsou schopni dotáhnout věci do konce. Když jsem jako středoškolák přijel z Liberce do Prahy na různé dny otevřených dveří, na této fakultě se mi líbilo, že byla nejotevřenější.Lenka Nádvorníková: Mým zaměřením je fyzikální elektronika. Na fakultě si nejvíce vážím jednak téměř rodinného prostředí, jednak možnosti samostatně pracovat v laboratoři a zapojit se do vědecké práce i v mezinárodním měřítku. Jsem ve třetím ročníku a už mám ze zahraničí nabídky práce ve vědě a výzkumu.Ondřej Mičan: Uspokojovalo by mě podílet se na vývoji a zavádění metod, které nahradí testy léků a kosmetiky na zvířatech. Zdá se mi totiž, že se této oblasti u nás nevěnuje dostatečná pozornost.Jiří Martinčík: Původně jsem začal studovat softwarové inženýrství, pak jsem přešel na dozimetrii, bakalářský obor radiační ochrana a životní prostředí, to mě opravdu baví. Doufám, že si ještě dodělám inženýrské studium a najdu uplatnění v oblasti ekologie.Absolventi Petr Jakubík: Vloni jsem na FJFI dokončil inženýrské studium, obor informatika a udělal přijímací zkoušky z ekonomie a statistiky do 4. ročníku na VŠE, zaměření statisticko-pojistné inženýrství, vedlejší specializace peněžní ekonomie a bankovnictví. Chci pracovat v nějakém finančním ústavu. Myslím, že absolventi FJFI mají dobrý základ k postgraduálnímu studiu na jakékoli vysoké škole alespoň trochu technického směru.Martin Stýblo: Vystudoval jsem obor matematické inženýrství. Teď pracuji v úspěšné zahraniční firmě jako programátor na vývoji softwaru pro simulaci a optimalizaci plynovodních sítí. Co mi škola dala? Velmi důkladné základy. Asi největší klad jsem poznal po skončení studia, kdy díky předchozím odborným kontaktům již na fakultě jsem dostal řadu nabídek a zaměstnání jsem si mohl vybírat.Zatímco úterní příloha Zaměstnání je věnována tomu, jak získat a neztratit práci, čtvrteční příloha se zaměří na výchovu a přípravu na zaměstnání. Napište, s čím si nevíte rady a o čem byste se rádi dočetli.