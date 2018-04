Proč Raiffeisenbank nekótuje své certifikáty

Co je příčinou zastavení kótování investičních certifikátů Raiffeisenbank na pražské burze?

Vzhledem k nadměrnému obchodování na stuttgartské burze dostáváme neúplná data a tím pádem nejsme schopni kótovat po celou obchodní seanci některé certifikáty na pražské burze. Pracujeme na technické změně přijímání dat, aby se toto nestávalo v takových chvílích, jako je dneska. Objem je násobný oproti běžnému obchodování, a proto vypadává spojení.

Co byste doporučil investorům, kteří mají zainvestováno v certifikátech a vzhledem k současným pohybům by chtěli aktivně obchodovat?

Ať zavolají svému brokerovi, který nám certifikáty může prodat přes telefon. Emitent certifikáty obchoduje a my jsme schopni, když zavolá broker, člen burzy nebo náš klient, certifikáty zobchodovat. Dále někteří brokeři dokážou klientovi tyto certifikáty zobchodovat ve Vídni či ve Stuttgartu sami.

Chápu, že lidé, kteří nám chtějí prodat své dlouhé pozice, mohou mít problém, že to nejde, ale je otázka, zda bych to dělal. Kdo chce v těchto turbolencích na trhu vstupovat do pákových produktů, musí si uvědomit, že je tam tak obrovská volatilita, že je to strašně nebezpečné. Je to skutečně jenom pro vyspělé investory.

Není to ale jen o tom, že máme nyní technické problémy s kótováním, jsou problémy i na burze, kde jsou nyní rozšířené spready, protože market-makeři, což jsme i my, při této volatilitě nejsou schopni smysluplně kótovat.

Pokusím se vyvolat jednání mezi burzou a ČNB o tom, abychom obchodování pákových instrumentů dali určitý řád, protože se mi nelíbí to, jak kótujeme dneska, kdy začínáme v půl desáté kótovat deriváty na podkladová aktiva, která se také začínají kótovat v půl desáté. A tím, že si ze začátku obchodování roztáhnu nesmyslně spready, poškozuji klienta, což je špatně.

Uvítal byste tedy pozdější začátek obchodování derivátů?

Ano, stačilo by pět minut po zahájení obchodování podkladových aktiv.

Jaký vliv má rozšíření spreadu akcií na BCPP na investory?

Na certifikáty samozřejmě špatný. Jestli se zobchoduje, jako před chvilkou se zobchodoval obchod bid, a hned obchod offer o 2 % výš, a certifikát má desetinásobnou páku, tak ten certifikát by měl mít jednu vteřinu cenu takovou a druhou vteřinu o dvacet procent jinou.

Nám se současný systém obchodování certifikátů příliš nelíbí a usilujeme o to, aby se to změnilo. Doufali jsme ve vstup dalších obchodníků na trh, ale zatím se to zdá pro ostatní příliš složité. Pro zlepšení řešíme jiný technický systém.

