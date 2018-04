Proč se v práci necítím dobře

Takové "newsroomy", to je podle mnohých přímo děsivé prostředí pro zaměstnance. Neustálý hluk, zvonění telefonů, vyřizování hovorů, pobíhání zaměstnanců sem a tam po rozlehlé místnosti má obrovské negativní dopady na zdraví. Vše se podepíše na snížení pracovní výkonnosti lidí. I když hlučení v místnosti přestaneme časem vnímat, náš mozek o něm ví a zpracovává jej, čili je přetížený a kvalita práce klesá. Psycholog Andrew Urbiš říká: "Existují speciální poradci, kteří patří ve světě k uznávaným a dobře placeným odborníkům. Jejich služeb využívají nejen významné světové firmy, ale i politici a státníci. Tito lidé pracují podle čínské metody Feng Shuej, složité vědy, která se zabývá prostorem a prouděním energie. " Firmy konzultují s poradci výběr pozemků, prostorové rozložení staveb, zařizování kanceláří nebo místností k projednávání důležitých záležitostí.

Zářivky vytvářejí napětí

"Nedávno mě jedna firma požádala o posouzení pracovního prostředí. Jakmile jsem vstoupil do objektu a viděl, že všude svítí zářivky, řekl jsem mu, ať je vymění za klasické žárovky," říká Urbiš. "Ostatní změny v tu chvíli ztrácely smysl. Zářivkové světlo totiž vytváří v prostoru stálé napětí. Výměnu zářivek samozřejmě odmítl, protože by se zvýšila spotřeba elektrické energie," uvádí Urbiš a dodává, že v místnostech, kde nekmitají jen zářivky, ale i monitory počítačů, se u lidí může projevovat únava, zpomalení reakcí na různé podněty a nervozita. Zářivky kmitají na vyšší frekvenci než 24 Hz. Přitom při kmitočtu nad 14 Hz se automaticky aktivují mozková centra tělesné motoriky, stav nad 22 až 24 Hz vyvolá u většiny lidí stresové reakce, zpomalení mozkových a motorických funkcí. Majitel firmy, o níž psycholog mluví, konstatuje: "Zářivkami je dnes vybavena většina kanceláří, provozů i obchodních domů právě kvůli úspoře elektrické energie. U nás máme osvětlené velké plochy, takže cestu vidím v tom, že tuto újmu vynahradím svým zaměstnancům jiným způsobem.

Člověk potřebuje prostor

Značnou úlohu sehrává i barevné ladění stěn, stropů, podlah a rozmístění nábytku v místnosti. Nepříznivě působí na člověka místnosti ve tvaru L. Když už musíme takový prostor využít, stačí jej opticky vyrušit. Například jinou podlahovou krytinou, odlišnou barvou stěn. Stejně tak pracovní stoly, skříně a jiné části zařízení s ostrými hranami je lepší si nepořizovat. Působí negativně na organismus. Řada firem podle psychologa Urbiše neprosperuje tak, jak by mohly proto, že v detailech zařízení místností vládne nesoulad. Člověk má zachované intuitivní pudy ještě z dávných dob, kdy například střežil vchod do jeskyně. Určitě k němu kvůli bezpečí neseděl zády. Stejný pocit ohrožení tak pocítí, když jej v práci posadí na židli zády ke dveřím. Každé vrznutí jej znervózní, špatně se soustředí. Ani stůl, který je umístěn v jedné rovině se vstupními dveřmi, není správnou volbou. Jednak zaměstnance ohrožuje průvan a jednak velký únik energie. Další z důležitých faktorů je osobní prostor. Nikdo nebude v pohodě, když se bude mačkat na malé ploše s dalšími kolegy.

Hluk a málo vzduchu

"Sluch je vodivý orgán. Zatímco mezi sluchovým vjemem a reakcí na něj uplyne pouze 0,11 až 0,14 sekundy, mezi zrakovým vjemem a reakcí uplyne až 0,18 sekundy. Zvuk upozorňuje člověka na neviditelné nebezpečí, proto musí reagovat dřív, než je uvidí. Delší pobyt v prostředí, jehož hlučnost převyšuje 85 decibelů, působí poruchy sluchu," popisuje lékař František Švec, který o vlivu prostředí na člověka vydal knihu. Hluk, který proniká do budov zvenčí, nemá překročit hodnotu 40 decibelů.

Velice důležitý je i vzduch. V ovzduší by měla být rovnováha záporných a kladných iontů. Záporné ionty se však vybíjejí na obrazovkách počítačů, elektrických spotřebičích, ničí je klimatizace, proto jich bývá v kancelářích nedostatek. Přebytek kladných iontů snižuje mozkovou aktivitu, způsobuje bolesti hlavy a značně se podepisuje na zdraví i psychice. Lidé obvykle říkají, jak dobře se cítí po letní bouřce. Je to právě proto, že v té chvíli je v ovzduší dostatek záporných iontů. Pokud chceme docílit vyrovnaného stavu v místnostech, mohou nám pomoci ionizátory. Lékařka Marta Tuřeníková radí: "Jednou z možností, jak zlepšit vzduch v kancelářích, jsou solné lampy. Díky pozvolnému odpařování soli mají schopnost vyrovnávat poměr kladných a záporných iontů v prostoru. Zaměstnanci se tak cítí méně unaveni."

Kolega nám nevoní

Nepříjemně se cítí pracovník, který sdílí kancelář s kolegou, jehož pot má silně agresivní zápach. Ale najde se jen málo odvážlivců, kteří jsou schopni to dotyčnému šetrně sdělit. "Tuto záležitost považuji za obrovský problém. V každém případě spolupracovník, který svým nepříjemným zápachem znepříjemňuje prostředí ostatním, to většinou netuší. Sám se totiž necítí. Kolegové by mu to měli říct. Specifický zápach u člověka totiž může signalizovat nějaké onemocnění. V mnoha případech se dá potlačit různými prostředky tlumícími činnost potních žláz a péčí o tělo," vysvětluje psycholog Andrew Urbiš.