Proč se vyplatí pojistit vlastní chyby

Pokud vytopíte souseda bydlícího pod vámi, v obchodě převrátíte regál se značkovým alkoholem, srazíte na sjezdovce jiného lyžaře a způsobíte mu zranění nebo váš pes zaviní dopravní nehodu, nesete za takovou škodu samozřejmě odpovědnost. Náhrada hmotné škody, bolestné či další formy odškodnění pak mohou dosáhnout bez problému stotisícových částek.

Ti z vás, kteří nemají chuť příliš riskovat, že se mohou dostat do takovéto svízelné situace a nechtějí do konce svého života platit někomu náhradu za způsobenou škodu, se mohou jednoduše pojistit. U pojištění občanů v zásadě rozeznáváme dva hlavní a pojišťovnami nejčastěji nabízené typy pojištění odpovědnosti za škodu. Jsou to:

Pojištění za škodu v běžném občanském životě - pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v běžném občanském životě. Zejména pak provozem domácnosti a jejího zařízení, při rekreaci a zábavě, při rekreačních sportech, škody způsobené vlastníkem či opatrovníkem zvířete, apod.

Pojištění za škodu z vlastnictví a držby nemovitosti – pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného nebo jím pověřené osoby za škodu vzniklou jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti a pozemku k ní příslušného.

Nabídka pojišťoven v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě a za škodu z vlastnictví a držby nemovitosti je velice široká a podobná. Je nabízena zpravidla v rámci pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti nebo jako samostatný produkt.

Při sjednání pojištění odpovědnosti v rámci pojištění domácnosti jsou tímto pojištěním kryti všichni členové domácnosti včetně dětí. Protože jsou pojistná rizika poměrně rozmanitá, je důležité před sjednáním smlouvy vědět, na co se vlastně dané pojištění vztahuje. Okruhy pojištěné odpovědnosti, tak jak je vymezují jednotlivé pojišťovny, jsou si navzájem velmi podobné, ale rozdíly samozřejmě existují. Stejně tak je podstatné vědět, na jakou výši škod se pojištění vztahuje, neboť i zde není nabídka pojišťoven jednotná. Obecně vám pojišťovny při volbě pojistné částky nabídnou více možností a podle toho je samozřejmě odstupňováno i pojistné.

Pojďme se nyní podívat na tabulku se stručnou nabídku jednotlivých pojišťoven v oblasti pojištění odpovědnosti v občanském životě. Do přehledu jsou zařazeny pojišťovny, u nichž lze sjednat pojištění odpovědnosti bez nutnosti sjednání dalšího pojištění.

Pojišťovna Limit plnění (tis.Kč) Roční cena (Kč) na zdraví na majetku jiná (finanční) Allianz 500 300 20 600 2 000 500 30 1 200 5 000 1 000 40 1 800 ČPP 2 000 1 000 500 400 4 000 2 000 750 780 6 000 3 000 1 000 1 100 ČP 2 000 1 000 500 372 Generali 2 500 1 500 50 780

Zdroj: informační linky pojišťoven

Stejně jako u jiných produktů, je i zde dobré se informovat o možných a velmi pravděpodobných výlukách z pojistného plnění. To, co vám zaplatí u jedné pojišťovny, vám u pojišťovny jiné prostě mohou odmítnou zaplatit.

Obecně se pojištění odpovědnosti (stejně jako u ostatních druhů pojištění) nevztahuje na úmyslně způsobené škody a škody vzniklé hrubou nedbalostí. Dále pak na škody způsobené v souvislosti s činností, při kterých právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, škody na vypůjčených věcech a nelze odškodnit ani pojistné události způsobené svému manželu, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Hrazení věcných škod se týká pouze zničení nebo poškození věci, nikoli pak její ztrátu nebo pohřešování.

Při způsobené škodě třetí osobě je pojistné plnění poukázáno přímo poškozenému.

Nenechte svou peněženku otevřenou nehodám

Rovněž tak jako pojištění majetku, je i pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě důležitá věc. Buďte si jisti, že v dnešní době, kdy si je většina občanů vědoma svých práv, bude svá práva i uplatňovat. Nechcete snad doživotně poškozenému platit? Buďte rozumní a pojistěte se, vyplatí se vám to!

Rozhodně je na každém zájemci o toto pojištění, aby se zamyslel, jaké nehody mu v jeho konkrétním okolí hrozí. Měl by přihlédnout ke všem podmínkám, ve kterých se pohybuje, stejně jako aktivitám, kterým se běžně věnuje (sport apod.) a v rámci nichž může škodu způsobit. Teprve poté by se měl rozhodnout, jak velké pojistné plnění má v rámci pojistné smlouvy požadovat, což se pochopitelně odrazí ve výši ceny pojistky.

Nemáte chuť příliš riskovat, a proto si sjednáte pojištění odpovědnosti, nebo si myslíte, že podobný produkt je pro vás zbytečný? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

