Proč se vyplatí změnit pojišťovnu?

Mám-li uzavřenou jakoukoli pojistnou smlouvu, jsem vystaven určitým rizikům. Obecně se dá říci, že každá významnější událost v mém životě by se měla promítnout i do pojištění, které s danou situací souvisí. Např. zakoupení nového vybavení domácnosti, novou kuchyň, rekonstrukce bytu či domu – to vše bych měl zohlednit v pojištění majetku (domácnost či nemovitost). Podobná je i situace, pakli-že bych se části svého majetku zbavoval. Například vlastním starožitný nábytek nebo sbírku obrazů, kterou jsem se rozhodl prodat či darovat. Potom totiž případné pojištění neodpovídá skutečnosti.

C o všechno ovlivňuje pojištění

Mám-li sjednáno pojištění odpovědnosti (pojištění odpovědnosti obecně), pak se vztahuje na osobu/y nebo na konkrétní věc či činnost. Proto zase při událostech, jež ovlivňují související skutečnosti musím přizpůsobit i své pojištění.

U pojištění osob je každou „rozhodnou“ událostí např. narození potomka, rozchod či rozvod, odchod dospělých dětí či ztráta blízké osoby, jež přímo či nepřímo ovlivňují mé osobní pojištění. Pojištění se pak stává neaktuálním a kryje mě buď nedostatečně nebo naopak nadbytečně.

Dalším ovlivňujícím faktorem je inflace, která způsobuje, že pojištění s postupem času nemusí odpovídat skutečným potřebám pojištěného. Na inflaci myslí samotné pojišťovny a nabízejí svým klientům tzv. „protiinflační“ programy (navyšování pojistné částky v závislosti na inflaci za uplynulý rok a navyšování pojistného).



A ktualizace smluv

Pojišťovny se vehementně snaží dlouhotrvající smlouvy „přepracovávat“ na smlouvy nové a své klienty oslovují s nabídkou či návrhem na změnu smlouvy. Pro pojišťovnu jsou totiž některá dlouhotrvající pojištění nevýhodná. Klient buď přistoupí na současné pojistné podmínky (je otázkou, jestli pro něj budou v daném okamžiku výhodnější, či naopak) a zároveň podlehne i novým sazbám, které jsou jednoznačně vyšší. Může také vyjádřit svůj nesouhlas (jen písemně), čímž smlouva zaniká.

Při zániku smlouvy ze životního pojištění je třeba dát si pozor na případné daňové snížení základu, které bylo po dobu trvání pojištění uplatňováno. Předčasným ukončením totiž dochází k porušení zákonných podmínek a pokud byl daňový základ poplatníka snížen o zaplacené pojistné, je třeba v daném roce snížení uvést jako jeho příjem. Ukončením smlouvy tedy ztrácíte dosavadní výhody (např. ty daňové) a zároveň přicházíte o zhodnocení (podle typu pojištění). Samozřejmě zaniká i pojistná ochrana. Nelze však jednoznačně říci, jestli je výhodné změnu smlouvy akceptovat či nikoliv. Jde vždy o individuální posouzení.

Samostatnou kapitolou jsou automobily, protože jejich cena s časem neroste, ale klesá (pominu-li veterány či speciální automobily apod.). Na místě tedy je, podle vývoje ceny vozidla, pravidelně korigovat i pojistnou částku.

P ouze s rozvahou

Pojištění domu a domácnosti.

Jak na to?

Speciální sekce ZDE .

Pakli-že jste se již v minulosti rozhodli a sjednali si některé pojištění, neusněte na vavřínech. Podívejte se na jeho podmínky s odstupem času znovu. Jestli jej skutečně potřebujete, jakou ochranu vám v současné době poskytuje a za kolik. Dojdete-li k závěru, že neodpovídá vašim potřebám, informujte se, za jakých podmínek lze pojištění zrušit či upravit a jaké důsledky to pro vás bude mít, protože proč platit za službu, kterou nepotřebujete, nebo vám neposkytuje potřebné zajištění?

Na druhou stranu změna stávajícího produktu či pojišťovny za nový nemusí být vždy správným řešením. Kromě zmíněných daňových „ztrát“, dražšího pojistného a nových pojistných podmínek se vystavujete ještě navíc různým přirážkám či vyšším sazbám. Je třeba si uvědomit, že např. životní pojištění byste dnes uzavírali s vyšším vstupním věkem (vyšší sazba) než dříve. Pojištění majetku může mít zase určitá omezení (zatímco před 25 lety vám nemovitost pojistili i proti povodním, dnes takové pojištění může stát více a nebo se také můžete dokonce setkat s tím, že pojišťovna odmítne věši nemovitost pojistit úplně). Proto i ke změnám v pojištění přistupujte se stejnou rozvahou jako k samotnému výběru produktu.

Máte uzavřené nějaké pojištění? Případně víte, jakou ochranu vám pojištění poskytuje? Jak jste s tímto pojištěním spokojeni? Uvažovali jste někdy o změně pojistitele?