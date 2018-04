Proč se zdražují životní pojistky?

Jednou z možností, jak se klienti pojišťoven mohou bránit negativnímu vlivu inflace na jejich úspory, je sjednání indexace. Tuto možnost nabízí většina pojišťoven, avšak pod různými názvy. Nejčastěji je indexace označována za dynamizaci či aktualizaci hodnoty pojištění, případně za protiinflační program. Co indexace skrývající se pod různými názvy znamená a jaké dopady má pro klienty pojišťoven?

Indexace představuje pojistně-technický nástroj, který umožňuje zachovat reálnou hodnotu sjednané pojistné částky pojištění. Jednoduše, indexace znamená „přikoupení“ dalšího pojištění. S tímto přikoupením je spojen nárůst pojistného o určité procento. Toto procento si pojišťovny pevně stanovují (např. 5 %) nebo se odvíjí od stanoveného kritéria.

Jako kritérium indexace pojišťovny nejčastěji využívají index spotřebitelských cen (zachování významnosti pojištění při růstu cen), ojediněle index vývoje kupní síly (zachování významnosti pojištění při růstu výdělků). I když pojišťovny používají stejný index, u každé pojišťovny se pod indexací skrývá trochu něco jiného. Na českém pojistném trhu se lze ze strany pojišťoven nejčastěji setkat se třemi přístupy k indexaci pojistného:

Je-li index nižší než stanovené procento (obvykle 4 % nebo 5 % ), indexace se neprovede. Je-li index nižší než stanovené procento (obvykle 4 % nebo 5 % ), indexace se neprovede, ale při dalším zvýšení použije pojišťovna jako kritérium pro zvýšení pojistného součet indexů. Je-li index nižší než stanovené procento, indexace se provede o minimální procento stanovené pojišťovnou (obvykle 5 % ).

Z uvedených přístupů pojišťoven nejlépe ochrání před ztrátou reálné hodnoty pojištění přístup 2), což je patrné z následující tabulky. Ta znázorňuje různou výši inflace v pětiletém období a schopnost jednotlivých přístupů pojišťoven zabránit ztrátě reálné hodnoty pojištění.

Rok Inflace 1) 2) 3) 1. 4% 0% 0% 5% 2. 6% 6% 10% 6% 3. 2% 0% 0% 5% 4. 1% 0% 0% 5% 5. 3% 0% 6% 5% PČ Výše PČ, aby se zachovala její reálná hodnota Výše PČ po indexaci Výše PČ po indexaci Výše PČ po indexaci 100 000 Kč 116 976 Kč 106 000 Kč 116 600 Kč 128 844 Kč Změna v procentech oproti žádoucí výši pojistné částky - 9,38% - 0,32% 10,15%

Pozn.: Kriteriální hodnota pro zvýšení pojistného je 5%

Zdroj: Fincentrum

Když už se tedy pojištěný rozhodne sjednat indexaci, je důležité, aby mu pojišťovna skutečně zajistila splnění účelu – zachování reálné hodnoty pojištění. Způsob používané indexace pojišťovnou lze nalézt nejčastěji v pojistných podmínkách, případně v pojistné smlouvě. Pouze výjimečně jsou podrobnější informace ukryty v kalkulačních zásadách pojišťovny. Pojištěný však má plné právo znát, jak bude indexace prováděna. Nicméně rozhodnutí, zda bude indexace skutečně provedena, závisí zcela na rozhodnutí pojišťovny.

S indexací je spojen nárůst pojistného, s kterým je spojeno navýšení pojistné částky. Ve většině případů vzroste pojistná částka o méně procent, než kolik vzrostlo pojistné (pouze v případě použití přirozeného pojistného u smíšeného pojištění vzroste pojistná částka ve stejném poměru). Uvedený vztah znamená, že přikoupené pojištění bude vlivem vyššího věku pojištěného dražší, neboť dokoupená pojistná částka za navýšené pojistné se vypočte dle věku pojištěného a zbývající doby pojištění.

Jedinou odlišností od nového nákupu pojištění (navýšení pojistného a pojistné částky je možné provést kdykoli v průběhu pojištění) je v případě indexace nepřehodnocování zdravotního stavu pojištěného. Indexace tak může být jediným způsobem navýšení pojistné částky pro ty pojištěné, u kterých došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu v průběhu platnosti pojištění. Indexaci však pojišťovny klientům poskytují pouze do určitého věku pojištění, neboť od staršího věku je přikoupení pojištění výrazně dražší.

Se životním pojištění není spojena pouze tvorba úspor, ale také pojistná ochrana. Nejen naspořená částka, ale i výše pojistné částky pro případ krytí rizik může být inflací znehodnocena. Narozdíl od naspořené částky se může potřeba pojistné ochrany v čase vyvíjet jinak než inflace (např. klesat). Je-li zahrnuto připojištění např. úrazu či vážné nemoci, pak je pojistná částka sjednaného připojištění zvýšena ve stejném poměru jako u hlavního pojištění, tj. dokoupení připojištění je vlivem již uvedených charakteristik dražší (viz. tabulka následujícího příkladu).

Příklad: Muž ve věku 40 let uzavře na dobu 20 let:

- pojištění pro případ smrti nebo dožití s pojistnou částkou 100 000 Kč

- doplňkové rizikové pojištění s pojistnou částkou 300 000 Kč

Při uzavření pojistné smlouvy je index spotřebitelských cen 150, rok po počátku 165 tedy o 10 % vyšší

Rok Věk/Doba Hlavní pojištění Doplňkové pojištění Pojistné Pojistná částka Pojistná částka Pojistné 1. 40/20 4 500 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč 3 300 Kč 2. 41/19 4 950 Kč 109 800 Kč 329 400 Kč 3 640 Kč Změna o: 10% 9,8% 9,8% 10,3%

Zdroj: Generali

U produktů bez pojistné ochrany, dojde pouze ke zvýšení pojistného, tedy k navýšení spořící složky pojištění. V tomto případě nepřináší indexace pojištěnému žádnou výhodu, neboť navýšit pojistné bez zkoumání zdravotního stavu lze kdykoli v průběhu pojištění.

Na co by si měli dát klienti obzvláště pozor je skutečnost, že některé pojišťovny považují indexaci za automatickou součást pojištění. Pojišťovna před termínem indexace sdělí pojištěnému informaci o navýšení pojistného a pojistné částky s výzvou, aby toto navýšené pojistné zaplatil. Pokud pojištěný nesouhlasí, je nutné ve stanoveném termínu – zpravidla 6 týdnů či 2 měsíce před výročím pojistky či v jiné stanovené lhůtě – indexaci písemně odmítnout. Pokud tak v daném termínu neučiní, považuje pojišťovna zvýšené pojistné za odsouhlasené. Pokud by pojištěný navýšené pojistné nezaplatil, nastupují právní důsledky spojené s prodlením při placení pojistného.

Většina pojišťoven stanoví, že pokud klient indexaci dvakrát odmítne, nárok na další indexování zaniká, ledaže by k tomu pojišťovna dala výslovný souhlas. Některé pojišťovny však umožňují indexaci každý rok, přestože již klient indexaci jednou odmítl. Pokud pojištěný nemá o indexaci zájem, je tedy u těchto pojišťoven nezbytné, aby každý rok do pojišťovny zaslal písemné odmítnutí.

Ač na první pohled představuje indexace užitečnou vlastnost pojištění, praxe je často jiná. Někteří agenti pojišťoven využívají indexaci k pravidelnému kontaktování klienta, při kterém pod vidinou provize nabídnou pojištěnému indexaci již uzavřeného pojištění. Jde především o praktiky agentů těch pojišťoven, které nabízejí automatickou indexaci. Ta je prováděna i v situacích, kdy inflace je nižší než stanovené kritérium (viz. třetí přístup k indexaci pojistného). V tomto případě jde z pohledu pojišťovny o snahu zajistit si stabilní růst předepsaného pojistného, nehledě na skutečný vývoj inflace a s ním spojený vývoj hodnoty pojištění.

