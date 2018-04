Proč se životní pojištění (ne)vyplatí

Pojistka na trhu své místo má, já sám mám rizikové pojištění. To platím za přesun rizika, že se mi něco stane, na pojišťovnu. Z těchto peněz se mi nevrátí ani koruna, když se mi nic nestane, a tak je to správné a čitelné.

Nezávislý časopis FOND SHOP již několik měsíců analyzuje jednotlivé investiční pojistky na trhu. Produkt za produktem, jmenovitě. A není to radostné čtení. Společným jmenovatelem analýzy je zjištění, že pro investiční životní pojištění obecně platí: stát investorovi něco přidá, ale pojišťovna mu ještě více sebere. To je podle mého názoru hlavní problém a paradox tohoto instrumentu.

Ve srovnání s otevřenými podílovými fondy jsou to vysoké a netransparentní poplatky. Jejich negativní vliv převáží výhody plynoucí ze sníženého daňového základu. Přesto existuje skupina lidí, pro které je vhodné do otevřených fondů investovat prostřednictvím pojistky a akceptovat většinou nevědomě další vrstvu nákladů, ale i státní podpory, než kdyby investovali do identického portfolia složeného z podílových fondů. Jsou to lidé v nejvyšším daňovém pásmu, tedy s vysokými příjmy.

Pro lidi s průměrnými příjmy je již dnes výhodnější identické portfolio otevřených podílových fondů, kam stejně ve skutečnosti přes pojistku investují. Pokud chtějí investovat, ať volí investiční, a nikoliv pojistné nástroje.

Doporučuji nestavět na iluzi státní podpory, kterou si finanční domy, zcela racionálně a podle zákonů volného trhu, přesunou pro sebe a své distribuční sítě. Řešením je podle mého mínění rovnoprávné postavení všech investičních nástrojů a trh si již poradí.

Názor pro - P roč říkám ano životnímu pojištění? (Jan Kábrt tajemník sekce PR, Česká asociace pojišťoven)

Demografický vývoj v Evropě vede čím dál více k napětí v průběžných, státem garantovaných důchodových systémech. Státy na to reagují tím, že v rámci probíhajících nebo již dokončených důchodových reforem podporují doplňkové důchodové pojištění, ať už je částečné nebo plně dobrovolné.

Finanční trhy vyvinuly řadu produktů pro zajištění se na penzi či nepředvídatelné události. Jsou běžně dostupné i v České republice a dva z nich, penzijní připojištění a životní pojištění, stát podporuje dotacemi či daňovými úlevami. Životní pojištění dokáže zajistit dodatečné prostředky jak na stáří, tak pro případ nepříjemných událostí, jakými jsou úmrtí pojištěného, invalidita a podobně. Jako jediné přitom nabízí tuto ochranu na základě klasického pojistného principu, kdy

pojistná ochrana běží od počátku smluvního vztahu.

Klient nebo jím určení příjemci plnění tak mohou i záhy po uzavření pojistné smlouvy dostat v případě pojistné události předem určenou částku. A pojistné plnění tím nemusí nutně končit.

Vedle této pojistné ochrany může klient také spořit na penzi. Nebo může uzavřít jen rizikové pojištění na život a spořit jinak. Při sjednání pojištění i na dožití (důchod) jej ale pojistná ochrana přijde levněji, navíc je zde již zmíněná úleva na daních.

Životní pojištění dnes nabízí i možnost směřovat volné prostředky klienta do podílových investičních fondů podle vlastního výběru. Pro ty konzervativnější potom existuje kapitálové pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením úspora s možností připsání i dalšího podílu na výnosu pojišťovny. Z těchto důvodů a také díky systému záruk a léty prověřené legislativě je životní pojištění hojně využívané po celém světě.