Proč studujete nebo plánujete studovat při práci?

Jan Švára, soukromá střední hotelová škola PardubiceVyučil jsem se v oboru kuchař - číšník. Pracoval jsem v restauracích jako obsluha. Vedoucí mi nabídl místo provozního, ale musím mít střední školu. Předtím jsem o tom nikdy neuvažoval. Myslím, že budu mít i větší plat. Také bych si mohl otevřít vlastní restauraci, protože se učíme základy účetnictví a provozu veřejného stravování.Pracuji na ministerstvu vnitra a ke studiu na střední škole mě přesvědčil zaměstnavatel. Jako absolvent učebního oboru strojní mechanik jsem přestal splňovat kvalifikační předpoklady pro svou práci. Maturitu si musím dodělat večerně při práci.Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že mi učební obor stačí. Jsem vyučený elektrikář. Práci zatím mám, ale pokud si dodělám maturitu, budu ji moci změnit a vybírat si. V minulosti jsem musel odejít z jedné zahraniční firmy, která měla maturitu jako podmínku na místo, které je u nás běžně obsazováno vyučenými lidmi.Ráda bych si udělala maturitu na střední zdravotnické škole. Protože chci pokračovat na vyšší odborné škole a studovat fyzioterapii. Mám několik masérských kursů, a abych mohla získat místo třeba v nějakém rehabilitačním centru, potřebuji alespoň střední vzdělání.J sem vyučený zedník a chci si dodělat střední školu. Dříve mi to bylo jedno a na školu jsem neměl čas. Chtěl jsem hlavně rychle vydělávat. Teď to budu muset dohnat, a ještě k tomu chodit do práce. Když budu mít maturitu, můžu dělat mistra a budu mít větší plat.Pracuji jako automechanik u firmy Auto Staiger. Maturita mi umožní lepší pracovní zařazení, a tudíž i finanční ohodnocení. Uvažuji o pokračování ve studiu na vysoké škole, také dálkově.Vyučila jsem se prodavačkou. Nyní pracuji v supermarketu a ráda bych postoupila na místo vedoucí úseku. Budu si kvůli tomu muset dodělat večerně školu. Potom můžu postoupit na lepší místo.Mám zájem o studium na střední průmyslové škole elektrotechnické. Pracuji u soukromé zabezpečovací firmy jako elektrikář. Pokud bych měl vyšší vzdělání, mohl bych dělat technika.Chci si dodělat maturitu na střední zdravotnické škole a pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole. Ráda bych se stala porodní asistentkou.