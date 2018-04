Tři důvody, proč mít smlouvu o životním pojištění

K uzavření životního pojištění je dobré se rozhodnout ve třech životních situacích.

1. Rodina je závislá na mém příjmu

Standardní situace - rodiče vydělávají, ale v případě smrti nebo vážného tělesného poškození jednoho z nich se rodina ocitne ve finanční tísni. V tom případě je životní pojištění zcela na místě. Pojistná částka by měla být tak vysoká, aby kryla výpadek příjmu minimálně na rok, lépe však na dva až tři roky, některé pojišťovny doporučují i pět let.

PŘÍKLAD:

Manželé vydělávají každý 20 tisíc korun čistého měsíčně. Protože pojistné plnění se nedaní, mohou počítat s penězi, které jim chodí přímo na účet, ne s hrubou mzdou. Aby pokryli případný výpadek příjmů, pojistí se tedy na 240 až 600 tisíc korun pro případ smrti. Oba jsou zdraví, ani v rodině nejsou žádné zdravotní problémy, nebudou se tedy pojišťovat pro případ vážných onemocnění, mají však zájem o úrazové pojištění.

Co odhalil průzkum Celkem 59 procent lidí změnilo v minulosti životní pojištění, nejčastěji na doporučení pojišťovacího poradce či pojišťovny.

O změně uvažuje 26 procent Čechů, kteří mají životní pojištěné sjednané déle než deset let.

Celkem 32 procent lidí uvažují o změně, i když mají životní pojištění sjednané kratší dobu než rok. Zdroj: průzkum ČSOB, květen 2014

Může se to zdát cynické, ale pro rodinu je vážný úraz větším finančním problémem než smrt - člověk nevydělává, ale spotřebovává, je například nutné upravit bydlení, jsou zvýšené nároky na lékařskou péči... Z těchto důvodů bude pojistná částka pro případ následků úrazu vyšší.

Pracovníci pojišťoven doporučují alespoň milion s progresivním plněním, což znamená, že u malého úrazu se pojistné plnění vypočítává jako příslušné procento z milionu. Když je úraz hodně vážný, pojistná částka se násobí. Pojišťovny nabízejí čtyř až šestinásobnou progresi. Protože manžel profesionálně řídí, vybere si pojišťovnu, která v případě smrti či úrazu při dopravní nehodě vyplácí dvojnásobnou částku.

TIP:

Zvolte si pojištění, u kterého můžete pojistnou částku měnit. V době, kdy například splatíte hypotéku, už možná nebudete potřebovat tak vysokou pojistku. Stejně až budou děti dospělé, nebude nutné, abyste byli pojištěni.

2. Mám strach, co by se mnou bylo, kdybych se zranila

Pojišťovny mají k životnímu pojištění až neuvěřitelnou nabídku různých doplňkových připojištění. Tím nejdůležitějším, třeba pro ty, kdo žijí sami a nemohou se v případě problémů finančně spoléhat na nikoho jiného, je pojištění trvalých následků úrazu, denních dávek v případě nemoci či úrazu a denního odškodného při úrazu. Naopak samotná pojistná částka na smrt je pro klienta, který nikoho neživí, nepodstatná.

PŘÍKLAD:

Padesátiletá žena je rozvedená, má odrostlé děti a žije sama. Ví, že děti mají své rodiny a případnou péči o ni by finančně nezvládly. Uzavře si pojištění s minimální pojistnou částkou pro případ smrti, což bývá 10 000 korun. Pro případ trvalých následků úrazu se pojistí na milion progresivně a uzavře i připojištění denních dávek pro případ nemoci od 28. dne pracovní neschopnosti na 500 korun. To znamená, že když bude nemocná déle než 28 dní, pojišťovna jí za další dny bude posílat 500 korun denně. Levněji by vyšlo denní odškodné, to se však vztahuje jen k léčbě úrazu, u nemocí pojišťovny neplní - třeba v případě infarktu by klientka nedostala nic.

TIP:

Je-li vám nad 50 let, pamatujte, že nemá smysl kupovat pojištění s nadějí, že si naspoříte peníze na stáří. Na to je vhodnější doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění) či stavební spoření. Věta "výhodně si spoříte a po letech dostanete minimálně tolik, kolik jste vložili, a ještě jste byli celou dobu dobře pojištěni" není pravdivá.

Zaplacené pojistné se s hodnotou pojištění (odkupné) srovná nejdříve pět let před koncem pojistky (takže třeba po 25 letech), a to ještě jen v případě, že po celou dobu bylo zhodnocení, kterého pojišťovna dosahovala, kolem čtyř procent ročně.

3. Přispěje mi zaměstnavatel

Dnes už i samy pojišťovny zdůrazňují, že pojištění není spoření. Že je to jen takový bonus navíc. Když však přispívá zaměstnavatel, je spořicí životní pojistka výhodná.

PŘÍKLAD:

Zaměstnavatel bude měsíčně přispívat 40letému muži dva tisíce korun na životní pojistku. Výhodou je, že tyto peníze jsou pro obě strany nedaněné. Kdyby mu zaměstnavatel stejné dva tisíce přidal k výplatě, dostal by z nich muž jen 1 375 korun. Podmínkou však je, že smlouva bude uzavřena do 60 let klientova věku a že bude trvat nejméně pět let (tento požadavek se týká těch, kterým se šedesátiny už blíží). Ideální je, když muž uzavře pojištění s nízkou pojistnou částkou (chce spořit, ne být pojištěn).

TIP:

Vyberte si pojišťovnu, kde nebudou požadovat, abyste ze svého platili stejně peněz, kolik vám posílá zaměstnavatel. V podmínkách životních pojistek to nebývá, ale někteří poradci to klientům tvrdí, aby zvýšili pojistné, a tedy i svou provizi.

Příklad z praxe Naspořila méně, než čekala

Petře skončilo v 58 letech životní pojištění. Těšila se, že peníze zaplacené na pojistném se jí vrátí i se zhodnocením, a byla trochu zklamaná, že dostala méně, než očekávala.

Smlouvu uzavřela v roce 1998 a platila 15 let.

Měsíčně pojišťovně posílala 493 korun, z toho 104 korun šlo na úrazovou část. Naspořená částka byla 71 212 korun.

Celkem zaplatila 88 740 korun

Myslela si a poradce ji o tom před lety ujišťoval, že na konci dostane v podstatě tolik, kolik pojišťovně zaplatila, a rizikové pojištění pro případ smrti a úrazu tak bude mít zadarmo.

Jenže když vynásobíme investovanou částku 389 korun (493 minus 104) 15 lety a 12 měsíci, vyjde 70 020 korun - tolik Petra za 15 let investovala. Na konci dostala jen o 1 192 korun navíc. To odpovídá průměrnému ročnímu zhodnocení 0,23 procenta, což je o trochu víc, než kdyby nechala peníze ležet na běžném účtu. Poradce tenkrát asi zapomněl zmínit, že kromě pojistného a investované částky se u pojistek hradí také poplatky.