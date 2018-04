Chyby zaměstnavatelů: nechválí, nemotivují a nedodržují dohody

Už ve zkušební době mohou zaměstnanci poznat, do jaké firmy nastoupili. Jestli do té, která se o své pracovníky stará a myslí na ně, nebo do té, která se řídí jen myšlenkou, že kárat je správné.

Varovným signálem může být pro nového zaměstnance nedodržení slibů. Při pohovoru domluvená školení, komunikace spojená se zpětnou vazbou o prvních krocích v nové pozici, nabídnutý plat, bonusy nebo využití cizích jazyků se už po pár týdnech mohou ukázat jako plané sliby.

Buď si člověk zvykne na nové požadavky, nebo je nezvládne. Ve druhém případě je lepší sáhnout po změně, zvláště pokud je ještě ve zkušební době.

Může se hodit Najděte si práci, která Vás bude bavit na jobDNES.cz. Zaujměte potenciálního zaměstnavatele. Vygenerujte si zdarma životopis na jobDNES.cz

Chybou, kterou stále řada manažerů v dnešní době dělá, je absence pochvaly za dobře odvedenou práci a pravidelná zpětná vazba. Na to by si měli dát nadřízení pozor. Setkáváme se s tím, že řada pracovníků přistupuje k podřízeným tak, že chválit je zbytečné, důležitější je kárat. Ale to je špatně.

Nadřízení by také měli vědět, že každé snižovaní benefitů a odměn, snižování stavů a následný tlak na zvýšení pracovního výkonu ostatních zaměstnanců a s tím spojený stres vedou k tomu, že pracovník může začít přemýšlet o jiné práci. A může jim tak odejít specialista, kterého budou jen těžko nahrazovat.

Dbejte na to, aby zaměstnanci mohli ve firmě růst

Někdy vysílá špatné signály také vysoká fluktuace ve společnosti, případně odchod dobrých kamarádů do jiné firmy. V takových případech je vysoká pravděpodobnost, že si manažer vezme svůj tým s sebou na nové působiště. Neblahý vliv na pracovní nasazení mívá také stereotyp, ztráta motivace, omezená možnost růstu a absence dalšího vzdělávání.

Samozřejmým signálem pro změnu z obou stran může být změna náplně práce a pracovního prostředí v souvislosti se změnami na trhu. Nebo nástup nového nadřízeného či změna vlastníka společnosti.

Přitom stačí, když firma nespokojeného pracovníka osloví a ten dostane chuť na změnu. Svou roli sehrávají i důvody, které nadřízení ovlivnit nemohou. Patří sem založení rodiny a zvýšený zájem trávit s ní čas. To se týká zejména pozic spojených s cestováním.