Prodal jsem byt, abych měl na reklamu, vzpomíná majitel překladatelské firmy

Proč jste si v roce 1994 myslel, že je díra na trhu zrovna v překládání a tlumočení?

Skutečnost byla trošku jiná. Po vysoké škole jsem zkoušel různé profese, ale nemohl jsem najít nic, co by mi vyloženě vyhovovalo. Kamarád mi poradil, že bych mohl překládat a já původně začal s překlady pro jiné překladatelské agentury. Za ty se bohužel moc neplatilo, byla to taková divoká doba a tak jsem hledal řešení na vlastní pěst. Prodal jsem byt, koupil za velké peníze inzerát ve Zlatých stránkách a začal jsem úřadovat z bytu kamaráda na Smíchově.

Oproti konkurenci jsem se soustředil zejména na kvalitu, širokou nabídku jazyků a také flexibilitu, což byly pojmy, které v té době nebyly úplně běžné. Klienti moje služby začali postupně intuitivně vyhledávat. Takové to byly skrovné začátky před 15 lety.

Expandujete i do jiných zemí? Kde všude po světě máte pobočky?

Ano, ve světě jazyků je to téměř nutností. Během uplynulých let firma expandovala a zakládala dceřiné společnosti po celé Evropě, ale i v Číně a Americe. Najdete nás ve 14 zemích, v 53 městech po celém světě. Do budoucna máme i další plány, nicméně v tuto chvíli spíše vyčkáváme a uvidíme, jak se vyvine situace ve světové ekonomice.

Kde je o vaše služby největší zájem?

Zatím máme stále největší podíl zakázek v České republice, nicméně hodně úspěšní jsme i na západoevropských trzích, v Polsku, Pobaltí nebo v Americe.

VIDEO: Můj job - Překladatel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Domníváte se, že dnes je ještě místo pro novou překladatelskou firmu?

Já bych do toho osobně asi nešel. Trh je nasycený, konkurence je obrovská, etablovaná ve všech oblastech a začínat od nuly v této nejisté době by bylo hodně riskantní. Pokud by ovšem přišel někdo s něčím hodně převratným, možná by se skulinka na trhu ještě našla.

Z kolika jazyků jste schopni přeložit text?

Běžně překládáme kombinace přibližně stovky jazyků, ovšem pokud u nás někdo poptá překlad do nestandardního jazyka, řekněme májštiny, jsme schopni zajistit překlad díky spolupráci s externími dodavateli, ať již přes angličtinu nebo jiný blízký jazyk.

Kolik jazyků ovládáte vy?

Kromě rodné češtiny ovládám čtyři další jazyky. Angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu.

Předpokládám, že máte hlavně externí překladatele. Kolik jich pro vás pracuje?

V našich databázích jich máme zhruba osm tisíc, nicméně kromě individuálních překladatelů jsme schopni zajistit překlady díky síti menších lokálních agentur, s kterými také spolupracujeme. Kromě toho zaměstnáváme i interní překladatele, například v Polsku.

Používáte na překlady i nějaký software?

Ano, používáme celou řadu překladatelských softwarů, které ovšem nejsou žádným překladovým strojem, ale spíše pomocnou rukou překladatele. Zhruba před rokem jsme získali licenci na světovou technologii pro zpracování překladů uzavřením smlouvy se společností Across. Mezi hlavní výhody této technologie patří jednotná terminologie, konzistence textů a rychlost překladu. Novinkou je možnost sdílet veškerou terminologii online, takže na překladu může pracovat celý tým překladatelů a korektorů, ve stejný čas ale třeba na různých místech světa, což celý proces urychlí a výsledek je i tak zcela konzistentní. Across je tak pro nás překladovým nástrojem číslo jedna.

Kolik procent práce dělá software a kolik překladatelé?

To se nedá takto definovat. V první řadě, žádný stroj za překladatele práci neodvede, pouze pomůže celý proces zefektivnit. Zajistí konzistenci terminologie i překladu jako celku. Vše záleží na tom, v jakém rozsahu se překládá, zda je vyvinutá terminologie, jak rozsáhlá je klientská překladová paměť vytvořená při předchozích překladech atd.

Kdo je Pavel Skřivánek Pavel Skřivánek pochází z moravského Vyškova, vystudoval VŠE v Praze a v roce 1992 začal překládat a tlumočit. V roce 1994 založil jazykovou agenturu Skřivánek. Je ženatý, má 2 děti. Ve volném čase se věnuje sportu, zajímá se o ekonomiku, historii ekonomiky a politiky a o současný film.

V krizovém roce 1998 jste zvedli obrat o 100 procent. Daří se vám tak dobře i v této finanční krizi?

Nemohu říct, že by se nás krize vůbec nedotýkala, ale jsme mezinárodní společnost, proto je vliv krize rozdílný v jednotlivých regionech. Ve hře je spousta makro i mikroekonomických faktorů, které se odráží v chování našich klientů.



Firmy se ve snaze posílit vlastní obchod snaží hledat odbyt v zahraničí, a k tomu potřebují překlady a také jazykově vybavené zaměstnance, takže pro řadu klientů je to právě teď větší nutností než kdykoliv v minulosti. Je ale pravdou, že některé firmy projekty plánovaných překladů naopak odkládají, pro některé je krize naopak impulsem.

Jaký byl váš obrat za rok 2008?

V obratu je vidět, že se nám vrací investice do profesionality. Máme pevnou základnu stálých klientů, kteří oceňují naši spolehlivost, technologickou vybavenost, flexibilitu, dostupnost. Pravidelná spolupráce s námi také šetří jejich celkový rozpočet na překlady a chrání návratnost jejich investic. Důvěra našich klientů mě těší a chtěl bych jím tímto poděkovat. S obratem v roce 2008 jsem velmi spokojen, i když konkrétní hodnotu jmenovat nebudu, neboť je to naše obchodní tajemství.

Říká se, že prostřednictvím vaší firmy člověk získá lepší přehled o tom, co se v republice děje. Je to pravda?

Všem našim klientům zaručujeme absolutní diskrétnost, dodržujeme mlčenlivost, ochrana dat a záloh klienta je pro nás naprostou samozřejmostí. Navíc nepoužíváme jméno klienta ani jako referenci, pokud k tomu nedá sám klient výslovný souhlas. Tím je klient stoprocentně chráněn.