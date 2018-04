Prodám: pospěšte si, chalupa je sezonní zboží

Pokud uvažujete o prodeji doopravdy, je nejvyšší čas – na podzim a v zimě počet zájemců strmě klesne. Předtím, než začnete podnikat konkrétní kroky k prodeji, shromážděte dokumentaci chaty nebo chalupy – projekt, nabývací listiny, list vlastnictví, snímek katastrální mapy. Dva poslední dokumenty získáte za celkem 150 korun na katastrálním úřadě, obvykle na počkání.

S realitkou, nebo bez?

Na začátku vás čeká rozhodnutí: budete prodávat sami, nebo prostřednictvím realitní kanceláře? Druhá možnost je pohodlnější, ale něco stojí – provize se pohybují od tří do pěti procent z kupní ceny. Na druhou stranu sice realitce zaplatíte, ale ulehčíte si práci a i poplatky na úřadech. Vzápětí vás čeká další volba: domluvíte se s jednou kanceláří exkluzivně, či nemovitost poskytnete několika společnostem? V druhém případě se vaše nabídka dostane k více lidem, problém ale může být v koordinaci prohlídek i prodeje.

Další důvod pro exkluzivitu přidává makléř z Reality ETC František Vostřák: „Výhradní spolupráce je pro mne efektivnější. Mohu si předem rozvrhnout způsob, jak budu nemovitost nabízet a mohu také do kampaně investovat více peněz.“ Zástupce realitky si prohlédne podklady, domluví s vámi osobní návštěvu a poté se dohodnete na ceně, za kterou může nemovitost nabízet. „Realitní kancelář by vždy měla nemovitost navštívit osobně, po telefonu a internetu nelze poskytnout kvalifikovaný odhad,“ říká Marin Studihrad z realitní kanceláře Evropa.

Počítejte s trochou úřadování

Od té chvíle se začíná inzerovat. Realitní kancelář umístí dům do realitních vyhledávačů, využije tištěné inzerce a začnou se jí scházet zájemci. „Prodávající by měl absolvovat alespoň několik prvních návštěv, bude cenným zdrojem doplňkových informací o objektu a zjistí, jak realitní poradce vystupuje ve vztahu ke klientům,“ dodává Vostřák. Najde-li se vážný zájemce o koupi, realitní kancelář od něj bude chtít složit rezervační zálohu a sepisuje se smlouva o smlouvě budoucí. S tou si pak zájemce může začít vyřizovat hypotéku, obstarávat tržní odhad nemovitosti.

Banka bude chtít od vás jako majitele nemovitosti podepsat zástavní smlouvu, břemeno na vás však bude ležet jen chvíli – vzápětí po zástavní smlouvě se podepisuje smlouva kupní a nemovitostí pak ručí nový majitel. Peníze za chalupu následně banka ukládá na speciální vázaný účet, nebo je kupující může uložit u notáře či advokáta. Vázaný účet či notářská nebo advokátní úschova jsou ochranou pro kupujícího, aby se nestalo, že si vezmete jeho peníze a chalupu si necháte. Úschova kupujícího něco stojí, například umilionové částky vyjde na 6700 korun u notáře, vázaný účet v bance bývá o něco levnější.

Po podpisu kupní smlouvy podáte návrh na vklad kupní a zástavní smlouvy do katastru. Každý s pětisetkorunovým kolkem. Tím okamžikem peníze z vázaného účtu mohou putovat k vám, nebo po dohodě mohou být uvolněny až když je vklad proveden, což však katastrálnímu úřadu může trvat i několik měsíců.

Nezapomeňte na daně

Daň z převodu nemovitosti je tři procenta a hradí ji prodávající do tří měsíců od zapsání vkladu nového majitele do katastru nemovitostí. Kupující je však ze zákona ručitel, takže i v jeho zájmu je, aby daň byla zaplacena. Pozor, k daňovému přiznání musí být přiložen znalecký (administrativní, tabulkový) posudek a pokud je vyšší než prodejní cena, daň se platí podle jeho výše. Může se tak stát, že v málo žádané lokalitě, kde jste prodali levnou chalupu, zaplatíte vysokou daň, protože šlo o velkou a kvalitní stavbu.

Jestli jste chatu vlastnili krátce a na prodeji vydělali, budete muset zaplatit i daň z příjmu. To v případě, že jste v domě bydleli méně než dva roky nebo ho vlastnili méně než pět let. Existují však výjimky – například když jste získané peníze investovali do bydlení nebo prodáváte chalupu, kterou jste zdědili.

Jak dobře prodat chalupu či chatu

1. Porovnejte ceny

Pokud si chcete udělat lepší představu o cenách na trhu, udělejte si čas a surfujte po internetu po nabídkách realitních kanceláří. Nejvíc jich naleznete na www.reality. idnes.cz, reality.cz či sreality.cz

2. Svěřte prodej odborníkům

Zvažte, zda nabídnout chalupu několika, nebo jedné kanceláři, odborníci doporučují jen jednu. Nepůsobí dobře, když na sebe v objektu narážejí na prohlídkách makléři různých realitek. Jejich motivace prodat pak také nemusí být stoprocentní.

3. Kontaktujte místní realitky

Znalost místních cen i poptávky, to je přednost realitních kanceláří, které působí v regionu, kde se nemovitost nachází. Máte u nich větší jistotu, že cenu nenadsadí ani nepodhodnotí, ale určí ji reálně.

4. Vyvětrejte, posekejte

První dojem je hodně důležitý. Vysoká tráva, nevyvětrané místnosti, poházené věci působí na potenciální kupce špatně. Drobná zlepšení nemusí stát tisíce, ale prodejní cenu mohou o desetitisíce zvednout.

5. Prodávejte na jaře a v létě

Taktičtější je prodávat na jaře nebo v létě. Místnosti nejsou tak vlhké, zelená tráva či rozkvetlé kytky působí na zájemce lépe než lezavá zima a sníh po kolena.