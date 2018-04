Prodáme váš majetek. Zn.: Bez vašeho souhlasu

Investovat do cenných papírů (akcií, podílových listů,…) můžete několika způsoby. Sami, nebo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Rovněž vztah s obchodníkem může mít několik podob. Můžete obchodníkovi svěřit své cenné papíry a peněžní prostředky a nechat ho, ať podle své vlastí úvahy „obhospodařuje“ vaše portfolio, nebo můžete obchodníkovi pouze zadávat pokyny k prodeji a nákupu investičních instrumentů. Nakoupené cenné papíry pak většinou zůstávají v úschově u obchodníka.

Právě případ nákupu a prodeje podílových listů na základě komisionářské smlouvy (tedy podle pokynů klienta) a její vypovězení připravily těžké chvilky stovkám klientů obchodníka s cennými papíry J&T Securities (J&T). Po akvizici obchodníka BBG Finance v listopadu 2002 totiž J&T převzala množství drobných klientů. J&T se však rozhodla zaměřit na „poskytování kvalitních služeb vybraným klientům“. Kritériem je objem finančních prostředků svěřených klientem společnosti alespoň na úrovni 1 000 000 Kč. Rozhodnutí zaměřit se na VIP klienty je obchodním rozhodnutím, které je čistě v působnosti každé firmy, je samozřejmě naprosto v pořádku.

Pokud hledáte informace o podílových fondech domácích nebo zahraničních správců, navštivte TUTO specializovanou sekci Rovněž vypovězení komisionářské smlouvy je v pořádku, jak klient (komitent), tak obchodník (komisionář) může vypovědět smlouvu, bez udání důvodu. Navíc J&T důvod vypovězení klientům sdělil v průvodním dopise ke smlouvě: musíte mít u nás alespoň milion korun. Proto také navrhuje klientům následující možnosti: navýšení prostředků nad stanovený limit, nebo investice prostředků klienta do fondu ze skupiny J&T – do fondu J&T Perspektiva. Třetí možností je zachovat se podle současného stavu a výpovědi.

Obchodníci s cennými papíry Z takřka 500 obchodníků s cennými papíry v době po kupónové privatizaci má dnes povolení od KCP pouze 55 nebankovních subjektů. Jejich hlavní činností jsou právě obchody na účet klientů podle jejich pokynů. K 31. 3. 2003 činil celkový počet zákazníků obchodníků 210 tis., z toho aktivních bylo cca 25 tis. Zdroj: Komise pro cenné papíry

Výpověď upozorňuje klienty na to, že musejí sdělit obchodníkovi, jak naložit s jejich cennými papíry. Pokud tak neudělají, naloží s cennými papíry J&T způsobem uvedeným ve výpovědi. V případě českých cenných papírů provede jejich deblokaci ve Středisku cenných papírů, čímž s nimi bude moci klient bez omezení sám nakládat. Ani tady nedochází k žádným nesrovnalostem. Nesrovnalosti však nalezneme u další části výpovědi, která hovoří o zahraničních cenných papírech. Tady J&T upozorňuje, že pokud nepodají klienti instrukce k prodeji nebo převodu, budou nuceni [J&T] prodat cenné papíry sami.

A to je právě oním „kamenem úrazu“. Ačkoli se v J&T „domnívají“, že v „případě, kdy došlo k výpovědi a nejsou tedy v žádném vztahu ke klientům, mohou cenné papíry sami prodat“ a peníze z prodeje poslat na účty bývalých klientů, opak je pravdou. Ani za trvání komisionářské smlouvy, tím méně po její výpovědi, nemůže obchodník jednat bez pokynů klienta. V žádném případě nemůže sám prodat akcie a podílové listy bez souhlasu klientů, ani s nimi nemůže jinak nakládat.

Proč problém vůbec vznikl a jak z něj ven? Cenné papíry klientů nejsou většinou vedeny na jejich účtech, nýbrž na účtech Stanovisko Komise pro cenné papíry: „Komisionářská smlouva je platná i během výpovědní lhůty, tzn. obchodník s cennými papíry není oprávněn během výpovědní lhůty prodat cenné papíry bez pokynu klienta. Ohledně otázky porušení povinností obchodníka s cennými papíry bychom neradi zaujímali stanovisko před tím, než blíže prověříme tento případ.“ obchodníka. Obchodník má svůj účet např. v nějakém vypořádacím centru (Clearstream,…) a pouze u obchodníka jsou na podúčtech klientů evidovány cenné papíry, které klienti nakoupili. V realitě je systém mnohem více strukturovanější a má daleko více úrovní – J&T může mít účet u dalšího obchodníka, ten zase u dalšího,… Až subjekt na samém začátku několikačlenné řady má opravdu připsány cenné papíry v evidenci fondu, centrálního depozitáře, Clearstreamu,…

Protože se (v případě klientů J&T) většinou jedná o podílové listy akciových fondů, jejich prodejem – dobrovolným či nuceným – by mohli klienti realizovat značnou ztrátu (vzhledem k několikaletému propadu akciových trhů; doporučovaný investiční horizont je u akciových fondů od pěti let výše, což se neslučuje s prodejem po roce nebo dvou od nákupu, jako v případě klientů J&T). Klientům tak zbývá jediné řešení: uzavřít smlouvu s jiným obchodníkem, na jehož účet budou podílové listy převedeny, a který tak pro ně bude funkci tzv. custodiana vykonávat. J&T nestála o klienty, protože šlo o málo aktivní klienty, s jejichž evidencí či malým objemem obchodů měla příliš vysoké transakční náklady. Klientů se rádi ujmou jiní obchodníci, kteří se zaměřují i na investory s objemy od 100 tis. Kč. Výsledek je tedy takový, že v žádném případě není třeba cenné papíry prodávat.

Pro klienty J&T tak platí následující doporučení: nenechat se „zastrašit“ nepřesně napsanou výpovědí. Najít si nového obchodníka a rozhodnout se, zda prodat či ne. Je naprosto nepřípustné, aby obchodník nakládal s majetkem klientů bez jejich souhlasu. Dopustil by se tak jednání, pro které nenajdeme oporu v zákoně. Pokud by k takovému kroku obchodník přesto přistoupil, nezbývá než obrátit se na Komisi pro cenné papíry, která definitivně řekne, zda na to měl obchodník právo. Pro případnou náhradu za způsobenou škodu, či újmu by poté muselo dojít k vyřešení soudní cestou.

Jak byste reagovali na výpověď od obchodníka vy? Myslíte si, že může tento krok poškodit klienty J&T? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.