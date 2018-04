Prodat se na trhu práce je umění

Úspěšný prodej sama sebe na trhu práce vyžaduje přípravu a ujasnění si vlastních potřeb a přání.

Existují lidé, o nichž by se dalo říci, že mají při hledání zaměstnání vyloženě štěstí. Jeho míra se dá těžko ovlivnit, ale lze mu vyjít vstříc. Někdo zkrátka umí být v pravý čas na pravém místě. A není to obvykle náhoda, jak si řada lidí myslí, ale příprava na možnosti, které mohou přijít, a cílené budování schopnosti prodat se na trhu práce co nejlépe.



Přijít bez ohlášení?



Málokdo hledá práci tak, že se sám nabídne konkrétní firmě bez ohledu na to, zda vypsala na určitou pozici veřejné výběrové řízení. Přitom se tento postup může v některých případech vyplatit. Nehodí se přijít osobně do firmy bez ohlášení. Je lepší si předem domluvit schůzku s personalistou nebo manažerem. "Návštěvu firmy naslepo lze volit v případě, že je uchazečovo vystupování přesvědčivější než jeho životopis," říká personální poradkyně plzeňské společnosti Via Optima Helena Darsová. "To platí zejména pro abs

Tipy pro snazší hledání práce * Nejdříve si střízlivě ujasněte, o jakou pozici se chcete ucházet a jaké pro ni máte předpoklady (zkušenosti, vzdělání, praxi).

* Nebojte se osobně navštívit firmu, kde chcete pracovat. Schůzku si však dohodněte předem.

* Přineste s sebou stručný, výstižný životopis, z něhož budou jasně vyplývat vaše předpoklady pro místo, o které máte zájem.

* K životopisu přiložte kopie dokladů o dosažené kvalifikaci.

* Dbejte na vhodné oblečení tlumených barev.

Turistické oblečení nebo výstřední oděv s výraznými doplňky nepřipadají v úvahu.

* Zjistěte si co nejvíce informací o činnosti firmy.

olventy nebo ženy po mateřské dovolené, které nemají mnoho praxe. Nebo lze nedostatek zkušeností nahradit osobnostními předpoklady, což je případ třeba obchodníka. Také u dělnických pozic nebývá problém přijít do konkrétní firmy rovnou bez ohlášení." I když uchazeč momentálně odejde s

nepořízenou, může se mu návštěva firmy vyplatit v budoucnu. "Je v zájmu samotných firem, aby si vytvářely databáze vhodných uchazečů o práci. Takže je pouze třeba přesvědčit, že jsem vhodný uchazeč, a dbát na to, aby se mé materiály dostaly do správných rukou," tvrdí Darsová. Proto je důležité zjistit si spojení na konkrétního člověka, který zodpovídá za výběry pracovníků a eviduje zájemce. Pokud firma nemá personální oddělení, nejvhodnější osobou bude pravděpodobně asistentka ředitele nebo jednatele. Při písemném kontaktu s firmou je dobré si po odeslání životopisu telefonicky ověřit, zda byla žádost v pořádku doručena, a zároveň se tak připomenout a vyžádat si zpětnou vazbu.



Životopis musí jít k věci



Největším problémem kandidátů je uvědomit si, že se potenciálnímu zaměstnavateli do rukou dostává větší počet pracovních žádostí s životopisem. "Zaměstnavatel určitě dá přednost výstižné, stručné a přehledné podobě životopisu," říká spolumajitelka personální agentury Personal Consult v Hradci Králové Alena Kovářová. Životopis by neměl přesáhnout jednu stranu strojopisu. Vypisování osudů uchazeče od jeho kolébky s připojením toho, jak těžko se žilo jeho rodičům, nikoho nezajímá a životopis putuje již po přečtení prvních řádků do koše. "Stejně tak pokud je na umaštěném a pomačkaném papíru. Bohužel i takové se k nám dostávají," dodává Kovářová. Uchazeči se snaží zaujmout různými způsoby: fotografie z dovolené či pramínek vlasů, který vypadne z poštovní obálky, personalistu možná pobaví, ale nepřesvědčí. Vhodnější je v příloze připojit kopie dokladů například o získané kvalifikaci. "Každý zaměstnavatel hledá v životopise údaje vztahující se přesně k dané profesi, kterou má kandidát zastávat," říká Kovářová. Proto by si měl uchazeč uvědomit, o jakou pozici má zájem, jaké jsou požadavky na toto místo. Není správné se dopodrobna rozepisovat o skutečnostech, které s danou profesí nemají nic společného.



Prodejte své silné stránky



Není nad to v pravý čas předvést, co v uchazeči o místo vě

zí. Je třeba ukázat své silné stránky, které jsou podstatné pro pracovní místo, vystupovat přiměřeně sebevědomě, ne však arogantně. "Neškodí být při pohovoru aktivnější a nečekat pouze na informace ze strany personalisty a na jeho otázky. Důležité je umění vhodně reagovat na konkrétní prostředí. Stejně žádoucí je i střízlivý odhad svých šancí. I zde platí zlatá střední cesta: snaha prodat se za každou cenu může působit negativně," říká konzultantka Martina Mastná z poradenské společnosti Hill International. Přitom nelze samozřejmě zapomenout na reprezentativní oblečení a vystupování. Uchazeč tak dává najevo, že schůzka je pro něj významná. Také je potřeba v rámci přípravy na úvodní pohovor předem znát maximum dostupných informací o firmě, u které se zájemce uchází o práci.