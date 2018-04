Prodávejte zboží po internetu

Některé podnikavce, kteří by se rádi postavili na vlastní nohy, odrazují příliš vysoké náklady na rozjezd firmy. Řešením může být internetový obchod. Malý sklad a webové stránky plně nahradí drahé prostory „kamenné“ prodejny i pracovní síly několika prodavačů. „Máme nižší náklady na personál, prostory i uskutečnění nákupu,“ říká Michal Kopáček z internetového obchodu Nakupka.cz. To je výhoda nejen v začátcích. Nižší náklady na prodej totiž umožní snížit i ceny a přilákat zákazníky, kteří by v tradičních obchodech za vybrané zboží zaplatili mnohem víc. „Přes internet se dá nakoupit za nejnižší možnou cenu,“ tvrdí Michal Kopáček.

Zboží přijde zákazníkovi poštou, nebo si ho sám v domluvenou dobu u vás vyzvedne. Vedle tradičních mobilů a počítačů se poslední dobou dobře prodává například i oblečení a parfémy, přestože si je kupující nemůže předem vyzkoušet.

Zákazníci si mě najdou

Internetových obchodů je v Česku nepočítaně. Nejčastěji narazíte na prodejce elektroniky, při jejíž koupi zákazníci ušetří několik stovek až tisíc korun. Abyste však na internetu uspěli, nemusíte nabízet jen tradiční sortiment.

Michaela Kracíková z Opavy provozuje v síti Orientální obchod. Prodává v něm zboží pro orientální tanec, například penízkové šátky, závoje či tradiční východní šperky. „Hlavní výhodou prodeje přes internet je, že mohu prodávat takto specializované zboží i pro úzkou skupinu zákazníků,“ říká. „Internetový prodej je pro mě více méně nutností. Můj sortiment by uživil kamennou prodejnu snad jen v centru velkého města. To s sebou nese příliš velká rizika, která jsem nechtěla při založení obchodu podstoupit.“

Připouští však, že prodávání přes internet má i své nevýhody. Z cílové skupiny zákazníků, kteří by stáli o nabízené zboží, nejsou jistě všichni zdatnými uživateli internetu. „Škodí také částečná nedůvěra lidí v internetové obchody. Ta v současné době už nepramení ani tak ze strachu z neznámého, jako spíš z předchozích špatných zkušeností s jinými obchody,“ míní Kracíková.

Prodávejte seriózně

Právě špatná zkušenost odrazuje i některé zákazníky, kteří dříve na internetu nakupovali běžně. Světová síť se mnohem hůře hlídá a častěji než v reálném světě na ní dochází k porušování práv spotřebitelů. Některé obchody nabízejí zboží, které nemají na skladě.

Zákazník si ho objedná a pak dlouhé týdny čeká, až - a zda vůbec - prodejce věc sežene. Důvěřiví uživatelé internetu se někdy řídí pouze cenou a objednají si zboží, které není určeno pro český trh. Prodejce ho dováží z ciziny a nevztahuje se na něj záruka od výrobce. Záruku má zákazník jen u prodejce, který může reklamaci protahovat dlouhé měsíce a zboží sám neodborně opravovat. Protože spolu obě strany komunikují na dálku, obchodník často nezvedá telefony a neodpovídá na e-maily.

Takové praktiky se však nevyplatí. Uživatelé internetu si špatné zkušenosti sdělují na různých diskusních fórech a neseriózní obchodník se tak připravuje o další zákazníky. Navíc posiluje nedůvěru v internetové nakupování jako takové, čímž škodí zase i sobě.

Důležitá je správná volba médií

Stránky si nechte vytvořit

K založení internetového obchodu nemusíte nadprůměrně ovládat počítačové programy. Stránky obchodu včetně systému prodeje vám může vytvořit softwarová firma. Některé se přímo zabývají internetovými obchody a nabízejí i jejich zkušební provoz. „Na deset dní poskytujeme bezplatnou demoverzi obchodu. Navrhneme jeho provoz i grafické zpracování,“ říká Václav Vlček z brněnské společnosti IT Studio.

Firmy většinou nabízejí nejen vytvoření stránek a systému prodeje, ale i budoucí péči o ně. Stránky spravují už za necelou pětistovku měsíčně. Cena se samozřejmě liší podle úrovně služeb, které požadujete. „Internetový prodejce může například sledovat přesné statistiky chování zákazníků v průběhu nákupu, využívat věrnostní programy s motivací pro další nákupy a podobně,“ říká Václav Vlček.

Internetový obchod

Výhody

webové stránky umožní automatický prodej 24 hodin denně včetně víkendů a svátků

ušetříte za nájem prodejny i za zaměstnance, můžete prodávat levněji

prodávat lze i specializované zboží, ke kterému by se jinak zákazníci nedostali

Nevýhody

ne každý případný zákazník se na vaše stránky dostane, někteří neovládají internet

zákazník může jakékoliv zboží do čtrnácti dnů vrátit bez udání důvodu

u některých druhů zboží mohou být problémy s jeho dopravou

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Co potřebuji pro rozjezd podnikání přes internet?

Založit si internetový obchod je snadné. „Podnikat formou internetového prodeje, tedy bez ,kamenného‘ obchodu či stánku, můžete na základě živnostenského oprávnění vystaveného pro maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,“ říká pražská právnička Jindra Pavlová. „Takový podnikatel musí splňovat stejné podmínky jako kterýkoli jiný.“

2. Prodávání přes internet se ničím neliší od prodeje v kamenném obchodě?

Při vlastním prodeji existuje jedna odlišnost. Tou je větší ochrana spotřebitele. Protože si zákazník zboží nemůže předem prohlédnout ani vyzkoušet, může si nákup dodatečně rozmyslet a zboží do čtrnácti dnů vrátit, aniž by musel uvádět důvod. Stačí, že třeba není spokojen s barvou nebo velikostí výrobku. Vysvětlovat to však prodejci nemusí. Peníze samozřejmě dostane zpátky. „Jde o smlouvu uzavřenou na dálku, proto právo takto chrání spotřebitele jako slabší stranu,“ vysvětluje Jindra Pavlová. „Stejné je to u smluv uzavřených faxem, objednávkovým katalogem nebo telefonem.“ Jestliže od vás zákazník nedostane informace o vaší firmě, o záruce na zboží a o dalších podmínkách, může nákup vrátit do tří měsíců. „Těchto práv se spotřebitel nemůže sám nijak vzdát,“ dodává Pavlová. Nechat si od zákazníka podepsat, že zboží nevrátí, odporuje zákonu a nemá žádný význam.

3. V souvislosti s internetovým prodejem se hovoří o informační povinnosti. O co jde?

Protože zákazník nepřijde do kontaktu s prodavačem, aby se ho vyptal na podrobnosti, musí internetový prodejce zákazníka co nejdůkladněji informovat o své firmě, jejím názvu, sídlu a identifikačních číslech. Dále by mu měl poskytnout co nejvíce informací o záruce i dalších podmínkách prodeje. Má povinnost jej informovat i o tom, že do čtrnácti dnů může od smlouvy odstoupit, tedy zboží vrátit. Všechny informace by měl mít prodejce na svých internetových stránkách.

4. Co hrozí neserióznímu obchodníkovi?

V případě, že prodejce porušuje zákazníkova práva, může se poškozený obrátit na Sdružení ochrany spotřebitelů, které najde na webové adrese www.spotrebitele.cz, jež se na podobné případy zaměřuje. Pravidelně zkoumá právě i postup internetových obchodů.