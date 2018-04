Prodej automobilu v podnikání: lépe vyřadit a daňově osvobodit

Osobní automobil patří do základní výbavy prakticky každého podnikatele. Je tedy logické, že daňové aspekty prodeje auta potkají každého podnikatele a v podstatě i každého občana několikrát za život. Co je tedy nutné vědět jako základní informační minimum?

Příjem z prodeje osvobozen po roce, v případě zařazení do obchodního majetku po pěti

V běžném občanském životě jsou příjmy z prodeje movitých věcí od daňových povinností osvobozeny, avšak existuje zde několik výjimek. Bohužel mezi ně platí i příjmy z prodeje motorových vozidel, pokud nepřekročí doba mezi koupí a prodejem jeden rok. V takovém případě se musí poplatník zabývat svými daňovými povinnostmi.

Horší to je bohužel ještě s motorovými vozidly, které poplatník zařadil do obchodního majetku (pořídil si je v rámci podnikání a odpisoval je). V takovém případě je nutné (za účelem dosažení osvobození od povinností daně z příjmů) vozidlo nejprve z majetku vyřadit a potom ještě čekat dlouhých pět let. Pokud poplatník skutečně vydrží a neprodá vozidlo ve lhůtě pěti let po vyřazení, pak se dočká daňového osvobození.

Na druhé straně všichni cítíme, že lhůta pěti let od vyřazení (ještě před tím bylo vozidlo využíváno několik let v rámci podnikání) je příliš dlouhá a takové vozidlo se spíše stává veteránem než atraktivním předmětem prodeje. Z toho důvodu by si měl každý živnostník řádně promyslet jednotlivé varianty prodeje a zbavit se auta co nejdříve.

Před prodejem je vhodné vozidlo nejprve daňově odepsat

Osobní automobily patří do odpisové skupiny 1a, která má dobu trvání čtyř let. Většina živnostníků obnovuje svůj vozový park logicky a správně vždy po tom, co skončí dobu odpisování a zůstatková hodnota je nulová. Na druhé straně není nikde zakázáno prodat ještě ne zcela odepsaný majetek či jej dokonce vyřadit z podnikání před skončením odpisového plánu. Berme ovšem tuto alternativu pouze jako možnou a nikoli doporučovanou.

Zaměřme se tedy na nejobvyklejší variantu – živnostník odepíše celou vstupní cenu a rozhodne se auto prodat. Jeho zůstatková hodnota je tedy nulová, avšak jeho prodejní cena může mít poměrně velký rozptyl. Tržní cena auta je totiž dána mnoha faktory – především potom typem vozidla, jeho stářím, počtem najetých kilometrů, stupněm údržby apod. V zájmu vlastníka vozu je samozřejmě dosažení maximální hodnoty vozu v závislosti na možnosti dohody s kupujícím.

Slabinou prodeje vozu bez vyřazení je vliv na vyměřovací základ pro pojištění

Pokud by se živnostník rozhodl uskutečnit prodej auta v rámci svého podnikání, pak by příjem z prodeje vstoupil do dílčího základu paragrafu 7 ZDP, což jsou příjmy z podnikání. Slabinou prodeje vozidla zařazeného v obchodním majetku je především to, že dochází ke zvýšení vyměřovacího základu pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že automobil byl daňově odepsán, tak proti příjmu z prodeje již nelze uplatnit žádné další výdaje (platí za předpokladu, že byl automobil stoprocentně využíván k podnikání).

Vyřazením z obchodního majetku začíná běžet časový test pěti let – dani prodej stále podléhá

Pokud by plně odepsaný automobil chtěl poplatník před prodejem vyřadit z obchodního majetku, pak se rozbíhá zmiňovaná pětiletá lhůta. Případný prodej by podléhal zdanění v rámci paragrafu 10 – ostatní příjmy. Takový prodej by s ohledem na nulovou zůstatkovou hodnotu proti sobě neměl žádné daňové výdaje. Na druhou stranu velkou výhodou v porovnání s předcházející alternativou je to, že příjem z prodeje nevstupuje do vyměřovacího základu pro odvod obou druhů pojištění. Pouze v případě uplynutí pětileté lhůty od vyřazení majetku by došlo k daňovému osvobození takového prodeje.

Vyřaďte z majetku a zvažte možnost darování

Daňově nejelegantnější variantou by mohlo být darování vozidla nějaké blízké osobě. Na druhé straně takový krok vyžaduje nutnost absolutní důvěry mezi dárcem a obdarovaným a nejspíše jej lze využít pouze v úzkém rodinném kruhu. Představme si tedy situaci, že otec – živnostník se rozhodne vozidlo vyřadit z obchodního majetku a následně darovat svému plnoletému synovi. Co musí oba udělat?

U darování automobilu je nutný znalecký posudek za účelem zaplacení darovací daně. Plátcem daně je obdarovaný, který musí podat přiznání k dani darovací a zaplatit darovací daň. Předpokládejme, že posudek ohodnotí vozidlo na dvě stě tisíc korun, což v případě daru v přímé příbuzenské linii znamená jednoprocentní sazbu. Darovací daň v tomto případě činí dva tisíce korun.

Darováním na syna se otec zbavil jakýchkoli daňových povinností, avšak v případě syna začíná běžet jednoroční časový test. Pokud by ho nedodržel, pak by takový prodej podléhal dani z příjmů. V případě, že rok vydrží, pak eventuální prodej nebude zatížen žádnými daňovými povinnostmi. Jde tedy o velmi elegantní způsob zkrácení osvobozujícího časového testu. Na druhé straně je nutné přiznat, že jde o darování – gesto vůči někomu blízkému.

Zhodnoťme výše uvedené varianty v tabulce:

Prodej auta v obchodním majetku Prodej vyřazeného auta Prodej vyřazeného a darovaného auta Časový test pro osvobození Neexistuje Pět let Jeden rok od darování (pokud není darován podnikateli) Kde se příjem zdaňuje Dle paragrafu 7 Dle paragrafu 10 Dle paragrafu 10 (pokud není obdarovaný podnikatel) Vliv na odvody Ano Ne Ne (pokud není podnikatel)

Závěrem lze shrnout, že celá daňová stránka prodeje automobilu není příliš jednoduchá. Pro živnostníky lze tedy doporučit jednoznačně konzultaci s daňovým odborníkem před uskutečněním prodeje, který by měl celou situaci správně vyhodnotit. Pokazit a ztratit tady lze totiž opravdu hodně.

Jakým způsobem prodáváte automobil? Vyřadíte ho z podnikání, nebo ne? Těšíme se na vaše názory.