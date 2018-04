Prodej kaprů: dřina, která se vyplatí

Třiačtyřicetiletý František stává za kádí zhruba týden až deset dní před Štědrým dnem už několikátý rok. Tvrdí, že ryby jsou jeho koníčkem, a tak si prodejem vánočních kaprů vždy vydělává na to, aby v teplejším období mohl vyrazit lovit ryby někam do ciziny. „Rybám rozumím, takže zákazníkům dokážu poradit téměř se vším. V práci už mám rok dopředu na tento čas nahlášenou dovolenou,“ říká muž. To, že tráví venku a v zimě skoro dvanáct hodin denně, mu nevadí. Jen ráno je to horší. „Letos to vypadá, že když nebude pršet, může být docela teplo. Jenže sníh by tomu všemu dal lepší vánoční atmosféru. Každopádně na peníze, které si tady vydělám, bych někde jinde na brigádě pracoval i dva tři měsíce, možná i déle,“ dodává František.

Zkušení prodavači kaprů potřebují k ruce pomocníky, a těmi obvykle bývají studenti. I jim se zajímavé peníze před Vánocemi hodí. Za šest až sedm dní si přijdou na zhruba dvacet tisíc korun.

Kapři se musí hlídat i v noci

Studenty využívají prodejci i na hlídání kádí přes noc. Aby jim nemrzly nohy, postávají na dřevěných paletách. Největší nápor a dlouhé fronty na ně však čekají až těsně před Štědrým dnem. Lidé chtějí čerstvou rybu, i když v mrazáku se její chuť nemění.

Než se brigádník postaví za káď, měl by absolvovat školení. Musí vědět, jak kapra správně klepnout, kde najít obávanou žluč a jak ji šetrně odstranit. „Není to pro každého, i když je to v podstatě rutina. Někdo chce prodávat, myslí si, že to zvládne, ale pak zjistí, že kapra zabít prostě nedokáže,“ konstatuje zkušený prodejce František.

Jikrnáče, nebo mlíčňáka?

„Ještě před prodejem jsme se museli školit i o hygieně a bezpečnosti práce. Každý vedoucí stánku je totiž za brigádníky zodpovědný,“ říká Kateřina Říhová, která si během studií prodej kaprů vyzkoušela. „Musela jsem se také naučit zbavit kapra šupin speciální rybářskou špachtlí nebo nožem a vykuchat jej. Tenkrát panovaly ukrutné mrazy, takže jsem vše zpočátku dělala v gumových rukavicích, pod nimiž jsem nosila vlněné, což práci ještě znesnadňovalo. Nakonec jsem je odhodila, holé prsty jsou přece jen citlivější na případné pořezání,“ popisuje brigádu žena. „Zákazníci po nás často vyžadovali buď jikrnáče, nebo mlíčňáky, ale to jsem se odlišovat nenaučila, neboť teorií, a to často z řad zákazníků, jak od sebe pohlaví odlišit, bylo mnoho, a navzájem si protiřečily.“

Prodejci se ve stánku střídají na směny, jedni pracují přes den asi od sedmi do osmi do večera, druzí pak nastupují na hlídání. Noční služba zajišťuje také dodávku čerstvé tekoucí vody, aby se ryby neudusily. Některé také z kádí vyskakují, a tak je hlídači musí vracet zpět. Ráno je čeká ještě překládání ryb z rybářského auta do kádí, asi 400 kilogramů denně.

Zákazníci nečtou ceny

Lidé často podezřívají prodejce kaprů z toho, že je šidí. Asi se i takoví najdou, a pokud se vydaří opravdu velký mráz, vanička na váze nikdy nemůže být bez kousku ledu. Obzvláště je-li u stánku frmol a lidé mrznoucí ve frontě prodejce popohánějí. „To pak není tolik času na neustálé odklepávání ledu z vaničky váhy. Ovšem o nějaké tlusté vrstvě ledu, na které by se snad dalo vydělat, se hovořit nedá. K nedorozuměním spíše dochází, když si zákazníci jasně nepřečtou ceny za poskytnuté služby: zbavení šupin, vykuchání, odříznutí hlavy, odřezání ploutví či filetování,“ poznamenala Kateřina.

Práce prodejce kaprů je náročná, i když trvá jen pár dnů, a možná jim ani kromě výdělku není co závidět. Kateřina Říhová to však vidí i z jiné stránky. Tvrdí, že si právě na brigádě mezi mrskajícími těly kaprů užila ten pravý předvánoční čas. Místo frmolu v obchodech si popovídala s lidmi, popřála si s cizími navzájem krásné svátky. „Také jsem se od nich dozvěděla zajímavé recepty, jak kapra připravovat. Bezvadné bylo také pozorovat děti, jak se s rodiči u kádí zastavovaly, jak jim svítily oči při pohledu na živé ryby,“ říká Kateřina. „Některé zákaznice nám dokonce nosily teplé pečivo, jelikož náš stánek stál u supermarketu; bylo to milé. I ten mráz a všeobecná nepohoda po těle stály za pocit neobvykle a hezky stráveného předvánočního času.“

Co předepisují úřady