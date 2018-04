Prodej podílových listů českých fondů stagnuje

Statistiky českých podílových fondů v minulém týdnu nijak nevybočují z řady předchozích statistik. Čisté prodeje do 100 mil. Kč, které v naprosté většině směřují do fondů peněžního trhu, a záporná výkonnost akciových fondů doprovázená nezájmem investorů o tuto nejvíce rizikovou kategorii fondů jsou nejvýraznějšími atributy vývoje posledních měsíců.

V minulém týdnu české otevřené podílové fondy prodaly podílové listy za 328 mil. Kč a naopak odkoupily podílové listy za 250 mil. Kč. Čisté prodeje tak oproti předminulému týdnu vzrostly a dosáhly 78 mil. Kč. Pořadí fondů na pomyslném žebříčku čistých prodejů je stejné jako v předminulém týdnu: Na prvním místě se umístil fond SIS Sporoinvest s čistými prodeji ve výši 75 mil. Kč, na druhém místě se umístil fond IKS peněžního trhu (+32 mil. Kč) a na třetím místě fond Pioneer Trust (+12 mil. Kč).

Nepříznivý vývoj světových akciových trhů v minulém týdnu měl negativní dopad na výkonnost českých akciových fondů, které v minulém týdnu zaznamenaly pokles čistého obchodního jmění na podílový list o 2,8%. Nejvýrazněji pokleslo obchodní jmění ve fondu Akro Eurotech (-4,3%), následovanému fondem 1.IN IPB akciový (-3,8%) a fondem SIS Sporotrend (-3,8%).

Ve srovnání s akciovými fondy si v minulém týdnu poněkud lépe vedly smíšené fondy, když ztratily pouze 1,1%. Nejvíce pokleslo obchodní jmění na podílový list ve fondu PPF Smíšený OPF (-5,3). S poklesem akciových a smíšených fondů se svezly i fondy fondů, které ztratily 2,3% ČOJ/PL. Největší pokles v této kategorii zaznamenal fond SIS Globaltrend FF (-3,3%).

Hodnota podílových listů dluhopisových fondů zůstala v minulém týdnu nezměněna (0,0%). Nejlépe si přitom vedl fond SIS-Sporobond (+0,26%) a nejhůře fond IKS Dluhopisový (-0,21%).

Mírného zhodnocení dosáhly fondy peněžního trhu (+0,02%). Stejně jako v předminulém týdnu, průměrná výkonnost fondů peněžního trhu byla v minulém týdnu výrazně ovlivněna vysoce zápornou výkonností fondu Akro Obligace (-0,30%) v důsledku pokračujícího zhodnocování české koruny. Nebýt tohoto fondu, výkonnost fondů peněžního trhu by byla +0,07%. Nejvyšší nárůst v této kategorii zaznamenal fond Živnobanka-Sporokonto (+0,15%).

Co si myslíte o budoucnosti českých otevřených podílových fondů? Byli byste ochotni investovat do podílových listů, pokud by přinášely vyšší výnos?