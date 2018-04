Prodejce heroinu tvrdí, že měl na dávkách 37 tisíc. Není to pravděpodobné

Vzhledem k omezenému množství informací není odpověď snadná. Nejspíš by ale zněla: teoreticky ano, ale pokud vůbec, tak jen velmi krátkou dobu. A vzhledem k okolnostem je to spíše nepravděpodobné.

Rodinu zadrženého dealera tvoří 51letý otec, jeho 45letá družka, devatenáctiletá dcera a desetiletý syn (o zadržené rodině čtěte zde). Informaci o částce 37 tisíc, kterou zadržená rodina údajně získávala ze sociálních dávek, poskytl policii právě zadržený muž.

Rovnou lze vyloučit, že by na zmiňovanou 37tisícovou částku dosáhl muž sám. Žena také podle všeho nemohla pobírat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Podpora v nezaměstnanosti Vyplácí se maximálně pět měsíců (do 50 let věku zaměstnance), respektive osm měsíců (do věku 55 let), resp. 11 měsíců (více než 55 let).

První dva měsíce je 65 % měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. Další dva měsíce je to 50 % a po zbývající dobu 45 %.



Aby se rodina mohla k takto vysoké sumě čistě z dávek vůbec přiblížit, potřeboval by muž i jeho družka především pobírat maximální možnou podporu v nezaměstnanosti. Ta je pro letošní rok stanovena na 13 761 korun. Oba dohromady by si tak mohli přijít na 27 522 korun. To by ovšem předpokládalo, že ve svém předchozím zaměstnání dostávali čistou mzdu alespoň 21 tisíc čistého. A navíc by ji nejspíš dostávali jen první dva měsíce. Opět teoreticky: pokud by v někdejším zaměstnání pobírali přes 27 500 čistého, mohli by si podržet maximální podporu ještě další dva měsíce.

Základní předpoklad: oba původně pracují, berou poměrně vysokou čistou mzdu, oba jsou propuštěni najednou (aby došlo k souběhu maximálních možných podpor ve stejných měsících) a ještě navíc kvůli reorganizaci (u dohody se podpora krátí).

Pokud by se rodině podařilo získat příspěvek na dítě (příjem do 2,4násobku životního minima), mohla by si přičíst ještě 610 korun za chlapce a 700 korun za dívku. To se ovšem v tomto případě nepodaří. Přídavek na dítě se dává až na základě předložení příjmu za minulý rok. Vysoká mzda nutná pro vysokou podporu vylučuje zároveň vyplácení příspěvku na dítě.

Se sumou 27 522 korun by se rodina mohla vypravit žádat příspěvek na bydlení. Do příjmů se jí podpora započítává. Za daných okolností může v Praze v případě nájemního bytu dosáhnout příspěvku na bydlení maximálně 7 636 korun (kalkulačku najdete zde).

Komentář Propočet je jen modelový, má ukázat, jaké zhruba peníze se v dávkách točí, jaké jsou stropy a časová omezení jejich výplaty. Konečný výsledek může ovlivnit řada proměnných jako vdovectví, invalidita, osvojení atd. Je ale zjevné, že v tomto případě je možnost získat a udržet "37 tisíc na dávkách" nepravděpodobná.

Po sečtení všech dávek a podpor v součtu vychází 35 158 korun. To sice není 37 tisíc, ale částky se od sebe zas tolik neliší.

Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívové není takto vysoká částka vyplácená jedné rodině v Česku rozhodně obvyklá. "Není to nemožné, ale je to částka zarážející u čtyřčlenné rodiny, i kdyby nastala taková konstelace, že by měli nárok na všechny dávky," říká.

Cesta k této částce je poměrně složitě vykonstruovaná, hlavně v části týkající se podpory v nezaměstnanosti. Dá se ještě spekulovat, že klesající podporu v nezaměstnanosti by postupně zčásti kompenzoval rostoucí příspěvek na bydlení, ale i ten by se v případě takto složené rodiny zastavil na částce 13 753 korun. Jenže to by k udržení 37tisícové úrovně nestačilo. A ano, je tu ještě možnost, že by příspěvek v nezaměstnanosti mohla pobírat i dcera, jenže ten by nejspíš nebyl moc velký a jeho započítání by zase vedlo ke snížení příspěvku na bydlení. (A samozřejmě opět by musel nastat časový souběh s podporou rodičů.)

Hypoteticky by se ještě rodina mohla pokusit vysávat peníze z takzvané podpory v hmotné nouzi. Jenže zde se vyplácené peníze stanovují individuálně ve zvláštním řízení. A v něm by asi těžko uspěli lidé, o nichž kriminalisté prohlašují, že se "doslova topili v penězích a dávali to okázale najevo".