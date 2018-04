Musím do lázní a končí mi smlouva. Právník radí, co dělat

Ke konci ledna mi končí pracovní smlouva, lékař mi doporučil pobyt v lázních a já nemám dost dovolené. Musím tedy požádat o neplacené volno. Zaměstnavatel mi smlouvu pravděpodobně kvůli zdravotnímu omezení neprodlouží. Můžu se nějak bránit?

Pracovní poměr na dobu určitou zanikne uplynutím doby, na kterou byl v pracovní smlouvě sjednán, ve vašem případě tedy 31. ledna 2013. Bude záležet na vůli zaměstnavatele, zda bude mít zájem pracovní poměr s vámi prodloužit, anebo jej dokonce změnit na dobu neurčitou, a dále na vás, zda některý z těchto návrhů, budou-li vám předloženy, přijmete.

Musí mi to zaměstnavatel dopředu oznámit?

Zaměstnavatel by vám před uplynutím sjednané doby měl dát najevo, že si přeje, aby pracovní poměr skončil posledním dnem jeho trvání. V takovém případě tímto dnem také skutečně skončí. Zákoník práce sice umožňuje, aby se pracovní poměr na dobu určitou změnil na dobu neurčitou, i když k tomu nebude uzavřen dodatek k pracovní smlouvě či podepsána jiná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. K tomu však dojde pouze v tom případě, že budete po uplynutí sjednané doby pokračovat dále v konání práce, a to s vědomím zaměstnavatele.

A dá mi zaměstnavatel během pracovního poměru na dobu určitou volno?

Zákoník práce poměrně podrobně upravuje, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci pracovní volno poskytnout (například v případě nemoci) a za jakých podmínek a v jakém rozsahu mu dá i náhradu mzdy. V nařízení vlády č. 590/2006 Sb. jsou upraveny jiné důležité osobní překážky, kdy má zaměstnanec rovněž nárok na poskytnutí pracovního volna (například návštěva lékaře, svatba, narození dítěte...). V některých případech je pracovní volno spojeno s náhradou mzdy, v jiných nikoliv.

Mohu využít pracovní volno na pobyt v lázních?

Pobyt v lázních není důvodem pro udělení pracovního volna, takže i když o ně požádáte, zaměstnavatel vám je povolit nemusí. Dá se však očekávat, že vzhledem k tomu, že váš důvod je poměrně závažný (souvisí s vaším zdravotním stavem), by vám pracovní volno uděleno být mohlo, zejména pokud by tomu nebránily vážné provozní důvody. Bude to však volno neplacené, tedy bez náhrady mzdy.

A může mi udělené pracovní volno zaměstnavatel zkrátit?

Pokud vám pracovní volno zaměstnavatel udělí na určitou konkrétní dobu, tedy v daném případě k pobytu v lázních, domnívám se, že není možné je bez vašeho souhlasu jednostranně zkrátit, či dokonce zrušit. Pokud by vás zaměstnavatel přece jen z velmi závažných pracovních důvodů chtěl z pobytu v lázních odvolat a vy byste to akceptoval, musel by vám uhradit náklady, které by vám z tohoto důvodu vznikly. Vzhledem k tomu, že váš pracovní poměr skončí patrně 31. ledna 2013, je otázka, zda pobyt v lázních raději neuskutečnit až po tomto datu.

