kdo je...Anglický název této profese se nepřekládá. Je to pracovník, který má na starosti určitý výrobek od uvedení na trh až po prodej. Většinou takovou pozici obsazuje velká nebo střední společnost. Hledají takového odborníka, kterému nechybí zkušenost v marketingu, propagaci a má i konkrétní znalosti o prodávaném výrobku. Product Manager je podřízený bud Managing Directorovi nebo obchodnímu řediteli. Podle Ivy Tryznové z personální společnosti T and T by měl mít uchazeč o tuto pozici značnou zkušenost. Předpokladem je dokončené vysokoškolské vzdělání-například ekonomického směru a tříletá praxe třeba na pozici obchodního zástupce. Zejména v zahraničních společnostech se neobejde Product Manager bez znalosti cizího jazyka, nejčastěji angličtiny. Velkou výhrou jsou pro Product Managera komunikativní schopnosti - komunikace tvoří podstatnou část jeho pracovní náplně. "Vhodným kandidátem je člověk komunikativní, cílevědomý, se schopností předávat dál znalosti a odolávat stresům," uvádí Iva Tryznová. Firmy za tuto práci nabízejí platové ohodnocení v rozmezí 25 - 60 tisíc korun, včetně automobilu k osobnímu použití, mobilního telefonu, přenosného počítače.