Production Manager

Stará se o to, aby výroba fungovala bezproblémově podle potřeb firmy při dodržení požadované kvality, kapacity a optimálních výrobních nákladů. Manažer na této pozici monitoruje kvalitu a kontroluje veškeré systémy ve výrobní oblasti. Řídí a hodnotí tým vedoucích provozů a spolupracuje se šéfem kvality, údržby a logistiky. Formuluje transformační plány výroby, bezpečnosti a nákladů.

Ve spolupráci s personálním manažerem společnosti vytváří organizační schéma, pracovní specifikace a ohodnocení svých podřízených. Hodnotí příležitosti výroby nových výrobků ­ realizovatelnost, náklady, návratnost. Vytváří a udržuje kontakty s dodavateli strojů a výrobního materiálu (i na mezinárodní úrovni) a zároveň zavádí nové technologie ve výrobě. Člověk na pozici výrobního ředitele by měl mít vysokoškolské vzdělání. Měla by to být silná, vůdčí osobnost, která je členem top managementu a společně s ostatními členy rozhoduje o strategii celé společnosti. Vhodný kandidát rozumí systému řízení výroby a systému řízení jakosti. Měl by být týmovým hráčem, schopným motivovat členy týmu. Jeho finanční ohodnocení se pohybuje od několika desítek tisíc v menších společnostech a může dosáhnout až přes 100 000 korun ve větších firmách.



