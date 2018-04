Profese: uživím se svým koníčkem?

Ne každému se stane práce zároveň zábavou. Pokud však máte talent a odvahu, můžete přemýšlet o tom, jak ze svého koníčka udělat profesi, která by vás živila. "U nás doma se tančilo při každé příležitosti - při svátku, svatbě nebo jen tak pro radost," popisuje učitelka orientálního tance Anife Vyskočilová. To, co ji bavilo, změnila v profesi, když zjistila, že Češi mají zájem o vše, co pochází z Orientu.

Klíčový je talent a vytrvalost

Cesta za splněním snu o koníčku jako profesi však v sobě skrývá mnohá úskalí. Pokud se někdo od dětství vášnivě zajímá o chemii, bude to mít pochopitelně lehčí. Kdo se však chce živit svou zálibou ve zpěvu, výtvarném umění, fotografování či sportu, musí se připravit na počáteční nejistotu a vysokou pravděpodobnost zklamání.

"Prvním předpokladem k úspěchu jsou vlohy k dané činnosti," říká plzeňský psycholog Karel Bröckl. "Ty jsou nezbytné pro lehkost a snadnost, se kterou si mladý člověk dokáže činnost nebo obor osvojovat a dosahovat v něm úspěchů," připomíná. Za další důležitou vlastnost považuje stálost zájmu o zvolený obor. Nezbytná je houževnatost a vytrvalost. Tu mohou posoudit například rodiče nebo pedagogové podle toho, jak se dotyčný staví k různým úkolům a problémům všedního života.

Nic není zadarmo

Právě rodiče, učitelé a pedagogičtí poradci někdy váhají, zda mají svému svěřenci tento způsob volby povolání vymlouvat a posílat ho na "pořádnou školu", nebo ho v jeho úsilí naopak podporovat i přes nejistý výsledek.

"Nejlepší variantou přístupu dospělého k mladému člověku, který hledá své budoucí uplatnění, není mentorování, přikazování a zvýrazňování toho, co je, či není správné," říká Karel Bröckl. "Lepší je jít příkladem, jak se správně realizovat a jak důležité je najít zaměstnání, které není pouze zdrojem finančních příjmů." Hodí se připomenout, že za každým, kdo uspěje, stojí tvrdá práce. Kolik talentu máte ke konkrétní profesi, pomohou určit lidé, kteří se stejnou činností již zabývají, a školy, na nichž se dá talent rozvíjet.

Záleží na tom, co umíte

Zejména u uměleckých profesí však studium nezaručí, že se v budoucnu dokážete uživit. Proto je nezbytné se pokusit svůj talent veřejně uplatňovat dříve, než přistoupíte k životní volbě. V mnoha oborech nezáleží na tom, co jste vystudovali, ale co skutečně umíte, proto se nevyhýbejte ani málo nadějným příležitostem.

V životě Jana Šibíka bylo rozhodujícím momentem vítězství v konkurzu na místo fotoreportéra do Mladého světa. "Tento okamžik se stal přelomem v mém životě. Právě tehdy se z koníčka stala profese," říká známý fotoreportér Jan Šibík, kterého práce i po letech baví stejně jako na začátku a v neděli se už těší, že druhý den půjde do práce.

Zpěvačka Heidi Janků připomíná, že v mnoha případech hraje rozhodující roli také šťastná náhoda. "Je třeba potkat správné lidi," míní. Tomu můžete částečně pomoci včasným shromažďováním kontaktů.

Začít se dá i ve vyšším věku

Příležitost povýšit zálibu na způsob obživy vám nemusí zhatit ani vyšší věk. "Má cesta od koníčka k profesi byla dlouhá více než dvacet roků," říká Milan Sedláček, nezávislý znalec vína a manažer značky Valtice -hlavní město vína.

Nejprve pracoval jako pedagog na střední vinařské škole, kde učil technické předměty - motorová vozidla, zemědělské stroje a praxi. Teprve při diskusích s kolegy, kteří vyučovali odborné vinařské předměty, a častých ochutnávkách vína ho tento obor zaujal. "Začal jsem sám vinařit," říká.

Člověku, který nevystudoval vinařskou školu a o víno se začal zajímat až později, by doporučil různé odborné kurzy. "Například Vinařská akademie Valtice organizuje ucelenou řadu seminářů, kde absolventi získají solidní teoretický i praktický základ pro další rozvoj," popisuje. Podle Sedláčka je však zaručenou cestou k úspěchu také dostatek píle a ochota k samostudiu.

Střídejte činnosti

Pokud se vám splní sen a koníček se stane vaší profesí, dejte pozor, aby vás taková činnost nepohltila příliš. Po práci, kdy se jiní lidé věnují svým zájmům, byste si také měli najít nějakou mimopracovní aktivitu, při které si odpočinete.

"Člověk musí mít ve všem svou hranici, umět včas vypnout a dělat úplně něco jiného, to, co je pro něj další prioritou života, například aktivity s rodinou," říká psycholožka Jitka Šebová-Šafaříková.

A co když se naopak koníčka v profesi přeměnit nepodaří? Pak svou zálibu nevzdávejte a nadále se jí věnujte po práci jako dřív. Podle nymburské psycholožky Radany Štěpánkové lidem dovedou přinášet uspokojení hlavně činnosti tvořivé a zaměřené na službu jiným. "Pokud vaše zaměstnání takové není, je vhodné tyto vlastnosti rozvíjet ve volném čase," radí.