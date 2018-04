Profesionální obchodník vyčkává na nejlepší příležitosti

Existuje celá řada důvodů, díky kterým obchodníci ztrácejí své peníze a kterých bychom se měli důrazně vyvarovat. Následujících "sedm zaručených způsobů, jak ztratit své peníze“ vychází z řady výzkumů mezi ztrácejícími obchodníky a tyto "způsoby" jsou i obecně udávány jako jedny z nejčastějších obecných důvodů, proč obchodníci ztrácejí v trzích své peníze.

1. Dávat na tipy druhých

Pokud se rozhodnete obchodovat na základě tipů někoho druhého, zaručujeme vám, že žádné peníze nevyděláte. Komoditní byznys bohužel není tak jednoduchý, aby stačilo slepě následovat tipy na obchody druhých bez jakéhokoliv vlastního úsudku a přemýšlení. Za celou kariéru v obchodování jsme nepoznali jediného člověka, který by zbohatnul na tom, že by obchodoval na základě tipů druhých. Zato jsme se setkali s mnoha obchodníky, kteří takto ztratili celý svůj účet.

Klasickým příběhem jsou různá obchodní doporučení brokerských domů. Mnoho brokerů má vytváření a publikování analýz, prognóz a tipů na obchody v náplni své práce. Mnoho brokerských domů k tomuto účelu zaměstnává řadu specializovaných analytiků. Svými analýzami se pak na vás brokerské domy snaží dělat dojem, jak jim uvěřit a vložit do nich své peníze.

Toto rozhodně není rozumný způsob, jak obchodovat. První důvod k tomuto je prostý – pamatujte, že brokerské domy žijí jen a jen z brokerských komisí. Jejich prvořadý zájem tedy není, abyste vydělávali peníze, ale abyste generovali co nejvíce obchodů – tj. co nejvíce obchodovali. K tomu se vás tedy snaží ve svém vlastním zájmu jakýmikoliv způsoby přinutit.

Jeden z těch nejzákladnějších a zároveň legálních je neustálé publikování různých analýz a tipů. Pokud vám budou nějaké obchody servírovat, je větší pravděpodobnost, že budete obchodovat a tudíž generovat komise (tj. příjem brokerského domu). Navíc platí stará osvědčená pravda: čím více publikujeme prognózy, tím větší pravděpodobnost, že některá z nich vyjde.

Právě takové vám většinou brokerské domy servírují jako důkaz svého úspěchu, o těch nepovedených už příliš nemluví.

Druhý důvod, proč nedávat na obchodní tipy druhých, je ještě prostší – proč brát tipy na obchody od někoho, kdo jezdí do práce autobusem? Jinými slovy, kdyby tipy na obchody tak zázračně fungovaly, zřejmě by jejich pisatel už dávno na nich sám vydělával a nenechával by se najímat brokerským domem. Zkrátka a dobře, obchodovat na základě tipů druhých nepatří mezi úspěšný styl obchodování.

A i kdyby náhodou nějaké tipy skutečně přinášely dlouhodobé výsledky, pak platí, že v komoditním obchodování stejně musí jednat každý sám za sebe. Je to vysoce individuální byznys a co funguje pro jednoho, v žádném případě ještě nemusí fungovat pro druhého. Každý máme jinou míru tolerance rizika a jinou míru očekávání.

2. Nepoužívat stop-loss

Nepoužívat stop-loss je pravděpodobně naprosto největší obchodní prohřešek a zároveň ten největší obchodní risk, kterého se kdy můžete dopustit. Obchodovat bez stop-lossu je jako dobrovolně stoupnout na pokraj bezedné propasti a čekat, co se bude dít dál. Obchodníci bez stop-lossu jsou ti, kteří nejrychleji ztrácejí své peníze, dokonce celá jmění.

Skutečnost je přitom ale taková, že opravdu možná až polovina ze všech ztrácejících obchodníků vděčí svému neúspěchu za nepoužívání nebo nedodržování stop-lossu! Skutečně. Před několika lety proběhla mezi několika stovkami brokerských domů rozsáhlá studie za účelem zjištění, jaké jsou nejčastější důvody, proč klienti ztrácejí své peníze. Absence stop-lossu byl důvod, který vévodil zcela na prvním místě! Mnoho obchodníků nebylo o nutnosti umístění stop-lossu do trhu spolu s každým obchodem dostatečně obeznámeno.

Jiní obchodníci zase považují stop-loss za zbytečný – důvody jsou různé, většinou tvrdohlavost a hloupost. U jiných obchodníků zase hraje úlohu jejich vlastní psychika: v momentě, kdy se ukáže, že trh nejde jejich zamýšleným směrem, zvětší nebo zcela odstraní svůj stop-loss v naději, že se trh opět otočí jejich směrem! Otevřou se tak neomezené ztrátě, která se nutně jednoho dne stane realitou.

3. Obchodovat systém bez dostatečného back-testingu a paper-tradingu

Abychom mohli začít profitovat, musíme mít profitabilní obchodní systém. A takový není možné postavit bez řádného back-testingu na základě hluboké historie dat a následného testování v reálných trzích formou paper-tradingu. Jakékoliv obchodování bez odzkoušeného, smysluplného tradingu je pouze impulsivní pseudoobchodování, srovnatelné s loterií. Bohužel však taková loterie z dlouhodobého pohledu naděluje většinou ztráty a pomalu ukrajuje z obchodníkova účtu, až se jeho velikost rovná nule.

Jakákoliv absence obchodního plánu, potažmo obchodního systému byl ve výše zmíněné studii třetí důvod, pro který obchodníci nejčastěji ztrácejí své peníze. Netřeba podotýkat, že část z nich pak s vysokou pravděpodobností obchodovala na základě tipů druhých. Back-testing (neboli trénování a testování obchodní strategie na historických datech) a paper-trading (dlouhodobé obchodování s fiktivními penězi) jsou pro obchodníka, který chce v budoucnu uspět, naprostou nezbytností.

Že to zabere zbytečně času? Možná. V obchodování skutečně není nutné kamkoliv spěchat. Jde o naše peníze, a tak je třeba vše dobře promyslet, otestovat a udělat maximálně svědomitě. Pokud se chystáme koupit nové auto, také řadu měsíců promýšlíme, porovnáváme, zkoumáme a testujeme na zkušebních jízdách. I v případě tradingu je třeba řadu měsíců testovat a vylepšovat, dokud nemáme systém, se kterým jsme schopni začít obchodovat.

Bez obchodního systému (neboli obchodního plánu) není možné začít profitabilně obchodovat. Čím delší je pak historie obchodů v rámci back- -testingu a čím více obchodů zobchodovaných v rámci paper-tradingu, tím lépe. Na nedostatečném vzorku obchodů není možné solidně zjistit úspěšnost a charakteristiku obchodního systému (obchodní metody). Kdo jde obchodovat svůj systém naostro na základě 20–30 papírových nebo back-testových obchodů, ten s vysokou pravděpodobností dříve či později narazí.

4. Obchodovat proto, že "musíte dnes něco vydělat“

Toto je jedna z nejmylnějších představ začínajících obchodníků. Obchodování není jako klasické zaměstnání – není možné si naplánovat, že vyděláte každý den alespoň tolik nebo každý měsíc tolik. Trhy se neustále mění, jeden měsíc mohou být štědřejší, druhý zase zákeřnější.

Plánovat tedy termíny zisků není příliš reálné a snažit se obchodovat jenom proto, abych dnes něco za každou cenu vydělal, nebo jenom proto, že do léta potřebuji nový automobil na dovolenou, vede pouze a jen ke snížení opatrnosti a přílišnému obchodování, na kterém bude s vysokou pravděpodobností profitovat pouze a jen váš broker. Trhy umí být štědré a mohou vám nadělit mnoho peněz, na takovou nadílku je však třeba umět si počkat.

V trzích obecně platí, že "Vánoce nepřichází v prosinci“. Profesionální obchodník se pozná oproti amatérovi tak, že dokáže vyčkávat jen na nejlepší příležitosti. Neobchoduje proto, protože má pocit, že musí, protože potřebuje peníze nebo protože má pocit, že již dlouho neobchodoval. Právě toto patří k jednomu z největších umění tradingu.

5. Obchodovat proto, že "musíte vydělat své peníze zpět“

Ještě horší situace nastává, pokud má obchodník pocit, že své ztracené peníze musí teď hned vydělat zpět. V takovém případě začne obchodník jednat téměř s agresí a jeho obchodování se z racionálního uvažování přenese do úrovně emocí.

Obchodovat s emocemi nebo dokonce pod nadvládou emocí je opět zaručeně ztrátový způsob. Svět tradingu je plný takových příběhů. Velmi často se to týká začínajících intradenních obchodníků. Jejich první obchod může skončit drobnou ztrátou – např. 50 USD. Nepoučený nováček však již zakrátko dostane pocit, že takto nízkou částku musí být schopen vydělat zase rychle zpět. Vstoupí tedy do dalšího obchodu a ztrátu zdvojnásobí na 100 USD. To už začíná fungovat frustrace, emoce nabírají na obrátkách a obchodník se s agresí snaží své ztracené peníze "vydobýt“ zpět. Během pár hodin pak může ztráta narůst i do 1 000 USD a více!

Nikdy tedy netvořte sami na sebe tlak typu "musím vydělat své peníze zpět“. Takový tlak skutečně v drtivé většině žádné peníze nepřinese. Pokud ztratíte v intradenním obchodování peníze a začnete mít pocit, že je musíte ještě tentýž den získat zpět (nebo alespoň část z nich), pak raději po zbytek dne na obchodování zapomeňte a ušetříte si mnoho peněz. Druhý den na vás čeká mnoho nových příležitostí.

6. Obchodovat proto, že "už jste dlouho neobchodovali“

Je to vlastně obdoba toho, co jsme již popsali v bodě 4. Zatímco v běžném zaměstnání jsme zvyklí být placeni za to, že neustále vykazujeme nějakou činnost, v komoditním byznysu budeme velmi často odměňováni za to, že naopak vyvíjíme činnosti co nejméně.

Umění počkat si jen a jen na obchody zcela v souladu s naším obchodním plánem a naší představou o "dobré konstelaci trhů“ je dalším klíčem k profitům. Oproti tomu snaha obchodovat jenom proto, že máme pocit, že jsme již dlouho neobchodovali, a tudíž že obchodovat musíme, zavání spíše potřebou adrenalinu než potřebou vydělávat peníze.

Pokud se zeptáte zkušených obchodníků, co je pro ně nejtěžší, není to často umění vyrovnat se se ztrátami, ale umění neobchodovat, pokud není co. Mnoho obchodníků dokáže vydělat v trzích krátkodobě peníze, málokterý si však dokáže nakumulované zisky dlouhodobě udržet.

Většina obchodníků-amatérů své profity dříve či později odevzdá zpět do trhu z toho důvodu, že se nedokážou držet stranou, když trhy netrendují, nebo když nedostávají žádný signál ke vstupu do pozice. V takovém případě si začne řada lidí obchody "vymýšlet“, vidět je tam, kde ve skutečnosti žádné nejsou, nebo obchodovat velmi slabé signály, které by normálně neobchodovali. Není tedy divu, že nakumulované profity mizí rychleji, než byly vytvořeny.

7. Nedodržovat obchodní plán

Posledním a nejčastějším důvodem neúspěchu v obchodování je opakované nedodržování a porušování obchodního plánu. U většiny nováčků je to dokonce stěžejní problém jejich prvotních neúspěchů.

Je nutné si uvědomit, že nedodržení obchodního plánu je totéž jako naplánovat si cestu na léto do Chorvatska a namísto toho jet do Švédska. Předpokládáme, že vaším cílem je vydělávat peníze, ale takového cíle dosáhnete pouze v případě, že pojedete po správné cestě – kterou je samozřejmě váš obchodní plán.

Cokoliv jiného než dodržování obchodního plánu se většinou opět stává impulsivním, nepromyšleným jednáním pod vlivem emocí, které vede jen a jen k dlouhodobým ztrátám. Jak si své obchodování z pohledu obchodního plánu naplánujete, tak je i nezbytně nutné jej dodržovat. Obchodní plán je něco, co jsme dlouhodobě testovali v rámci back-testingu a následně paper-tredingu.

To tedy znamená, že abychom dosahovali pozitivních výsledků tak, jak se nám to dařilo v rámci paper-tradingu (a pokud jsme v této fázi žádné pozitivní výsledky nedosahovali, neměli bychom se pouštět do "ostrého“ obchodování), musíme náš obchodní plán obchodovat stejně jako v případě paper-tradingu.

Pokud vám dělá problémy obchodní plán dodržovat, zkuste si např. na list papíru popsat všechny životní situace, kdy se vám podařilo díky dodržení plánu dosáhnout nějakého (byť drobného) cíle a úspěchu.

Až budete mít příště zase tendenci svůj obchodní plán porušit, vezměte si tyto zápisky k ruce a v daný moment si opětně uvědomte, že dodržování plánu se vždy vyplácí. Mělo by vám to alespoň částečně pomoci. Tolik tedy k sedmi důvodům, pro které obchodníci nejčastěji ztrácejí své peníze. Skutečně nepodceňujte ani jeden z nich.