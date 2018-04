Sedm rad, jak být vidět na sociální síti a chytit kariéru za pačesy

Pokud se snažíte budovat kariéru a toužíte získat nové pracovní výzvy v tuzemsku nebo zahraničí, LinkedIn je nástroj, který stojí za to ovládnout.

1. Zapojte se do skupin

Pokud hledáte novou pracovní příležitost, je dobré aktivně se zapojit do skupin, které jsou zaměřeny přímo na inzerci volných pracovních míst.

2. Vypracujte detailní profil

Základem úspěchu je do detailu vypracovaný profil, který je rovněž podle úplnosti informací řazen do žebříčku uchazečů co nejvýše. Samotný LinkedIn se snaží vlastníkům profilů radit pomocí videí a návodů „jak na to“. Čas věnovaný profilu se vyplatí.

3. Prosazujte se ve vyhledávačích

Personalisté vyhledávají kandidáty na LinkedIn podle zadaných parametrů a filtr jim vyhledá seznam odpovídajících profilů. Jestliže profil uchazeče nebude kompletní nebo obsahuje málo informací, systém kandidáty automaticky odsouvá ve výsledcích vyhledávání na nižší posty. Svůj profil proto doplňujte a aktualizujte.

4. Prezentujte svou odbornost

Může se hodit Neschovávejte se, dejte o sobě vědět. Vytvořte si profesionální CV zdarma. Vybírejte z aktuálních volných pracovních pozic na jobDNES.cz.

Sociální sítě mohou personalistům pomoci s výběrem skutečně vhodných kandidátů do dalšího kola rychlou a efektivní cestou. Dá se z nich totiž také zjistit, zda případný kandidát diskutuje o tématech ve svém oboru a sleduje novinky, nebo je pro něj zájem o profesní růst jen řádek v životopise. Prezentujte proto svou odbornost, buďte aktivní, sdílejte novinky ve svém oboru a poznatky ze své praxe.

5. Propojujte se s personalisty

O nejkvalitnější odborníky se headhunteři zajímají a informují je o zajímavých nabídkách práce, i když zrovna tito lidé práci nehledají. Zkrátka na trhu práce se jako volní objevují ti nejlepší jen zřídka. Budete-li s personalisty propojeni pomocí společných kontaktů a oborových skupin, máte větší šanci získat nabídku z první ruky.

6. Svou osobní značku budujte systematicky

Zkušenější uživatelé LinkedIn doplňují profily o své profesní úspěchy, odkazy na dokončené projekty a také osobní názory a životní postoje, které mohou personalistům odhalit více z celkového profilu osobnosti. Ale pozor, velmi snadno je možné odlišit, který profil byl jednorázově „vyšperkovaný“ kvůli získání nové práce a kdo systematicky buduje svoji osobní značku.

7. Zapojte se do diskusních skupin

Zajímavé uchazeče si personalista může vytipovat i v diskuzních skupinách. Díky jejich sledování může zacílit přímo na potenciální kandidáty podle jejich zájmů. Zajímavé nabídky práce členové skupin sdílejí dalším případným zájemcům nebo vhodné kandidáty doporučují.

