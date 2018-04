Profil produktu: Hypotéka od GE Capital Bank umožňuje předčasné splácení a je rychlá

Produkt hypotečního bankovnictví GE Capital Bank potěší své klienty již v první fázi, která souvisí se zpracováním žádosti o hypotéku a končí podpisem smlouvy. Klient si zdarma může nejprve vyhodnotit, zda má v jeho případě vůbec smysl o hypotéku žádat. Jinými slovy řečeno, zda je pro přidělení hypotéky dostatečně bonitní.

Hypotéka za pět dnů

V případě, že ho scoringový systém vyhodnotí jako dostatečně bonitního, tak následuje fáze obstarávání všech potřebných dokumentů nutných k vyhodnocení žádosti a navrhnutí podmínek ze strany banky. Velkou devizou GE Capital Bank je právě rychlost, s jakou jsou schopny vyhodnotit žádost klienta.

Po předložení všech potřebných dokumentů ze strany klienta totiž GE Capital Bank jeho žádost vyhodnotí maximálně do pěti dnů. To je lhůta, která výrazně předčí nabídky konkurenčních bank. Některým hypotečním bankám trvá zpracování žádosti o úvěr i několik týdnů, popřípadě nabízí expresní zpracování úvěru za obdobně dlouhou dobu. Za expresní zpracování úvěru se samozřejmě účtuje poplatek, který může dosáhnout i několik tisíc Kč. GE Capital Bank však zpracuje žádost o úvěr standardně do pěti dnů bez expresního příplatku.

Hypotéku lze splatit dříve bez sankcí

Velmi lákavá je hypotéka od GE Capital Bank pro ty, kteří očekávají, že budou schopni splatit hypotéku dříve. Výhodnost předčasného splacení hypotéky je sice poměrně diskutabilní, neboť klient může pravidelně každým rokem využívat daňové úspory. Podrobnější informace o daňové úspoře obecně spojené s hypotečními úvěry naleznete zde. První mimořádnou splátku hypotéky od GE Capital Bank lze provést již po prvních 12 anuitních splátkách. Její výše však nesmí být vyšší než 25 procent z celého úvěru. Po každých šesti měsících lze mimořádnou splátku maximálně v této výši zopakovat. Za předčasné splácení neplatí klient žádný sankční poplatek.

Klient se může rozhodnout fixovat úrokovou sazbu na 1, 2 či 5 let, což jsou doby fixačního období obvyklé i u konkurence. Co se týče splácení hypotéky nabízí GE Capital Bank anuitní formu splátek. Anuitní forma splácení zaručuje klientovi neměnnou výši splátky po celou dobu splácení. Během doby splácení se mění podíl úroku a úmoru, což klient pocítí na klesající daňové úspoře.

Pojištění dává jistotu

Vzhledem k tomu, že hypotéka je produkt dlouhodobého charakteru vyhledává stále více klientů možnost pojistit se. GE Capital Bank nabízí ve spolupráci s pojišťovnou Cardif Pro Vita pojištění hypotéky. Pojistit se může klient proti riziku nemožnosti splácet hypotéku vinou pracovní neschopnosti, plné a trvalé invalidity a smrti. Když je klient v pracovní neschopnosti více než po sobě jdoucích 60 dnů, hradí za něj zmiňovaná pojišťovna měsíční splátky. První splátka bude za klienta uhrazena za měsíc, ve kterém bude klient banky v pracovní neschopnosti již 60. den. V případě, že je klient uznán trvale invalidním, zaplatí za něj pojišťovna hypoteční bance jednorázově nesplacenou část hypotéky. Pojistné plnění činí maximálně dva milióny Kč. Toto pojištění stojí klienta kolem tří procent výše měsíční splátky.