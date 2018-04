Profil produktu: Hypotéka od Raiffeisen má nižší poplatky, avšak není příliš pružná

V dnešním profilu produktu se podrobněji věnujeme hypotečnímu úvěru od Raiffeisenbank. V porovnání s konkurencí nenabízí hypotéka od Raiffeisenbank žádné možnosti v oblasti výběru délky fixace či formy splácení, avšak na druhé straně si v průměru účtuje v porovnání s konkurencí nižší poplatky.

Hypoteční úvěr od Raiffeisenbank je určen pro financování nemovitostí v následujících situacích.

koupě nemovitosti

výstavba, dostavba, rekonstrukce či opravy nemovitosti

vypořádání majetkových poměrů souvisejících s nemovitostí

vypořádání společného jmění manželů

refinancování úvěrů a půjček použitých na pořízení nemovitostí

Základní parametry hypotéky od Raiffeisenbank



Minimální výše úvěru 250 000 Kč Maximální výše úvěru 10 000 000 Kč Minimální doba splatnosti 5 let Maximální doba splatnosti 20 let Minimální úroková sazba 7,3 % p.a. Doba fixace úrokové sazby 5 let Forma splácení anuitní

Podobně jako u všech hypotečních úvěrů musí být výše uvedený produkt zajištěný zástavním právem k nemovitosti (pořizované či jiné), jejíž hodnota činí přinejmenším 143 procent výše úvěru. Samozřejmostí je možnost čerpání státního příspěvku k hypotečnímu úvěru v případě, že žadatel splňuje nárok na jeho přidělení. Žadatel o hypotéku musí být po celou dobu splácení hypotéky v produktivním věku. Raiffeisenbank nabízí žadatelům o hypotéku možnost postupného čerpání, během kterého klient hradí pouze úroky z již čerpané částky.

Po ukončení čerpání klient začne hypoteční úvěr splácet formou anuitních splátek. To je v případě hypotéky od Raiffeisenbank jedinou možnou formou splácení. V tomto ohledu tedy nenabízí pro žadatele jinou volbu. Není tedy možné ji splácet prostřednictvím degresívního či naopak progresívního způsobu splácení jako to je kupříkladu u Bank Austria Creditanstalt. Anuitní způsob je sice nejobvyklejší formou splácení, avšak v některých případech je pro klienta zejména s ohledem na daňový aspekt jiný průběh splátkového kalendáře.

Co se týče délky období fixace, tak hypotéka u Raiffeisenbank může být fixována pouze na 5 let. Některé konkurenční produkty mohou být fixovány na jeden či dokonce 10 let. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že pětileté fixační období je nejobvyklejší a zároveň rozhodující pro zachování výše státního příspěvku.

Velmi důležitou otázkou kladenou ze strany zájemců o hypoteční úvěry je výše poplatku za zpracování úvěru. Předběžné posouzení hypotéky u Raiffeisenbank přijde klienta na 2 000 Kč, které jsou v případě poskytnutí úvěru odečteny od poplatku za zpracování úvěru. V případě, že nakonec nedojde k uzavření smlouvy tento poplatek banka nevrací. Poplatek za vlastní zpracování činí 0,6 procenta z výše úvěru, minimálně 5 000 Kč. Tuto hodnotu lze nejlépe porovnat v následující tabulce.

Výše poplatku za posouzení a následné poskytnutí hypotéky ve výši jednoho miliónu



Raiffeisen KB ČS Hypover. ČMHB 6 000 Kč 8 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 6 000 Kč ŽB BA-CA GE ČSOB Průměr 9 000 Kč 20 000 Kč* 7 000 Kč 5 000 Kč 7 600 Kč

Vysvětlivky:

*...u hypotéky Majordomus od Bank Austria Creditanstalt je v poplatku za zpracování zahrnut také poplatek za odhad nemovitosti.

Poznámka:

U některých hypotečních bank jsou odlišné poplatky za zpracování žádosti v případě koupě nemovitosti a výstavby. Do výše uvedené tabulky jsme zahrnuli výši poplatků v případě koupě nemovitosti.

Z uvedených hodnot vyplývá, že poskytnutí hypotéky od Raiffeisenbank je v porovnání s konkurencí méně nákladné. Na druhé straně však není její produkt v určitých ohledech tak pružný.

Jaké máte zkušenosti s hypotečním úvěrem od Raiffeisenbank vy? Jaká je její nabídka v porovnání s konkurencí? Těšíme se na vaše názory.