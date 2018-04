Profil produktu: kreditní karta VISA MAXIM Classic

Protože nakupování na úvěr jakožto velká vymoženost moderní doby je stále rozšířenější, předhánějí se i různé instituce ve výhodnosti svých produktů. Jedním z nich je i kreditní karta od Bank Austria Creditanstalt.

VISA MAXIM je mezinárodní kreditní karta, kterou vydává Bank Austria Creditanstalt ve dvou formách, jednak jako kartu standardní třídy VISA Classic a také jako kartu zlaté třídy VISA Gold. Ty se mezi sebou liší doplňkovými službami a poplatky. Kartu můžete použít samozřejmě k platbám v obchodech i k výběru hotovosti z bankomatů. Na základě revolvingového úvěru vám umožní čerpat prostředky až do stanoveného úvěrového rámce. Jeho výše je určena na základě vyhodnocení vaší žádosti a s přihlédnutím k vašemu požadavku na tento limit. Zajímavostí této karty je to, že u banky nemusíte mít veden žádný účet. Základní profil karty i hlavních konkurenčních produktů na trhu kreditních karet vystihuje následující tabulka.

Banka Název karty Úroková sazba v % Minimální splátka Bezúročné období Zajištění měsíční roční Bank Austria Creditanstalt VISA MAXIM 1,95 23,40 10% z čerp. úvěru 14-45 dní* potvrzení příjmu Česká spořitelna VISA Classic kreditní 1,04 12,50 10% z čerp. úvěru ne účet u ČS Komerční banka EC/MC Inter Card 1,90 22,80 10% z úv. limitu 14-45 dní* účet u KB Citibank EC/MC Silver Card 2,20 26,40 5% z čerp. úvěru 14-45 dní* potvrzení příjmu Zdroj: Bank Austria Creditanstalt, data ke květnu 2001

* bezúročné období se vztahuje pouze na bezhotovostní platby kartou, nikoli na výběry hotovosti. Délka záleží na tom, jak dlouho před splatností byla transakce provedena.

Jak se MAXIM splácí?

Nespornou výhodou kreditních karet je systém vyúčtování transakcí. U karty MAXIM platí její vlastník do 14 dnů od data vystavení výpisu z úvěrového účtu. Reálně tak může platbu oddálit až o 45 dnů. Placení lze navíc rozložit jako u jiných kreditních karet (až na kreditní karty Diners Club) do pevných měsíčních splátek. Minimální splátka u MAXIMa činí 10% dlužné částky (včetně úroků a poplatků), minimálně však 300 Kč. Pokud je dlužná částka nižší, snižuje se samozřejmě i limit tří set korun. Nezanedbatelnou výhodou je také možnost bezúročného čerpání úvěru za předpokladu dodržení podmínek. Pokud splatíte celou dlužnou částku tak, aby vámi zaslaná úhrada byla na kartovém účtu připsána do termínu splatnosti uvedeného na výpisu, čerpáte půjčku vynaloženou na bezhotovostní platby bez jakýchkoli úroků. Bezúročně tedy můžete čerpat prostředky až 45 dnů. Splátku můžete provést převodem z běžného účtu, poštovní poukázkou nebo povolit bance inkasní příkaz.

Ke kartě MAXIM vede mnoho cest

Hlavními podmínkami pro získání karty jsou věk 18 let, občanství ČR a čistý měsíční příjem minimálně 9500 Kč. Žádost o kreditní kartu můžete předat bance dvěma způsoby:

osobně , kdy navštívíte jedno z mnoha kontaktních míst a předložíte podepsanou žádost spolu s originály požadovaných dokladů, nebo

, kdy navštívíte jedno z mnoha kontaktních míst a předložíte podepsanou žádost spolu s originály požadovaných dokladů, nebo poštou, kdy k podepsané žádosti o kartu přiložíte fotokopie požadovaných dokladů (jen potvrzení o výši příjmů musí být originál) a vše odešlete na adresu banky. Podpis na žádosti zde musí být ověřen notářem.

Po podání žádosti můžete již během několika dnů očekávat výsledek vyhodnocení vaší žádosti. Pokud je vydání karty schváleno, obdržíte doporučeně do pěti pracovních dnů ode dne předání žádosti zásilku obsahující vyžádanou kreditní kartu. V zásilce také naleznete povolenou výši úvěrového limitu. Ve zvláštní zásilce obdržíte osobní identifikační kód PIN. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, obdržíte rovněž písemné vyrozumění. První karta je vydávána s platností jeden rok, další karta je již vydána automaticky s platností dvou let.

Kolik MAXIM stojí v porovnání s konkurencí?

I když obecně Bank Austria Creditanstalt nepatří k nejlevnějším bankám, svou kreditní kartou může konkurovat ostatním bankám i cenově. Při nulových poplatcích za vydání karty tak zůstávají jedinými poplatky 60 korun za vedení účtu a 7 korun za měsíční výpis z úvěrového účtu. Základní poplatky můžete v následující tabulce porovnat i s největšími konkurenty.

Banka Název karty Poplatky v Kč za kartu vedení účtu Výběr z bankomatu v ČR Výběr z bankomatu v zahr. výpis transakcí poštou Bank Austria Creditanstalt VISA MAXIM 0 60 měsíčně 20 + 0,5% z objemu transakce 100 + 0,5% z objemu transakce 7 Česká spořitelna VISA Classic kreditní 600 ročně 0 1% min. 50 1% min. 100 9 Komerční banka EC/MC Inter Card 50 ročně 50 měsíčně 1% min. 50 1% min. 100 11 Citibank EC/MC Silver Card 1000 ročně 0 3% min. 70 3% min. 0 Zdroj: Bank Austria Creditanstalt, data ke květnu 2001

Dobrý dojem kazí jen málo doplňkových služeb, za které musí klient platit

Pokud si pořizujete kreditní kartu jako komplexní produkt a ne jen kvůli určitým dílčím výhodám, budou pro vás velice důležité doplňkové služby, které jsou s kartou spojeny. Mezi nejběžnější doplňkové služby patří různé formy pojištění a členství v organizacích, které se snaží všemožně zpříjemnit často cestujícím osobám jejich čas strávený mimo domov.

Bohužel pro jejich držitele nezahrnují karty VISA MAXIM Classic v ceně poplatků žádné doplňkové služby. Bohužel některé doplňkové služby (např.členství v klubu IAPA) nenabízí banka k této kartě ani za příplatek. Za zvláštní příplatek potom může držitel karty získat tyto služby:

MAXIM Travel – jedná se o pojištění léčebných výloh a cestovní pojištění, které je poskytnuto za příplatek 300 Kč ročně,

– jedná se o pojištění léčebných výloh a cestovní pojištění, které je poskytnuto za příplatek 300 Kč ročně, MAXIM Credit – úvěrové a rizikové pojištění pro případ, že se dostanete do situace, kdy nebudete schopni splácet své závazky vůči bance. Toto pojištění stojí 0,9% ročně z vašeho úvěrového limitu,

– úvěrové a rizikové pojištění pro případ, že se dostanete do situace, kdy nebudete schopni splácet své závazky vůči bance. Toto pojištění stojí 0,9% ročně z vašeho úvěrového limitu, MAXIM Plus – jedná se o pojištění zakoupeného zboží, pokud dojde k jeho poškození během přepravy z místa pořízení do místa určení. Tato jistota vás přijde na 200 Kč ročně.

Bohatší nabídku poskytuje zlatá kreditní karta, která nabízí v ceně pojištění MAXIM Travel, členství v klubu IAPA a také Priority Pass. Za ostatní služby si musí zájemce rovněž připlatit.

Uvažujete o tom, že si pořídíte kreditní kartu? Nebo už nějakou vlastníte? Jaké s ní máte zkušenosti?