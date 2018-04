Profil produktu – Maxkarta od Poštovní spořitelny

Že můžete platit kartou v obchodě a vybírat hotovost z bankomatu je zcela běžné. S Maxkartou však můžete navíc vybírat hotovost na přepážkách pošty, převádět peníze ze svého účtu na jiný nebo dokonce na svůj účet peníze vkládat.

Pokud již v tuto chvíli tušíte, že na jednu kartu je uvedených funkcí až příliš, nejste vůbec daleko od pravdy. Maxkarta v sobě totiž skrývá karty hned dvě - jedná se totiž o kartu hybridní. Zjednodušeně řečeno jde o to, že Maxkarta má jednak magnetický proužek, který jí dává funkci mezinárodní platební karty, a jednak obsahuje čip, který jí dává funkci elektronické peněženky.

Kde lze Maxkartu použít?

Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci, lze Maxkartu použít jako mezinárodní platební kartu. Tato karta je vydávána asociací Europay / MasterCard a nese logo Maestro. Karet znalí občané již dobře vědí, že karty Maestro nejsou embosované a lze je tedy použít jen v obchodech vybavených elektronickým platebním terminálem (nelze je tedy sejmout imprinterem). Čipová technologie umožňuje naopak použití karty jako elektronické peněženky. To otevírá Maxkartě dveře mimo většiny poboček České pošty také do stále se rozšiřující sítě obchodů, které jsou vybaveny příslušným snímacím vybavením. Čip v kartě dovoluje také díky své paměti a procesoru použít kartu i k dalším funkcím. Na čip lze umístit mnoho údajů, takže karta může v budoucnu nahradit například občanský nebo řidičský průkaz, sloužit jako zašifrovaný klíč pro přístup do chráněných objektů, obsahovat načítané body v rámci věrnostních programů v síti obchodů.

Čip je takřka zázračná věc…

Čipová technologie umožní malému kousku plastu opravdu velké spektrum použití, o kterém se může jeho konkurentům na českém trhu jen zdát. Pokud se Vám například bude zdát, že ve své elektronické peněžence máte až příliš mnoho prostředků, není nic jednoduššího, než vložit peníze z peněženky zpět na účet nebo podat jednorázový příkaz k úhradě. Nebo můžete například jít na poštu a tam zaplatit s Maxkartou poštovní poukázky nebo nakoupit obálky i se známkami. A po cestě domů se můžete zastavit v obchodě a pokud má tento obchod příslušné čtecí zařízení (takový obchod bude mít na dveřích označení symbolu Maxkarty), můžete zboží z elektronické peněženky uhradit. A pokud zařízení nemá? Pak není nic jednoduššího než využít druhé vlastnosti karty a zaplatit s ní jako s běžnou platební kartou Maestro.

Za luxus se v určitých případech neplatí

Ačkoli by se mohlo zdát, že za opravdu široké spektrum služeb musí zájemce také řádně zaplatit, opak je pravdou. Svými poplatky se Maxkarta řadí spíše k levnějším kartám na domácím bankovním trhu a pokud její majitel nevyžaduje ke kartě doplňkové služby ve formě cestovního pojištění a členství v nejrůznějších cestovatelských klubech, stává se tato karta opravdu vděčným a hlavně levným pomocníkem při řešení každodenních starostí.

Maxkarta je vydávána k postžirovému účtu zdarma, pokud o ni zažádá majitel tohoto účtu pro sebe, a za 150 korun, pokud chce Maxkartu pro jinou osobu. Měsíční poplatek činí zanedbatelných 10 korun. O deset korun vyšší měsíční poplatek se platí za kartu vydanou k postkontu a za vydání zde zaplatí 150 korun i majitel účtu. Na poplatcích se dá ušetřit především při výběrech z bankomatů – zde je transakce bez poplatků v bankomatech ČSOB, v ostatních bankomatech je zpoplatněna částkou 10 korun a v zahraničí zaplatíte za výběr 80 korun plus půl procenta z vybírané částky. Samozřejmostí jsou bezplatné platby u obchodníků jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Výpis z karetních transakcí stojí 15 korun.

A co konkurence?

Co do rozsahu funkcí nelze Maxkartu dost dobře srovnat s žádnou kartou na tuzemském trhu, protože žádná ze zavedených bank podobnou kartou ve své nabídce nedisponuje. S ostatními platebními kartami můžeme tedy srovnávat jen jednu část Maxkarty, a to mezinárodní platební kartu Maestro.

Banka / karta Roční poplatek za vedení karty Výběr z bankomatu vlastního Výběr z bankomatu jiné banky Poštovní spořitelna / Maxkarta 120 Kč zdarma 10 Kč Česká spořitelna / Maestro 200 Kč 4 Kč 20 Kč + 0,5 % z objemu transakce ČSOB / Cirrus - Maestro 250 Kč zdarma zdarma GE Capital Bank / Maestro 360 Kč 1 Kč 1 Kč Komerční banka / Maestro 200 Kč 5 Kč 5 Kč

I z uvedené tabulky je zřejmé, že k nezvyklému množství funkcí přidala Maxkartě do vínku Poštovní spořitelna navíc velmi příznivou cenovou politiku. To se bance, která stojí v oblasti mediálního dění spíše na okraji zájmu, mnohanásobně navrátilo v počtu vydaných hybridních karet. V tomto týdnu totiž bude slavnostně předána již 750 ticící Maxkarta.

Informace o platebních kartách na českém trhu naleznete zde.

Můžeme se v dohledné době těšit na čipovou kartu vydanou některou z velkých českých bank? Mají podle vás vůbec čipové karty budoucnost? Jaké jsou vaše zkušenosti s Maxkartou?