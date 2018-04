Profil produktu: Pojištění schopnosti splácet od GE Capital - krok ke klidnějšímu spaní.

Na trhu ojedinělý produkt nabízí svým klientům GE Capital Leasing ve spolupráci s pojišťovnou Cardif Pro Vita. V případě uzavření tohoto pojištění a vzniku pojistné události přebírá placení nájemného leasingových splátek tato pojišťovna namísto klienta. Je tato nabídka pro klienta skutečně výhodná?

Pojištění obecně v poslední době prostupuje stále více lidských aktivit. Všichni jsme si zvykli, že při pořízení auta platíme vždy povinné ručení a ve většině případů také havarijní pojištění. Stále více lidí si dnes pořizuje auto na leasing, což může být s ohledem na jeho dlouhodobější charakter rizikové. Přestože se říká „Nemaluj čerta na zeď“, tak každý z nás se může dostat do situace, kdy se jeho příjem naprosto neočekávaně sníží. Povinnost hradit leasingové nájemné však zůstává a hrozí odebrání vozidla. To z právního hlediska není pro leasingovou společnost žádný problém, neboť během trvání leasingové smlouvy je vozidlo jejím majetkem. Událostí, které mohou znamenat dramatický pokles příjmu je skutečně mnoho a nikdo z nás skutečně nemůže vědět, co se může stát.

Teprve po 60 dnech….

GE Capital Leasing nabízí ve spolupráci s pojišťovnou Cardif Pro Vita svým nájemcům dva základní typy pojištění schopnosti hradit leasingové splátky.

Základní soubor pojištění upravuje případy plné pracovní neschopnosti, plné a trvalé invalidity a úmrtí. Je určena jak pro fyzické osoby-občany tak i podnikatele. Kromě toho musí nájemce splňovat následující požadavky: V den podpisu leasingové smlouvy musí být mladší 60 let, v dobrém zdravotním stavu a nesmí být v pracovní neschopnosti.

V případě, že nájemce si platí pojištění schopnosti splácet, pak za něj pojišťovna v případě pojistné události převezme placení leasingových splátek. V případě pracovní neschopnosti je nutnou podmínkou její trvání přinejmenším 60 po sobě jdoucích dnů. V případě kratší doby pracovní neschopnosti však nárok na zaplacení nájemného nemáte. Další důležitou věcí je to, že první splátku za vás uhradí pojišťovna až za měsíc, ve kterém budete v pracovní neschopnosti právě 60.den. Onemocníte-li tedy třeba 5. září, tak za vás pojišťovna zaplatí až listopadovou splátku. V případě vzniku invalidity či smrti uhradí pojišťovna jednorázově celou nesplacenou část závazku.

Nadstavbou základního souboru je komplexní soubor, který kromě výše uvedených pojistných událostí, zohledňuje ještě pojištění pro případ ztráty zaměstnání. V den podpisu leasingové smlouvy musí splňovat nájemce všechny podmínky týkající se základního souboru pojištění a navíc ještě:



jsou zaměstnáni v pracovním poměru na dobu neurčitou

byli zaměstnáni v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících

nejsou ve zkušební době

Kdy tedy v případě ztráty zaměstnání za vás pojišťovna začne hradit splátky? Především musí ke ztrátě zaměstnání dojít až po uplynutí 90 dnů od podpisu smlouvy. Podobně jako u základního souboru pojištění musí trvat délka nezaměstnanosti alespoň 60 dnů. První splátku uhradí pojišťovna až za měsíc připadající na 60.den, kdy jste bez práce. Pojištění pro případ ztráty zaměstnání se nevztahuje na pracovní poměry ukončené dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance. To je vcelku logická ochrana pojišťovny před spekulanty. Pojištění samozřejmě skončí zaplacením poslední leasingové splátky či posledním dnem kalendářního roku, kdy klient dovrší 65 let.

Kolik stojí vaše klidné spaní

Sjednáte-li si jakýkoli ze dvou souborů pojištění schopnosti splácet leasing, tak budete platit pojistné v rámci leasingových splátek. Slušelo by se nyní uvést, o kolik se tedy zvýší měsíční nájemné v případě leasingu konkrétního automobilu s pojištěním, oproti bez něj. To mi bohužel specialisté z GE Capital Leasing ani po několika urgencích nedodali. Škoda. Hodnotu měsíčně placeného pojistného ale ovlivňuje několik faktorů. Především záleží na pořizovací ceně vozu a délce trvání leasingové smlouvy. Odvíjí se tedy od hodnoty měsíční splátky.

V případě leasingu nejlevnějších automobilů dostupných na našem trhu se pohybuje měsíční pojistné těsně nad hranicí dvou set korun. Samozřejmě ale závisí na délce splátkového kalendáře a je jasné, že u delších splátkových kalendářů musí být pojistné podobně jako leasingová splátka nižší než u nejkratších leasingových smluv. Až do konce července nabízí GE Capital Leasing základní soubor tohoto pojištění v případě leasingu nového automobilu zdarma a komplexní soubor pojištění potom v rámci této akce za zvýhodněných podmínek.

Zaujalo vás pojištění neschopnosti splácet od GE Capital Leasing? Těšíme se na vaše názory.