Profil produktu: stavební spoření Českomoravské stavební spořitelny

varianta spoření koeficient ve vzorci pro výpočet HČ minimální měsíční splátka úvěru (v % CČ) maximální doba splácení úvěru (roky + měsíce) rychlá 2,3 0,70 7 + 8 standardní 1,4 0,50 11 + 10 dlouhodobá 1,0 0,40 16 + 7

Nulový poplatek za poskytnutí úvěru i překlenovacího úvěru

Ze všech spořitelen nejvyšší částka úvěru ze stavebního spoření, kterou ČMSS poskytne účastníkovi bez jakéhokoli zajištění (až 150 000 Kč)

Nízký koeficient životního minima při zkoumání bonity (úvěruschopnosti) klienta

Pokud se účastník vzdá nároku na úvěr, získá po pěti letech spoření navíc dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 50% všech dosud připsaných úroků, které má na účtě

Nenabízí slevu za uzavření smlouvy u programu pro mladé lidi

Maximální výše úvěru ze stavebního spoření dosahuje 50% cílové částky (v některých jiných spořitelnách lze získat až 60% úvěr)

V případě, že klient provede změnu smlouvy (např. změní výši cílové částky nebo variantu spoření), musí si počkat na přidělení cílové částky (řádného úvěru ze stavebního spoření) minimálně 12 měsíců

Karta klienta, sloužící k nákupům se slevami, není jako u některých jiných spořitelen vydána automaticky, ale klient si o ni musí zažádat, pokud ji chce. Podmínkou pro její získání je uspořit alespoň 5% cílové částky a zaplatit za ni 100 Kč. Její platnost je omezena pouze na pět let.

Českomoravská stavební spořitelna je veřejnosti známa spíše pod svou „přezdívkou“ Liška. Jde o naši největší stavební spořitelnu, která se v počtu nově uzavřených smluv za loňský rok stala druhou nejúspěšnější stavební spořitelnou v Evropě. Jejími akcionáři jsou Československá obchodní banka (55 %) a německá stavební spořitelna Bausparkasse Schwäbisch Hall (45 %).Kromě standardního stavebního spoření nabízí Liška speciální program pro mladé lidi do 30 let nazvaný. Jako výhoda je zde zdarma nabízeno při splnění předepsaných podmínek úrazové pojištění u První americko - české pojišťovny na 1 rok zdarma. (Pojistná částka je stanovena ve výši 100 000 Kč.) Mladí ale neušetří na poplatku za uzavření smlouvy, jak tomu je u některých jiných spořitelen.Dalším speciálně zaměřeným programem je, určený na opravy a rekonstrukce bytových domů, který umožňuje spoření a čerpání úvěru celým skupinám střadatelů (vlastníkům bytů, členům bytových družstev a podobně).Varianty spoření rozlišuje ČMSS celkem tři: standardní, rychlou a dlouhodobou. Většina spořitelen rozlišuje své varianty (užívají také pojem „tarif“) na podobném principu. Obecně lze říci, že čím je varianta rychlejší, tím dříve získá účastník nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření a tím dříve (rychleji) ho pak také musí splatit. Musí být tedy schopen vyšších měsíčních splátek úvěru, musí být více bonitní Přehled variant spoření ČMSS a jejich parametrů:HČ – hodnotící čísloCČ – cílová částkaVklady účastníka jsou úročeny sazbou 3%, kdo se zřekne úvěru, získá navíc po pěti letech spoření úrokové zvýhodnění ve výši 50% dosud připsaných úroků. Kdo chce čerpat úvěr ze stavebního spoření, musí nejprve naspořit 50% cílové částky. Úvěr pak je úročen sazbou 6%. Velkým kladem ČMSS je, že nevybírá žádné poplatky za poskytnutí úvěru ani překlenovacího úvěru.Sazby překlenovacích úvěrů se pohybují v rozmezí 6,5 – 9,25%, naspořit je nutno alespoň 30% cílové částky. Pouze u zvýhodněného meziúvěru „privatizace“ stačí naspořit pouze 20% cílové částky . Je úročen 8,25% a je určen pouze pro stávající nájemníky pro odkup bytu do soukromého vlastnictví.Připoužívá ČMSS nízký koeficient životního minima: pouze ve výši 1,00. (Pokud však budeme chtít tento koeficient porovnávat s ostatními spořitelnami, je třeba si dávat pozor, aby porovnání bylo srovnatelné. ČMSS např. vyžaduje při výpočtu bonity klienta tvorbu finanční rezervy ve výši 0 % - 30% z čistého měsíčního příjmu na krytí dalších potřeb členů domácnosti - dovolená, kultura, lékařská péče, školné atd. Výše rezervy závisí na výši úvěru či překlenovacího úvěru.) U řádného úvěru a některých typů meziúvěrů do výše 70 000 Kč se bonita klienta vůbec neprověřuje.Takéje pro klienty velmi příznivé. To se odvíjí od toho, do jaké tzv. rizikové skupiny klient patří a dále od výše „nezajištěné částky“ úvěru. Rizikové skupiny jsou rozlišovány celkem tři. Do nejméně rizikové skupiny patří jednak řádné úvěry a dále pak meziúvěry, které si bere klient, který již dosáhl vyššího hodnotícího čísla . V této první rizikové skupině je poskytnut bez jakéhokoli zajištění úvěr či překlenovací úvěr s nezajištěnou částkou do 150 000 Kč. Zástava nemovitosti je zde požadována až pro nezajištěnou částku vyšší než 500 000 Kč.V roce 2000 uzavřela Českomoravská stavební spořitelna celkově 437 851 nových smluv o stavebním spoření. Tím se stala za loňský rok v počtu nově uzavřených smluv druhou nejúspěšnější stavební spořitelnou v Evropě. V ČR získala v počtu nově uzavřených smluv v roce 2000 tržní podíl téměř 36 %. Suma cílových částek nových smluv uzavřených v roce 2000 přesáhla 66 miliard Kč, tržní podíl ČMSS podle tohoto ukazatele dosáhl téměř 40%. Koncem roku 2000 ČMSS evidovala celkem 1 328 011 platných smluv, což znamená, že s Liškou dnes spoří téměř každý osmý občan naší republiky.Co se týče úvěrů a meziúvěrů, loni jich Českomoravská stavební spořitelna poskytla přes 44 000 v celkovém objemu 5,8 miliard Kč. Za celou dobu své činnosti poskytla úvěry a meziúvěry v celkovém objemu téměř 25 miliard Kč a podle stavu platných úvěrů a meziúvěrů činí její podíl na trhu 50%.Porovnáváme-li produkty jednotlivých spořitelen, lze u ČMSS najít tyto:Jelikož vám postupně přineseme i profily ostatních stavebních spořitelen, budete si je pak moci vzájemně porovnat. Pokud nechcete čekat, navštivte naši sekci stavebního spoření a využijte pro srovnání jednotlivých produktů nejlépe Rychlý přehled.