Profil produktu: stavební spoření ČS-stavební spořitelny

varianta spoření koeficient ve vzorci pro výpočet HČ minimální měsíční splátka úvěru (v % CČ) maximální doba splácení úvěru (roky) rychlá 14 0,65 8 standardní 10 0,55 10

Úvěr je úročen sazbou 5,5% (ostatní spořitelny nabízejí sazby 5 – 6%)

Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a z úvěru pouze 2,5%

Platební svoboda – klient může ukládat či neukládat peníze na svůj účet zcela podle své vůle

V případě, že klient provede změnu smlouvy (např. změní výši cílové částky nebo variantu spoření), není uplatňována žádná čekací doba na přidělení cílové částky (řádného úvěru ze stavebního spoření)

Karta na zvýhodněné nákupy a služby ve vybrané síti obchodů, účastník ji dostane zdarma a je platná po celou dobu trvání stavebního spoření (slouží také jako průkazní karta, jsou na ní uvedeny údaje pro platební styk se stavební spořitelnou)

Žádné úrokové zvýhodnění pro ty, kdo nečerpají úvěr

Maximální výše úvěru ze stavebního spoření dosahuje 50% cílové částky (v některých jiných spořitelnách lze získat až 60% úvěr)

Není „veřejně“ stanovena výše koeficientu životního minima, tedy nelze si spočítat svou bonitu pro čerpání úvěru

Nenabízí slevu za uzavření smlouvy u programu pro mladé lidi

ČS-stavební spořitelnu (ČSST) lidé znají pod označením „Buřinka“, kterou má ve svém logu. Jejími akcionáři jsou Česká spořitelna (60,5%) a Bayerische Landesbank Girozentrale Műnchen (39,5%). Svoji činnost zahájila 1.7.1994. Jako jedna z prvních stavebních spořitelen již v červenci 2000 změnila své všeobecné obchodní podmínky a snížila výše úrokových sazeb z vkladů i úvěrů. K obdobnému kroku se nyní chystají i další spořitelny. Od dubna letošního roku ČSST snížila sazby překlenovacích úvěrů, komerčních půjček, výše poplatků za vyřízení úvěrů a změnila podmínky pro zajištění úvěrů.Kromě standardního stavebního spoření Buřinka mladým lidem do 29 let nabízí program pro mladé. Těmto účastníkům stavebního spoření je (při splnění předepsaných podmínek) na jeden rok zdarma poskytnuto úrazové pojištění u ČS-Živnostenské pojišťovny, a.s., které platí pro úrazy vzniklé v ČR i v zahraničí. (Základní pojistná částka je stanovena pro smrt následkem úrazu i pro trvalé následky úrazu ve výši 50 000 Kč, denní odškodné při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu činí 100 Kč na den.) Dále budou v rámci programu SUMA všichni jeho účastníci, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření v roce 2001 a splní stanovené podmínky, zařazeni do slosování o 53 mobilní telefony. Snížený poplatek za uzavření smlouvy pro účastníky programu SUMA letos není nabízen.Dalším speciálně zaměřeným programem ČSST je, který je určen především pro členy bytových družstev, bytová družstva, společenství vlastníků a využívá se především v případech, kdy je připravována rozsáhlejší oprava společných částí domu.Kromě toho ČSST nabízí ve spolupráci s Českou spořitelnou také kombinaci hypotečních úvěrů se stavebním spořením, pod názvem. Oba úvěry jsou projednávány současně, všechny potřebné podklady stačí předložit pouze v jednom vyhotovení. Právnické osoby mohou v rámci produktuzískat zvýhodněný překlenovací úvěr či komerční půjčku na rekonstrukci a modernizaci panelových domů. Tento program navazuje na nařízení vlády č. 384/2000 Sb., které vymezuje podmínky státní finanční podpory k úvěrům určeným na tyto účely.Buřinka rozlišuje pouze dvě tzv. varianty spoření: standardní a rychlou. Jako u některých dalších stavebních spořitelen platí, že u rychlé varianty účastník dříve získá nárok na úvěr ze stavebního spoření (při stejném způsobu spoření) a pak také úvěr musí rychleji splatit vyššími měsíčními splátkami.Přehled variant spoření ČSST a jejich parametrů:jsou úročeny sazbou 3%. Nevýhodou Buřinky je to, že pro účastníky stavebního spoření, kteří nechtějí čerpat úvěr, nenabízí žádné úrokové zvýhodnění. V tomhle ohledu je na trhu zatím jediná. Brzy ji však budou následovat i další stavební spořitelny, takže tato její dosavadní velká nevýhoda vlastně zanikne.Za výhodu spoření u ČSST lze považovat také to, že účastník není zavázán k placení minimálních měsíčních vkladů o určené výši. Spořitelně ani nevadí, když účastník nebude spořit vůbec nic třeba celých pět let. To uvítá ten, kdo si není jist, že vždy bude mít dostatek peněz na pravidelné spoření a dále ten, kdo chce stavební spoření užívat k levnému čerpání státní podpory (o tom pojednával tento komentář ).Kdo chce u Buřinky čerpat, musí naspořit 50% cílové částky . Úvěr je úročen sazbou 5,5%. A to je naopak výhodou Buřinky pro zájemce o úvěr: jako jediná poskytuje úvěr za sazbu pouze o 2,5% vyšší než činí sazba, kterou jsou úročeny vklady účastníků. Všechny ostatní spořitelny mají sazby z vkladů a z úvěrů nastaveny tak, že rozdíl mezi nimi je 3%.Co se týká, jejich výše je od dubna nově shora omezena. Za poskytnutí úvěru ze stavebního spoření se platí úhrada ve výši 0,3% z výše úvěru, minimálně však 300 Kč a maximálně 900 Kč. Za překlenovací úvěr (a také za vyhotovení úvěrového příslibu) je úhrada stanovena ve výši 1% z jeho výše, minimálně 500 Kč, maximálně 3 000 Kč. (Toto platí pro fyzické osoby).se pohybují v rozmezí 6,5 – 9,0%, naspořit je nutno alespoň 30% cílové částky. Lze ale také čerpat zvýhodněné meziúvěry, u kterých je úroková sazba ještě o půl procenta snížena (tedy 6,0 – 8,5%) a kde stačí uspořit pouze 20% cílové částky. Toto zvýhodnění se týká jednak meziúvěrů určených na pořízení vlastního bydlení, tedy na koupi a výstavbu bytu a stavby pro bydlení, podmínkou je, že výše meziúvěru je alespoň 300 000 Kč. Dále se toto zvýhodnění vztahuje na meziúvěry určené pro privatizaci bytového fondu (bez omezení výše).Další novinkou jsou tzv.. Řádné i překlenovací úvěry pro fyzické osoby s nezajištěnou částkou do 100 000 Kč jsou schvalovány hned do následujícího pracovního dne od předání požadovaných podkladů pro posouzení úvěru. Za toto rychlé vyřízení úvěru se neplatí navíc žádný další poplatek.Telebus – neboli Telefonní buřinková služba je automaticky k dispozici každému klientovi ČSST zdarma, platit je ale třeba telefonní poplatky – nejde o bezplatnou klientskou linku. Informace o aktuálním stavu svého vkladového nebo úvěrového účtu a obecné informace o nabídce ČSST může klient získávat nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.Výhodou je, že se zde klient kdykoli může přesvědčit o tom, jak se mu vyvíjí stav jeho úspor a výše připsané státní podpory, výše hodnotícího čísla , předpokládané datum nároku na úvěr. Pokud již klient čerpá úvěr, může si zjistit zbývající výši zůstatku k čerpání, do kdy úvěr může ještě čerpat, předpokládané datum splacení úvěru a výši dlužné částky včetně úroků, kterou musí splatit.Novinkou je pak SMS Telebus, kdy lze některé z těchto informací získávat i prostřednictvím SMS zpráv.Porovnáváme-li produkty jednotlivých spořitelen, lze u ČSST najít tyto:Jelikož vám postupně přineseme i profily ostatních stavebních spořitelen, budete si je pak moci vzájemně porovnat. Pokud nechcete čekat, navštivte naši sekci stavebního spoření a využijte pro srovnání jednotlivých produktů nejlépe Rychlý přehled.