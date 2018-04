Profil produktu: stavební spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky

Varianta spoření Poměr úspory / úvěr (v % z CČ) Koeficient ve vzorci pro výpočet HČ Minimální měsíční splátka úvěru (v % z CČ) Maximální doba splácení úvěru (roky) rychl á 40 / 60 14 0,75 8 standardní 40 / 60 10 0,60 12 pomalá 40 / 60 6 0,45 14

JUNIOR Program – 25% sleva na poplatku za uzavření smlouvy pro mladé lidi do 29 let

Maximální výše úvěru ze stavebního spoření dosahuje až 60% cílové částky

V případě změny smlouvy (např. změna výše cílové částky nebo varianty spoření) není stanovena žádná čekací lhůta na přidělení cílové částky (řádného úvěru ze stavebního spoření)

Karta pro nákupy se slevou ve vybraných obchodech a pro klienty, kteří si uzavřou svou již druhou a další smlouvu o stavebním spoření, možnost členství v Klubu Modrá pyramida

Od 1.7.2001 bylo zrušeno úrokové zvýhodnění pro nové klienty, kteří nečerpají úvěr

Úvěr ze stavebního spoření je úročen 6% sazbou (v některých jiných spořitelnách lze získat i úvěr úročený sazbou 5%)

Jako jediná stavební spořitelna nemá VSS KB bezplatnou telefonní info-linku

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky má ve svém logu modrou pyramidu. Jejími akcionáři jsou BHW Holding (50%), Komerční banka (40%) a Česká pojišťovna (10%). Založena byla 10. června 1993. Od 1. července letošního roku platí pro stavební spoření VSS KB nové všeobecné obchodní podmínky. Bylo jimi zrušeno úrokové zvýhodnění, které bylo dříve poskytováno tzv. „přátelským klientům“, tedy těm, kdo se vzdali nároku na úvěr.Kromě standardního stavebního spoření Modrá pyramida nabízí mladým lidem. Jeho výhodou je sleva na poplatku za uzavření smlouvy ve výši 25%. Místo obvyklého 1% z cílové částky tak všichni mladí do 29 let zaplatí pouze 0,75% z cílové částky. Do JUNIOR Programu jsou děti a mladí lidé zařazováni automaticky podle svého věku. Rozhoduje přitom rok narození, ne přesné datum narozenin. Až do konce kalendářního roku, kdy klient dovrší svých 29 let, bude zařazen do JUNIOR Programu. Kdo spadá do JUNIOR Programu, také za navýšení cílové částky platí poplatek pouze 0,75%. Pro opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu je určen. Tento program slouží k financování oprav společného domu prostřednictvím stavebního spoření, kdy společně spoří členové družstva vlastníků domu a mohou samozřejmě také čerpat úvěr ze stavebního spoření.Modrá pyramida rozlišuje celkem tři varianty spoření: rychlou, standardní a pomalou. Rychlost varianty obecně rozhoduje o tom, jak rychle získá účastník stavebního spoření nárok na úvěr a jak rychle ho bude muset splatit – určuje tedy také výši měsíčních splátek úvěru. Čím je varianta rychlejší, tím dříve úvěr získá a tím rychleji ho musí vyššími splátkami splatit.HČ - hodnotící číslo (v terminologii VSS KB se nazývá parametr ohodnocení)CČ - cílová částkajsou úročeny sazbou 3%. Od července 2001 bylo novými obchodními podmínkami zrušeno dosavadní úrokové zvýhodnění pro ty, kdo nečerpají úvěr . Ten kdo si ale uzavřel smlouvu ještě před touto změnou a vztahují se na něj tedy předchozí všeobecné obchodní podmínky, získá (pokud se zřekne úvěru ze stavebního spoření) navíc úrokové zvýhodnění ve výši 50% úroků připsaných k datu vyplacení zůstatku na účtu. Podmínkou je spořit alespoň 5 let.Kdo chce čerpat, musí nejprve naspořit minimálně 40% cílové částky. V jiných spořitelnách bývá obvykle podmínka naspořit alespoň 50% cílové částky. Úvěr je úročen 6% sazbou.lze v současné době čerpat ve všech variantách spoření, úrokové sazby se pohybují v rozmezí 6,4% - 9,7%. Naspořit stačí pouze 20% cílové částky. Kromě standardního překlenovacího úvěru, který se zde nazývá „“ VSS KB nabízí celou škálu různých typů meziúvěrů:je zvýhodněný překlenovací úvěr určený speciálně pro koupi bytu, ve kterém účastník stavebního spoření žije (jako nájemník), do osobního vlastnictví v rámci privatizace. Jeho maximální výše je 200 000 Kč a je úročen výhodnější úrokovou sazbou.je speciální typ překlenovacího úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou určený pro ty, kdo žádají podporu od Státního fondu životního prostředí na vybraný ekologický projekt. Může jít např. o využití sluneční energie, tepelných čerpadel, bioplynu, biomasy. Je zde výhodnější úroková sazba. Podmínkou je, že podpora od SFŽP tvoří alespoň 30% cílové částky.Všechny řádné úvěry i překlenovací úvěry lze navíc čerpat také formou Expresního úvěru nebo Pohotovostního úvěru.je určen pro klienty, kteří spěchají - úvěr až do výše nezajištěné částky 300 000 Kč bude vyřízen do 10 dnů. Za takto rychle zpracovaný úvěr se platí navíc expresní příplatek ve výši 1 % z výše úvěru (minimálně 1000 Kč). Úrokové sazby se přitom nemění.je určen pro klienty, kteří chtějí mít peníze rychle k dispozici až ve chvíli, kdy je budou potřebovat. Úvěrové smlouvy se tedy připraví předem (bez dokladu k účelu úvěru) a po podpisu smluvních dokumentů budou finanční prostředky úvěru rezervovány pro pohotové čerpání kdykoli v případě jejich potřeby. Za tuto formu čerpání se neplatí žádný poplatek navíc, výše úrokových sazeb se také nemění. Pohotovostní úvěr slouží pouze pro získání bytu, domu či pozemku, pohotovostně nelze čerpat meziúvěr v rámci Privatizačního programu.VSS KB také svým klientům nabízí různé doplňkové akce. V poslední době jsou to různé slevové poukázky na nákupy pro nové klienty. Každý kdo si uzavírá svou první smlouvu o stavebním spoření dostane modrou kartu, se kterou může nakupovat se slevou ve vybraných obchodech. Kdo si uzavírá svou druhou a další smlouvu (s tím že nezáleží na tom, u jaké spořitelny spořil dříve, podmínkou je cílová částka minimálně 100 000 Kč), může se stát členem Klubu Modrá pyramida. Klub nabízí účast na různých kulturních, sportovních a společenských akcích, bezplatné vstupy a slevy na vstupenky na vybrané výstavy a veletrhy a další výhody. Každý člen obdrží stříbrnou nebo zlatou členskou kartu.Porovnáváme-li produkty jednotlivých spořitelen, lze u VSS KB najít tyto:Pokud si chcete porovnat produkty jednotlivých stavebních spořitelen, navštivte naši sekci stavebního spoření a využijte pro srovnání jednotlivých produktů nejlépe Rychlý přehled.