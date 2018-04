Profil společnosti: AKRO - zaostřeno na zahraničí

AKRO investiční společnost vznikla v roce 1993 původně jako Raiffeisen Alfa investiční společnost. Současný název nese od roku 1996. AKRO investiční společnost je zakládajícím členem UNISu ČR, spravuje celkem 12 otevřených podílových fondů s celkovým čistým obchodním jměním ve výši 700 mil. Kč.

Společnost spravuje pět nekupónových fondů (AKRO Svět, AKRO Eurotech, AKRO mezinárodní akciový fond, AKRO mezinárodní balancovaný a AKRO Obligace), dva vlastní kupónové fondy (AKRO fond výnosový a AKRO fond růstový), tři bývalé C.S. fondy (AKRO Energetiky, AKRO Kapitálových výnosů a AKRO Pravidelných dividend) a dva bývalé Plzeňské fondy (AKRO OPF ISFE První a AKRO OPF ISFE Druhý). Zatímco u převzatých fondů je nucená správa omezena podmínkami KCP, stanovených při převzetí fondů, portfolio ostatních fondů je aktivně spravováno ve spolupráci s americkým bankovním holdingem Wells Fargo & Co a je zaměřeno především na zahraniční akcie.

Nejrizikovějším fondem v rodině AKRO fondů je bezesporu fond AKRO Eurotech, který investuje výhradně do evropských akcií v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Načasování založení tohoto fondu byla ale velmi neštastné – fond byl založen v červenci 2000 těsně před prasknutím technologické bubliny. Této skutečnosti odpovídá vysoce záporná výkonnost fondu – pokud investor nakoupil podílové listy při založení fondu, a pokud by je dnes prodal, realizoval by ztrátu 57%. Jediné, co tohoto investora může potěšit, je fakt, že investiční společnost si účtuje poplatek za správu z dosaženého zisku, a že tudíž jeho peníze byly spravovány zdarma. Vysoká volatilita ČOJ/PL byla očekávána již při jeho založení, zdá se ale, že tvrdá realita předčila nejčernější očekávání portfolio manažerů. Z vývoje posledních dnů to vypadá, že fond má již nejhorší za sebou – v dubnu se technologické tituly odrazily ode dna a fond od této doby snižuje utržené ztráty.

Odlišnou strategii nabízí fond AKRO mezinárodní akciový, který investuje do zahraničních blue-chips. Tento fond tak neutrpěl tak výrazné ztráty jako Eurotech, ale i tak je jeho výkonnost za poslední rok –15%. Jeho potencionální zisky s růstu akciových trhů těchto dnů je ale snížen tím, že v současné době značná část portfolia (39%) leží na termínovaných vkladech v bance. Za pozitivum fondu lze uvést nízký poplatek za správu (1,75%), naopak poplatek za vstup (3,0%) je v kategorii akciových fondů nadprůměrný.

výkonnost za poslední: ČOJ celkem měsíc 6 měsíců rok (mil. Kč) AKRO Eurotech 2.1% -42.9% N/A 8.37 AKRO mezinárodní akciový 1.8% -12.2% -15.1% 19.91 AKRO SVĚT 1.7% -12.5% -16.9% 37.40 AKRO mezinárodní balancovaný 1.2% -12.9% -20.5% 77.55 AKRO OBLIGACE 0.0% 0.6% -0.2% 16.15

Podobnou míru rizika spojenou s poněkud méně aktivní správou portfolia přináší fond AKRO Svět. Tento fond je označován jako indexový, avšak ke skutečně pasivní správě portfolio má hodně daleko – nemá přesně definovaný benchmark (resp. index) a oblast investování je definována velmi obecně (40% Amerika, 30% Evrop, 20% Asie a Austrálie, 10% ostatní). Výkonnost fondu je tak do značné míry v rukách managementu fondu a jeho volbě cenných papírů v portfoliu. V podobné situaci je ale i největší konkurent tohoto fondu – IKS Světových indexů a proto těm, kteří chtějí investovat do opravdu indexového fondu, nezbývá než nakoupit zahraniční fondy.

Kompromis mezi rizikem a výnosem představuje fond AKRO mezinárodní balancovaný. Tento fond investuje převážně do zahraničních akcií a českých dluhopisů. Přesto, že tento fond snižuje riziko zhruba 30% podílem pevně úročených instrumentů, dosahuje v současné době vyššího poklesu ČOJ/PL než čistě akciové fondy AKRO mezinárodní akciový a AKRO Svět. Důvod je zřejmý při pohledu na portfolio fondu, které je složeno převážně z informačních a telekomunikačních titulů. Investiční horizont tohoto fondu by tak měl být dlouhý přinejmenším pět let.

Posledním a zároveň nejméně rizikovým nekupónovým fondem v rodině AKRO je fond AKRO Obligace. Ačkoli by se z názvu fondu mohlo zdát, že se jedná o dluhopisový fond, podle klasifikace UNISu spadá tento fond do kategorie peněžního trhu – fond investuje převážně do vkladů v cizí měně. AKRO doslova uvádí: „Investiční strategie fondu vychází vstříc investorům, kteří mají obavy z postupného znehodnocování české koruny vůči zahraničním měnám a kteří chtějí část svých úspor ochránit před rizikem vysoké inflace, která by mohla v budoucnosti ohrozit hodnotu úspor v českých korunách.“ Nutno říci, že obavy těchto investorů se v dosavadním průběhu života fondu nepotvrdily – koruna vůči euru posiluje a inflace se drží při zemi. Nelze se tak divit, že tento fond trpí nejnižší výkonností ve své kategorii (průměrná roční výkonnost od založení –1,6%). Výkonnost nezvyšuje ani vysoký poplatek za správu ve výši 2%. Ze současného vývoje české ekonomiky se zdá, že strategie fondu nebude optimální ani v nejbližší budoucnosti – nízká inflace zapustila v ČR kořeny a koruna má v důsledku srovnávání relativní cenové hladiny ČR se zahraničím dlouhodobou tendenci posilovat.

Fondy AKRO jsou vhodné pro investory, kteří chtějí dlouhodobě investovat v zahraničí a přitom mít investici denominovanou v korunách, a jsou ochotni přijmout s tím související měnové riziko. Náklady na konverzi korun do zahraniční měny pokrývá společnost vyššími vstupními poplatky, které se pohybují mezi 2-3%. Chvályhodná je snaha o profilaci fondů, která je výrazná především v případě fondu AKRO Eurotech a AKRO Svět. Také prezentace fondů na internetu je kvalitně zpracována a obsahuje mimo jiné investičního rádce, investiční test, slovník pojmů a možnost nákupu podílových listů. Vytknout lze pouze velice stručné a přitom neaktuální informace o portfoliu fondu. Tento stav by se ale podle vyjádření společnosti měl brzy zlepšit.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s fondy AKRO? Myslíte si, že úzce specializované fondy mají v Čechách šanci? Věříte v růst technologií, investoval byste do Eurotechu? Napište nám své názory.