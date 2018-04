Profil společnosti: Conseq – české fondy s irským domicilem

Fondy Conseq patří mezi ty fondy, které jsou nabízeny výhradně v Čechách, ale jsou založeny a regulovány v zahraničí. V případě fondů Conseq je touto zemí Irsko. Důvody na první pohled nelogického domicilu (neboli země, podle jejíž zákonů se řídí fungování fondů) jsou na pohled druhý zřejmé a naprosto pochopitelné – irské fondy jsou ztíženy nulovou daní z příjmu, zatímco české fondy platí daň 25%. Výrazně nižší daňová zátěž znamená, že za jinak stejných podmínek by měly irské fondy dosahovat vyšší výkonnosti než české. Je tomu skutečně tak?

Nejprve několik faktů o společnosti Conseq. Společnost Conseq Finance byla založena v roce 1994 za účelem obchodování s cennými papíry. Ve svých počátcích se společnost specializovala na obchodování s cennými papíry s fixním výnosem. Správu individuálních portfolií začala společnost poskytovat od roku 1996. V roce 2000 pak společnost Conseq Finance založila podle irských zákonů otevřenou investiční společnost Conseq Invest public limited. Tato společnost v současnosti zastřešuje dva fondy: Conseq Invest Equity Fund (akciový fond) a Conseq Invest Bond Fund (dluhopisový fond). Investičním managerem fondů je česká společnost Conseq Finance, depozitářem pak Citibank Trustees (Ireland) Limited. Kromě fondů Conseq Invest řídí Conseq Finance prostřednictvím své dceřinné společnosti Conseq Investment Management také portfolia několika penzijních fondů, pojišťoven, podniků, měst a fyzických osob.

Výkonnost za poslední rok Průměr v kategorii Spravovaný majetek Conseq Invest Dluhopisový Fond +10,7 % +4,5 % 571,6 mil. Kč Conseq Invest Akciový Fond -30,3 % -37,8 % 65,8 mil. Kč

Conseq Invest Dluhopisový Fond

Dluhopisový fond, jehož cílem je dosažení vysokého výnosu plynoucího z úroků a z kapitálového zhodnocení měřeného v českých korunách. Za tímto účelem fond investuje do instrumentů s pevným výnosem, a to především denominovaných v korunách, v menší části pak denominovaných v zahraničních měnách. Investice jsou směřovány do dluhopisů různých lhůt splatnosti vydaných různými emitenty, tak aby riziko portfolia bylo diverzifikováno. Riziko je v případě potřeby zajištěno investičními operacemi s finančními deriváty. Fond je vhodný pro konzervativní investory, kteří se na jednu stranu nespokojují s nízkými výnosy termínovaných účtů, ale na druhou stranu nechtějí riskovat výraznou ztrátu.

Při naplňování svých cílů je fond úspěšný. Při podprůměrné volatilitě (4,9%) dosahuje vysoce nadprůměrného zhodnocení – za poslední rok +10,7%. Minimální počáteční investice do fondu je 10 000 Kč, další jednorázová investici 2 000 Kč. Nadprůměrný je poplatek za prodej, který činí 3,5%. Poplatek za správu je relativně nízký, (1%), fond si ale účtuje tzv. výkonnostní poplatek 12% z výnosové prémie (t.j. z výnosu dosaženého nad benchmark fondu, kterým je dluhopisový index COREActiveCZ). Poplatek za odkup je nulový. Fond bohužel zatím není ohodnocen scoringem vzhledem ke své krátké historii.

Conseq Invest Akciový Fond

Akciový fond, investující do českých a středoevropských akcií. Fond se zaměřuje na nejlikvidnější akcie předních středoevropských podniků s vysokou tržní kapitalizací (blue chips) a v menší míře investuje do středně velkých společností podnikajících v perspektivních oborech, majících vysoký růstový potenciál. Složení portfolia lze shlédnout zde. Fond je určen investorům, kteří chtějí dosahovat nadprůměrných výnosů, a to i za cenu značných výkyvů hodnoty investice. Minimální investiční horizont fondu činí pět let.

I když akciový fond není z pochopitelných důvodů v absolutním vyjádření úspěšný, z relativního srovnání s ostatními fondy vychází velice dobře. Pokles středoevropských akciových trhů v posledních dvou letech má za následek vysoce zápornou výkonnost za poslední rok (-30,3%). V průměru ale akciové fondy dosáhly ještě větší pokles (-36,9%). I z hlediska volatility vychází fond jako nadprůměrný, když dosahuje hodnoty 18,3%. Minimální investice jsou stejné jako u dluhopisového fondu, vyšší je polpatek za prodej (5%)i poplatek za správu 1,15%. Stejně jako u prvního fondu, i zde si fond účtuje výkonnostní poplatek 12% z výnosové prémie. Poplatek za odkup je nulový.

Z dosažených výsledků obou fondů Conseq se zdá, že jim umístění v daňovém ráji svědčí. Výhodou irského domicilu je ale i dohled nad fondy podle evropských direktiv, který je v mnoha aspektech přísnější než český. Ve prospěch fondů Conseq hovoří i srozumitelná a zároveň obsáhlá prezentace fondů na internetu. Nevýhodou fondů Conseq je týdenní perioda jejich oceňování.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s fondy Conseq? Myslíte si, že umístění fondů do daňového ráje automaticky znamená zvýšení výkonnosti? Napište nám svůj názor!