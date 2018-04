Profil společnosti: Fondy Pioneer – kurz Amerika

Fondy Pioneer se ve své většině zaměřují na světové akcie s nemalým podílem tzv. růstových akcií z odvětví technologií, telekomunikací a farmacie. Tato orientace sice fondům Pioneer umožnila takřka pohádkové výnosy v 90. letech, na druhou stranu ale přinesla jejich pád v posledních dvou letech. Mnoho českých investorů je tímto vývojem zaskočeno a postupně opouští fondy Pioneer i za cenu ztráty. Je však otázkou, zda je tato strategie v současné chvíli optimální – v odvětví technologií v současné chvíli určitě převažuje potenciál k růstu než k dalšímu poklesu.

Formálně je vhodné rozlišovat fondy Pioneer na jeden fond (Pioneer Trust) spravovaný společností Pioneer česká investiční společnost podle českých zákonů a na ostatní fondy Pioneer (Světový akciový fond Pioneer, Evropský akciový fond Pioneer, Americký růstový fond Pioneer, Pioneer America K-1928, Světový dluhopisový fond Pioneer a Euro Pioneer — fond peněžního trhu) spravované irskou společností Pioneer Management Ltd. podle irského práva. Dohromady fondy Pioneer spravují více než 100 miliard dolarů a další růst majetku si společnost Pioneer slibuje od sloučení s finanční skupinou UniCredito v roce 2000.

Podívejme se blíže na tři vybrané fondy Pioneer – fond Pioneer Trust, Světový akciový fond Pioneer a fond Pioneer America K-1928.

Výkonnost za poslední rok Průměr v kategorii Spravovaný majetek Pioneer Trust -21,8% -6,0 % 3,6 mld. Kč Světový akciový fond Pioneer -16,3% -14,5% 141,1 mil. EUR Pioneer America K-1928 -5,8% -14,5% 256,7 mil. EUR

Pioneer Trust

Smíšený fond založený v roce 1995. Fond investuje především do zahraničních akcií (55%) a českých dluhopisů (40%). Vzhledem k značnému podílu technologií v akciové části portfolia má ale fond vyšší riziko než mnohý akciový fond, proto ho lze doporučit pouze dlouhodobým investorům s investičním horizontem přesahujícím pět let.

Není tedy divu, že historický výnos fondu je ve srovnání s ostatními smíšenými fondy podprůměrný. Roční výkonnost fondu od založení je –0,8%. V našem scoringovém hodnocení tento fond obdržel dvě hvězdičky. Minimální počáteční investice do fondu je 1 500 Kč, stejně vysoká je i další jednorázová investice. Fond si při prodeji účtuje velmi vysoký poplatek 5,5%, při nákupu podílových listů si neúčtuje žádné poplatky, poplatek za správu činí dvě procenta.

Světový akciový fond Pioneer

Akciový fond globálně investující do akcií, využívající sektorové i geografické diverzifikace rizika. Více než polovina (53%) portfolia je umístěna v USA, největší váhu má v portfoliu sektor finance (21%). Fond je vhodný pro dlouhodobé investory, kteří chtějí investovat na světových trzích a kteří požadují vysoký výnos při rozumném riziku.

Výkonnost fondu je za poslední rok znovu podprůměrná, průměrná roční výkonnost od založení je 8,7%. Pro investici do tohoto fondu ale mluví podprůměrné riziko – volatilita je 19,1%. Sečteme-li výnos a riziko fondu, dostaneme scoringové hodnocení dvou hvězdiček. Poplatky za prodej jsou 5%, poplatek za odkup je znovu nulový. Poplatek za správu činí 1,25%. Minimální investice je o mnoho vyšší než u předchozího fondu – 30 000 Kč, další jednorázová investice je 10 000 Kč.

Pioneer Amerika K-1928

Nejstarší fond skupiny, založený již v roce 1928 samotným Philipem Carretem. Jedná se o akciový fond, investující výhradně do amerických akcií. Největší podíl portfolia je v technologiích (cca 20%). Vzhledem k růstovému zaměření fondu je doporučený minimální investiční horizont deset let. Fond je vhodný pro dlouhodobé investování mladých investorů, například za účelem zabezpečení v důchodu.

Vzhledem ke krátké historii kurzů fondu v EUR (od roku 1999) nemají statistiky fondu příliš velkou vypovídací schopnost. O kvalitě správy fondu však svědčí to, že v posledních pěti letech byl tento fond dvakrát vyhlášen nejlepším světovým fondem v péči o velmi dlouhé investice.

Zmiňované fondy Pioneer jsou vhodné především pro dlouhodobé a zkušené investory, kteří nezmatkují při dvouciferných poklesech trhů. Bohužel značná část podílníků, především pak fondu Pioneer Trust, nevzala při vidině vysokých výnosů dosahovaných v minulosti v potaz možná budoucí rizika. Potencionálním investorům do akciových fondů Pioneer lze doporučit investovat do těchto fondů jen část investice a zbytek uložit do relativně bezpečných dluhopisových fondů či fondů peněžního trhu. Rozhodně nelze tyto fondy doporučit investorům, kteří si nejsou jisti tím, že své peníze nebudou v následujících pěti letech potřebovat.

Pro investování do fondů Pioneer hovoří i vstřícný postoj vůči klientů, který doslova odpovídá výši poplatků. Na internetových stránkách jsou k dispozici odborné články, investiční kalkulačka, pomocí které si snadno spočtete současnou hodnotu vaší investice a její výnos, či pravidelné komentáře k vývoji trhu. Proti investování naopak hovoří vysoké vstupní poplatky, které snižují celkový výnos investice.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s fondy Pioneer? Myslíte si, že tyto fondy čeká v letošním roce růst nebo bude pokračovat jejich pokles? Napište nám svůj názor!