Profil společnosti: IKS jede v rytmu Felixe

V dnešním profilu investiční společnosti se zaměříme na Investiční kapitálovou společnost a jí spravované fondy. Investiční kapitálová společnost byla založena začátkem roku 1991 jako dceřinná společnost Komerční banky. Pro první vlnu kupónové privatizace založila fond IPF KB, kterému svěřilo své kupóny více jak 607 000 Diků. Pro druhou vlnu založila IKS fond IKS KB Plus. Dalším významným milníkem pro IKS byl rok 1997, kdy IKS založila fondy IKS Peněžního trhu, IKS Dluhopisový, IKS Balancovaný a IKS Eurobondový. Tím vznikla Rodina fondů IKS s relativně širokou nabídkou možností investování. Do dnešní doby se rodina rozrostla o další členy - IKS Plus Balancovaný transformovaný z fondu IKS KB Plus, IKS Globální transformovaný z IPF KB, a nově založené fondy IKS fond světových indexů a IKS fond fondů.

V letošním roce přišla IKS s marketingovým balíčkem s názvem Felix, jehož cílem je přiblížit kolektivní investování co nejširší části populace. IKS tak k široké podpoře prodeje podílových listů fondů na pobočkách Komerční banky přidala i agresivní reklamu v masových médiích. Výrazný růst zájmu o podílové fondy IKS v posledních týdnech, kdy fondy IKS obsazují první místa v žebříčku čistých prodejů, svědčí o tom, že tato kampaň našla svůj cíl. Pokud se chcete dozvědět více o balíčku Felix, přečtěte si článek Felix – retailové tažení IKS. V dnešním profilu se proto zaměříme na fondy, které jsou obsažené v jedné ze tří variant Felixe – fond IKS peněžního trhu, IKS Dluhopisový a IKS fond světových indexů.

Výkonnost za posl. rok Průměr v kategorii Spravovaný majetek IKS Peněžního trhu 4,72% 3,41% 5 121,28 mil. Kč IKS Dluhopisový 7,44% 6,30% 1 042,16 mil. Kč IKS Světových indexů N/A* -18,8% 288,01 mil. Kč

*fond byl založen v září 2000

IKS peněžního trhu

Tento fond je klasickým fondem peněžního trhu, který může investovat pouze do instrumentů denominovaných v české koruně. Hodnota podílového listu tohoto fondu tak není ovlivněna výkyvy směnného kurzu koruny. Současná výkonnost k minimálnímu inv. horizontu (6 měsíců) ve výši 2,61 řadí tento fond k mírnému nadprůměru své kategorie. Od prosince loňského roku řídí tento fond nový management ve složení Patrik Hochmal a Ondřej Král a změna v řízení fondu prospěla – fond si i přes pokles úrokových sazeb udržuje zhruba stejnou výkonnost jako v loňském roce. Minimální výše investice do fondu je 5000 Kč, další investice 500 Kč. Fond si účtuje nulové vstupní a výstupní poplatky a poplatek za správu ve výši jednoho procenta. Tento fond je obsažen v produktu Felix – Krátkodobé velmi konzervativní investování a Felix – Pravidelné velmi konzervativní investování. Jak již z názvu produktů vyplývá, fond je vhodný ke krátkodobému investování, riziko ztráty hodnoty investice je takřka nulové a tomu odpovídá i výše výnosu, která se pohybuje zhruba jedno procento pod výší repo sazby. Manažer fondu očekává v letošním roce výkonnost fondu okolo 5%.

IKS Dluhopisový

Tento fond může na rozdíl od předchozího fondu investovat i do aktiv v cizí měně, a to bez jakéhokoliv omezení. Fond však této možnosti příliš nevyužívá a v zahraničí v současné době investuje pouze zanedbatelnou část portfolia – zhruba pět procent. Fond se vyhýbá investicím do korporátních dluhopisů s vysokým kreditním rizikem a volí spíše bezpečné státní dluhopisy. Fond spravují stejní manažeři jako fond peněžního trhu. Aktivním risk managementem se manažeři fondů snaží eliminovat krátkodobé výkyvy ve vývoji hodnoty podílového listu. Výše minimální počáteční investice a další investice je stejná jako o fondu peněžního trhu. Fond si účtuje jednoprocentní poplatek za odkup a poplatek za správu ve výši 1,3%. Fond je součástí produktu Felix – Krátkodobé konzervativní investování, Felix - Dlouhodobé investování a Felix – pravidelné konzervativní investování. Manažeři fondu očekávají v letošním roce zhodnocení investic o zhruba 8%.

IKS Světových indexů

Nejrizikovější fond z rodiny IKS. Jak je již z názvu patrné, tento fond kopíruje hlavní světové indexy. Portfolio fondu je zhruba z jedné třetiny složeno z podílových fondů, jedné třetiny exchange-traded fondů a jedna třetina portfolia je na termínovaných vkladech. V souvislosti s oživením světových akciových trhů manažer fondu v současné době snižuje podíl bankovních vkladů v portfoliu fondu a navyšuje podíl zahraničních fondů. Minimální výše počáteční i další investice je stejná jako u předchozích fondů, fond si neúčtuje žádné vstupní a výstupní poplatky, poplatek za správu činí 1,5%. Fond je obsažen v jediné variantě Felixe: Felix – Dlouhodobé dynamické investování, a to z 25%. Tato varianta Felixe je jako jediná určitou inovací „předfelixové“ nabídky IKS – již za 5 000 Kč získáte portfolio diverzifikované mezi konzervativní dluhopisový fond a agresivní akciový fond.

V budoucnu by měl rodinu IKS rozšířit garantovaný fond, který by podílníkům garantoval 100% návratnost vložených finančních prostředků. Již dnes je zřejmé, že i díky Felixovi IKS v letošním roce posílí své postavení na českém trhu. V souvislosti s prodejem Komerční banky jednomu ze tří zahraničních uchazečů lze očekávat, že se fondy IKS v budoucnu sloučí se svými silnějšími zahraničními bratranci. To může přinést pro podílníky další výhody – jmenujme širší možnosti investování a vyšší kredit správce.

Co si myslíte Vy o budoucnosti fondů IKS? Myslíte si, že mají šanci dohnat náskok SIS na českém trhu? Napište nám svůj názor!