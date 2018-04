Profil společnosti: ISČS – fondy se spořitelnou v zádech

Krátce z bohaté historie společnosti: ISČS (resp. SIS) byla založena v prosinci 1991. V rámci první vlny kupónové privatizace se SIS stala správcem investičního fondu Spořitelní privatizační fond,.Tento fond byl zrušen v roce 1995 a transformoval se ve tři nástupnické investiční, nyní otevřené fondy: ISČS Český OPF, ISČS Výnosový OPF a ISČS Všeobecný OPF. Ve druhé vlně kupónové privatizace SIS založila 2. spořitelní privatizační investiční fond, nyní se jedná o otevřený fond ISČS-2.OPF. SIS byla dále zakladatelem a obhospodařovatelem Spořitelního investičního fondu. Tento fond se v roce 1997 sloučil s 2. spořitelním privatizačním investičním fondem. Otevřené podílové fondy (smíšené fondy Cechoinvest, Moravoinvest a Rentinvest, později sloučeny s jinými fondy) prodává SIS od roku 1992, od roku 1994 i dluhopisový fond Bondinvest. V roce 1996 je založen v současné době největší fond ISČS - fond peněžního trhu Sporoinvest. V březnu 1998 byla nabídka doplněna o další dva Sporofondy – dluhopisový Sporobond a akciový Sporotrend. Nejmladším fondem v rodině ISČS je pak fond Trendbond, který byl založen teprve před týdnem. Podívejme se blíže na dva největší fondy společnosti – ISČS Sporoinvest (17,2 mld. Kč) a ISČS Sporobond (2,4 mld. Kč) a na nejmladšího nováčka mezi českými fondy – ISČS Trendbond.

Fond Výkonnost za poslední rok Průměr v kategorii Spravovaný majetek ISČS Sporoinvest +3,8 % +3,6 % 17,2 mld. Kč ISČS Sporobond +7,1% +6,8% 2,4 mld. Kč I SČS Trendbond n.a. n.a. 0,2 mld. Kč

Sporoinvest První fond peněžního trhu v České republice. Fond investuje především do domácích instrumentů peněžního trhu (75%), menší část portfolia je v zahraničních instrumentech (25%). Měnové riziko fondu je omezeno pomocí derivátových operací. Fond je výhodný pro velmi konzervativní investory, kteří mohou očekávat stabilní výnos mírně převyšující inflaci. Vysoký objem spravovaných prostředků je zárukou stability fondu i v době vysokých odkupů.

Historický výnos fondu je ve srovnání s ostatními českými fondu nadprůměrný, a to dokonce při nižším riziku fondu (volatilita je 0,85%). V posledním roce se ale relativní výkonnost fondu zhoršila (viz tabulka). V globálním srovnání se všemi fondy peněžního trhu, včetně fondů zahraničních, je výnos i riziko fondu průměrné, a proto fond obdržel v našem scoringu tři hvězdičky. Minimální počáteční investice do fondu je 5 000 Kč, další jednorázová investici 1 000 Kč. Fond si při prodeji i nákupu podílových listů neúčtuje žádné poplatky, poplatek za správu činí 0,9%.

Sporobond Fond investující kvalitních státních a podnikových dluhopisů. V současné době je většina portfolia umístěna v domácích dluhopisech (98%), do zahraničí může fond investovat maximálně 40% portfolia. Fond je určen pro investory, kteří chtějí dosahovat výnosů nad úrovní výnosů termínovaných vkladů a nebojí se přijmout určitou míru rizika.

Pro investici do tohoto fondu hovoří i konzistentně vysoká výkonnost fondu, která svědčí o dobrém managementu portfolia. Průměrná výkonnost fondu od založení je 9,2%, a to při velmi nízké volatilitě (1,5%). V kategorii dluhopisových fondů má tento fond dokonce nejnižší riziko, a to i ve srovnání s renomovanými zahraničními fondy. Není tedy divu, že od nás obdržel všech pět hvězdiček. Poplatky za prodej a odkup jsou stejně jako u předchozího fondu nulové, poplatek za správu činí 1,5%. Poplatkové zatížení podílníků je tak mírně podprůměrné.

Trendbond Jedná se o tzv. konvergenční fond, jehož investičním cílem je těžit z procesu postupného přibližování východoevropských zemí k Evropské unii. Tento proces bude doprovázen snižováním úrokových sazeb před vstupem příslušných zemí do Evropské unie a tím pádem i růstem cen dluhopisů. Fond proto investuje především do dluhopisů Polska a Maďarska, kde je, narozdíl od ČR, stále vysoký úrokový diferenciál. Fond bude investovat převážně do vysoce likvidních státních dluhopisů. Poplatek za prodej a odkup je opět nulový, poplatek za správu je 1,5% s tím, že do konce roku 2001 je tento poplatek snížen na 0,8%.

Tento fond bezpochyby velmi zpestřuje současnou nabídku českých fondů s tím, že by mohl v budoucnu svým podílníkům zajímavé zisky. Při řízení portfolia fondu lze přitom čerpat z domácích zkušeností a dosáhnout tak nadprůměrné výnosy. Jediným nebezpečí tak představuje pohyb kurzu zlotého a forintu vůči koruně, jmenovitě pak posilování koruny vůči těmto měnám. Měnové riziko fondu bude totiž omezeno jen minimálně.

Nespornou výhodou všech fondů ISČS je značné množství služeb, které může podílník fondu využívat. Jmenujme Sporotel, pomocí kterého můžete například zadávat pokyny k nákupu a prodeji, Sporoplán, který umožňuje vytvořit portfolio šité na míru klienta s minimální pravidelnou úložkou nebo Sporoefekt – automatické nakupování podílových listů při překročení určitého zůstatku na sporožirovém účtu. V dohledné době lze navíc očekávat, že podílníci fondů peněžního trhu budou moci získat kreditní karty, které budou kryty jejich podílovými listy.

V čem ISČS zatím pokulhává, je on-line komunikace se svými klienty. Společnost zatím neuvedla on-line prodej a nákup, neumožňuje zasílání aktuálních kurzů e-mailem a informace na svých webových stránkách společnosti jsou značně zastaralé. Tato situace by se ale měla v dohledné době zlepšit.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s fondy ISČS? Myslíte si, že si své dominantní postavení na českém trhu zachová i do budoucna? Napište nám svůj názor!