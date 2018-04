Profil společnosti: J&T Asset Management – tygr mezi českými fondy

Ačkoliv je společnost J&T nováčkem na českém hřišti kolektivního investování, překvapuje svojí razancí a velkými plány. V srpnu koupila společnost investAGe včetně jejích fondů, které se řadí k nejúspěšnějším fondům v České republice.

Společnost zahájila svoji činnost v roce 1997, a během čtyř let vytvořila početnou rodinu fondů. Jejím základem jsou tři fondy s označením Perspektiva, které jsou klasickými otevřenými fondy. Dále společnost spravuje dalších sedm fondů, které budou postupně začleňovány do rodiny Perspektivy. Celkový majetek fondů J&T kromě fondů investAGe činí zhruba 1,2 mld. Kč. Přičteme-li hodnotu majetku tří fondů InvestAGe (500 mil. Kč), dostaneme se k již slušnému majetku ve výši 1,7 mld. Kč.

Společnost se však se současným stavem nespokojuje a snaží se ukrojit ještě větší podíl českého trhu. Značnou výhodou v této její snaze je velmi dobře vypracovaná internetová prezentace fondů a především pak možnost snadného přístupu k veškerým informacím o stavu portfolia, jakožto i snadného nákupu a prodeje podílových listů. Toto umožňuje systém systém e – PERSPEKTIVA, který funguje na základě digitální certifikace. Pokud uzavřete rámcovou smlouvu o vydávání a odkupu podílových listů, nemusíte pak již chodit k žádné přepážce a veškeré pokyny lze zadávat z domova či práce. Tím společnost J&T získala značný náskok před konkurencí, když ostatní společnosti nabízí on-line prodej či odkup pouze v uvozovkách – vždy musíte posílat žádost o prodej či odkup klasickou poštou.

Výkonnost za posl. rok Průměr v kategorii Spravovaný majetek J &T AM Perspektiva A -23,8% -26,9% 118,1 mil. Kč J &T AM Perspektiva S 0,6% -10,4% 86,5 mil. Kč J &T AM Perspektiva P +3,1% +3,5% 31,2 mil. Kč

Služba e-Perspektiva se ale zatím vztahuje pouze na tři fondy tvořící rodinu Perspektivy – fond Perspektiva A (akciový fond), fond Perspektiva S (smíšený fond) a fond Perspektiva P (fond peněžního trhu). Podívejme se blíže na tyto tři fondy.

J&T AM Perspektiva A

Globální akciový fond, založený v roce 1999. Zhruba dvě třetiny svého portfolia fond investuje do českých i zahraničních blue-chips, když v naprosté většině převažují zahraniční cenné papíry. Zbytek portfolia tvoří dluhopisy, termínované vklady a hotovost. Dosavadní výsledky fondu jsou poznamenány globálním poklesem akciových trhů v posledních dvou letech, výkonnost od založení činí –20,8%. Poplatky fondu jsou ve své kategorii mírně nadprůměrné, když při nákupu fondu zaplatíte 3%, za správu ročně 2%, při odkupu neplatíte nic. Minimální počáteční investice je 5000 Kč, každá další pak 1000 Kč.

J&T AM Perspektiva S

Smíšený fond, který investuje globálně na různých trzích aktiv bez jakéhokoliv omezení. V současné době je pouze zanedbatelná část portfolia v akciích (7,5%), když naprostá většina portfolia je zainvestována v dluhopisech (73%). Této skutečnosti odpovídá i mírný růst hodnoty podílového listu od počátku letošního roku (+0,9%) a relativně nízká volatilita (3,5%). Poplatky fondu jsou průměrné, poplatek za nákup činí 2%, stejně vysoký je roční poplatek za správu, poplatek za odkup je nulový. Minimální počáteční investice je 5000 Kč, každá další pak 1000 Kč.

J&T AM Perspektiva P

Fond peněžního trhu, investující výhradně do instrumentů peněžního trhu, jako jsou státní pokladniční poukázky, termínované vklady, krátkodobé domácí a zahraniční dluhopisy apod. Ve srovnání s konkurencí dosahuje fond v posledním roce nižší výkonnosti (2,6%) a zároveň má i vyšší riziko – volatilita je 2,4%. Tento fond zatím nebyl hodnocen scoringem, jeho výsledky by ale vzhledem k těmto číslům nabyly příliš oslnivé. Výše minimálních investice je stejná jako u předchozích dvou fondů, poplatky jsou mírně nadprůměrné, když při nákupu zaplatíte 1% a ročně na poplatcích na správu také 1%.

Shrnuto a podtrženo - výhodou fondů J&T je snadné ovládání svého portfolia a snadný přístup k penězům, jakožto i mírně nadprůměrná výkonnost (v případě akciového a smíšeného fondu). Do budoucna lze spekulovat o tom, že se výkonnost fondů může v budoucnu zvýšit s tím, že se na správě fondů J&T budou podílet zkušení portfolio manažeři investAGe. Nevýhodou jsou mírně nadprůměrné poplatky, malé možnosti přestupu mezi fondy (ty se ale v budoucnu určitě zvýší s tím, jak bude rodina Perspektivy rozšiřována o další fondy) a oceňování fondů pouze jednou týdně.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s fondy J&T? Využil jste někdy možnost nákupu/prodeje fondu po internetu? Myslíte si, že on-line přístup přiláká nové klienty do fondů J&T? Napište nám svůj názor!