Profil společnosti: NEWTON Investment – investiční společnost, a.s.

Investiční společnost byla založena v roce 1993 s jasně definovaným posláním – naplňovat potřeby investorů zhodnocováním aktiv prostřednictvím otevřených podílových fondů. Newton Investment je součástí finanční skupiny NEWTON, která má od roku 2000 holdingové uspořádání. Investiční společnost je od roku 1998 členem Unie investičních společností ČR. Předmětem činnosti společnosti je obhospodařování subjektů kolektivního investování, především otevřených podílových fondů a penzijních fondů. V dalším textu se zaměříme pouze na popis správy otevřených podílových fondů.

Společnost založila a do dnešní doby spravuje tři fondy, které tvoří základní nabídku společnosti: dluhopisový fond Kosíř, smíšený fond Praděd a akciový fond EURO. Navíc společnost spravuje fondy, které ji byly svěřeny do správy Komisí pro cenné papíry: Fond Plus, International, YSE akcionářů, První fond KSIO a Druhý fond KSIO. Podívejme se blíže na tři vybrané fondy ve správě této společnosti.

Kosíř – fond pro konzervativní investory

Tento fond investuje peněžní prostředky do státních dluhopisů (v současné době 57% portfolia), obligací bonitních bank a podniků (25%) a do instrumentů peněžního trhu (16%). Fond omezuje své investice na Českou republiku a tudíž jeho hodnota není vystavena měnovému riziku. Základním investičním cílem fondu je dosáhnout růstu hodnoty majetku fondu, který bude vyšší než průměrná míra inflace v České republice, vykázaná Českým statistickým úřadem ke konci každého roku. Ve středně- až dlouhodobém horizontu je cílem zajištění čistého výnosu nad úrovní termínovaných vkladů.

Podílové listy fondu jsou nabízeny jak v listinné, tak zaknihované podobě. Minimální počáteční investice činí 1500 Kč, další nákup 500 Kč. Podílové listy v listinné podobě lze nakupovat pouze po 10 000 podílech (nominální hodnota 1 PL je 1 Kč, v současné době tržní hodnota cca 1,40 Kč). Při investici do 250 000 Kč zaplatíte vstupní poplatek ve výši 1,25%, výstupní poplatky jsou nulové. Společnost si účtuje maximální roční poplatek za správu ve výši 1,4 %. Pokud jste podílníkem déle než šest měsíců, při přestupu do jiného fondu skupiny neplatíte u žádného fondů skupiny vstupní poplatek. V současné době fond spravuje majetek v hodnotě 85 mil. Kč.

Ve srovnání s konkurenčními fondy stejného investičního zaměření jsou právě vysoké poplatky za prodej největší slabinou tohoto fondu. Z přímých konkurentů vybírá vstupní poplatek pouze fond Bondinvest Spořitelní investiční společnosti, a to jen ve výši 1,0%. Z hlediska srovnání poplatků za správu vychází Kosíř poněkud lépe, neboť patří mezi lepší průměr. Tento fond je výhodný spíše pro investory s delším horizontem, kteří mohou těžit z nízkého poplatku za správu a relativně vysoké vstupní poplatky rozpustit ve více letech.

Praděd – zlatá střední cesta

Fond Praděd je smíšeným fondem, který má v portfolio ze statutu maximálně 70% akcií (v současné době zhruba 39%), a to jak českých , tak i zahraničních emitentů. Proto je tento fond vhodný pro investory, kteří jsou ochotni přijmout kolísání kursu podílového listu a očekávají za to vyšší dosažený výnos. Investičním cílem fondu je Základním cílem investiční politiky fondu je dosažení růstu hodnoty majetku investováním do diverzifikovaného portfolia cenných papírů a jiných investičních nástrojů.

Podílové listy jsou nabízeny opět jak v listinné, tak zaknihované podobě, minimální investice jsou stejné jako v případě Kosíře. Praděd má pochopitelně vyšší vstupní poplatek ve výši 3% i vyšší poplatek za správu, a to maximálně 1,9%. Fond spravuje majetek ve výši 81 mil. Kč.

Ve srovnání s konkurencí vychází poplatky jako průměrné. Patří ale mezi hrstku smíšených fondů, jejichž roční výkonnost je v současné době kladná (+0,6%). Mezi klady fondu patří i dobře diverzifikované portfolio, složené především z předních evropských blue-chips, které nejsou příliš volatilní a působí tak na stabilní vývoj hodnoty čistého obchodního jmění na podílový list. Fond lze doporučit těm investorům, kteří chtějí dosáhnout vyššího výnosu než nabízí peněžní trhu a přitom jsou ochotni přijmout pouze omezené riziko ztráty. Investice by měla být přinejmenším na tři roky.

Euro – vzhůru do Evropy

Nejvíce rizikový fond rodiny Newton. Smíšený fond, který investuje především do akcií do významných společností s vysokým růstovým potenciálem v zemích EU, Švýcarsku a Norsku. Do akcií může fond investovat až 90% (v současné době 87%), do zahraničí bez omezení. Investice fondu jsou řízeny renomovaným zahraničním poradcem se švýcarským a rakouským zázemím – společností Gotthard Asset Management.

Podílové listy fondu jsou na rozdíl od předchozích fondu pouze v zaknihované podobě a jsou denominovány v Euru. Minimální počáteční investice je 500 EUR, minimální další investice je 100 EUR. Peněžní prostředky lze přitom vkládat i na korunový účet bez placení poplatků za převod. O to má ale fond větší poplatky za prodej – do investice ve výši 5000 EUR 4%. Maximální poplatek za správu je ve výši 1,9%. Majetek fondu má hodnotu 2 mil. EUR.

Fond má na trhu českých podílových fondů specifické postavení – jako jediný fond s českým správcem je denominován v cizí měně. Je tudíž vhodný pro investory, kteří drží peněžní prostředky v zahraniční měně a nemusí tak být vystaveni měnovému riziku. Fond má dynamičtější portfolio než Praděd, když značnou část portfolia tvoří technologické, telekomunikační a farmaceutické tituly. Z tohoto důvodu fond v dosavadní historii dosahoval záporné výkonnosti (výkonnost od založení –11,6%), v posledním měsíci však těžil z oživení světových technologií a dosáhl kladné měsíční výkonnosti více jak 12%. Zdá se, že založení fondu bylo dobře načasováno a že fond v případě růstu technologických titulů v tomto a příštím roce má šanci získat značný počet nových investorů. Investice do tohoto fondu sice přinese vyšší výnos, je ale značně riziková, a proto ji lze doporučit pro investory s horizontem delším pěti let.

Fondy Newton patří mezi menší fondy. Investiční společnost proto zdůrazňuje individuální přístup ke klientům a k řešení jejich potřeb. Snahou společnosti je založit dlouhodobý vztah mezi klientem a společností, založený na vzájemné důvěře a na profesionálním finančním poradenství. Tato snaha je patrná i z prezentace fondů na webovských stránkých, která je na české poměry nadprůměrná. Podílník ocení především značný objem informací o fondech, které jsou pravidelně aktualizovány (komentáře k trhu, reporty, portfolia). Mezi nadstandardní a velmi užitečný obsah stránek patří například monitoring tisku a makroekonomické analýzy.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s fondy Newton? Podělte se o ně s ostatními čtenáři.