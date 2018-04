Profil společnosti: První investiční – společnost s bohatou historií a nejasnou budoucností

Není sporu, že v minulosti patřila 1. IN mezi nejdynamičtější investiční společnosti. Bohužel pád Investiční a Poštovní banky a s ním spojené nejasnosti ohledně majitele společnosti přinesl zpomalení dalšího rozvoje 1. IN.

V dnešní době společnost ve svých sedmi otevřených fondech obhospodařuje celkem 11,5 mld. korun, což představuje 18% českého trhu. Tuto pozici získala společnost především díky jednomu fondu – 1.IN Restituční fond. Tento fond byl založen v roce 1992 Fondem národního majetku jako Restituční investiční fond České republiky a později byl svěřen do správy První investiční. Do tohoto fondu šla část privatizovaného majetku k odškodnění restitučních nároků. Tento fond sám o sobě spravuje 8,5 miliard.

Podívejme se blíže na vybrané tři fondy společnosti – 1. IN Restituční fond, 1.IN Dluhopisový fond a 1.IN Fond fondů.

Výkonnost za poslední rok Průměr v kategorii Spravovaný majetek 1. IN Restituční fond -5,9% -7,2 % 8,4 mld. Kč 1.IN Dluhopisový fond +6,7% +5,1% 0,3 mld. Kč 1.IN Fond fondů -17,8% -8,4% 0,6 mld. Kč

Restituční fond

Největší smíšený fond v ČR. Investuje do akcií a dluhopisů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Fond je vhodný pro investory s minimálně střednědobým investičním horizontem (2 - 4 roky), kteří chtějí dosahovat vysoké úrovně zhodnocení prostřednictvím investic na akciových trzích, ale při omezeném riziku. Fond má v současné době většinu portfolia uloženou v dluhopisech, pouze menší část (cca 30%) je v akciích. Historický výnos fondu je ve srovnání s ostatními českými fondy mírně nadprůměrný, a to dokonce při nižším riziku fondu (volatilita je 7,5%). Vzhledem ke krátké historii fondu od jeho otevření není tento fond zatím hodnocen scoringem. Minimální počáteční investice do fondu je 5 000 Kč, další jednorázová investici 1 000 Kč. Fond si při prodeji účtuje poplatek 2%, při nákupu jsou poplatku nulové. Poplatek za správu je mírně nadprůměrný a činí 2%.

Dluhopisový fond

Fond, investující do státních i podnikových dluhopisů. Je určen pro podílníky, kteří hledají konzervativní a poměrně bezpečné střednědobé investování s horizontem 1 - 3 roky se zhodnocením překračujícím inflaci a s mírným rizikem poklesu hodnoty. Fond se vyznačuje relativně konzervativním složením portfolia, které se odráží v nízké volatilitě hodnoty podílového listy (1,64%). Právě díky nízkému riziku získal tento fond v našem hodnocení všech pět hvězdiček, když jeho výnos je jen mírně nadprůměrný. Minimální počáteční investice do fondu je 5 000 Kč, další jednorázová investici 1 000 Kč. Pro investici do tohoto fondu mluví nulové poplatky za prodej a odkup, poplatek za správu je naopak mírně nadprůměrný.

Fond fondů

Nejmladší člen rodiny 1. IN, když prodej listů zahájil v listopadu 1999. Fond je zaměřen na investory, kteří očekávají vysoké zhodnocení. Fond celosvětově rozkládá riziko prostřednictvím zahraničních akciových a dluhopisových fondů, investujících v západní Evropě, USA a Japonsku. Měnové riziko fondu není plně pokryto. Fond je proto vhodný pouze pro dlouhodobé investory, kteří jsou ochotni přijmout značné riziko. O vysokém riziku fondu svědčí i výkonnost od založení –16,3%. Stejně jako v případě Restitučního fondu, i u tohoto fondu není zatím vypočten scoring. Výše počátečních investic je stejná jako u předchozích dvou fondů. Relativně vysoký je poplatek za prodej ve výši 4%, na druhou stranu je nízký poplatek za správu, a to ve výši 1,5%.

Zatímco proti investování do většiny fondů 1. IN hovoří výše poplatků za správu, pro investování naopak hovoří kvalitní služby poskytované společností. Na stránkách společnosti naleznete mimo jiné pravidelné komentáře portfolio manažerů, měsíční zprávu o vývoji trhu a čtvrtletní zprávy o hospodaření fondů. Nezanedbatelnou výhodou je i možnost on-line nákupu a prodeje podílových listů.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s fondy 1. IN? Myslíte si, že bude na českém trhu působit samostatně i v následujících letech? Napište nám svůj názor!