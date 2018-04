Profil společnosti: ŽB Trust – Průkopník v otevírání fondů

Investiční společnost ŽB Trust vznikla v roce 1993 jako dceřinná společnost Živnostenské banky a jejím hlavním cílem bylo spravovat fond Živnobanka - 1. investiční fond, založený pro první vlnu kupónové privatizace. O rok později přibyl do správy společnosti fond Živnobanka - podílový fond, který byl založen speciálně pro druhou vlnu kupónové privatizace. V roce 1995 zakládá společnost fond Živnobanka- otevřený podílový fond, který je později přejmenován na Živnobanka Korunový balancovaný fond. V roce 1997 do rodiny ŽB Trust přibyly další dva otevřené fondy: Živnobanka Sporokonto a Živnobanka Interkonto. Koncem roku 1999 společnost zakládá fond Balancovaný fond nadací, který je speciálně určen pro institucionální investory z neziskové oblasti, především nadacím a nadačním fondům. O rok později zakládá ŽB Trust nový fond – Živnobanka Akciový fond, zaměřený na investice na mezinárodních akciových trzích. V létě letošního roku byl otevřen fond Živnobanka - podílový fond a současně byl tento fond přejmenován na Živnobanka – Mezinárodní akciový fond. Otevírání zbylého uzavřeného fondu Živnobanka - 1. investiční fond je v současné chvíli zablokováno odvoláním pana Vokrouhleckého a prodej a odkup podílových listu tohoto fondu, který bude při otevření přejmenován na Živnobanka – Obligační fond, bude zřejmě zahájen až začátkem příštího roku. ŽB Trust ve svých sedmi fondech spravuje více než 6,5 mld. Kč.

V čele společnosti ŽB Trust stojí ing. Jiří Brabec, který je zároveň místopředsedou UNISu a který je považován za největšího bojovníka za otevření českých uzavřených podílových fondů. Zásluhu na tom má především jeho aktivní přístup k řešení problému žalob pana Vokrouhleckého, které se dotkly i přeměny fondu Živnobanka - 1. investiční fond. Podívejme se blíže na vybrané fondy spravované touto společností.

Živnobanka Sporokonto

Fond peněžního trhu, investující do krátkodobých tuzemských cenných papírů s garancí státu, České národní banky, Ministerstva financí ČR, do dluhopisů nejlepších firem s vysokým ratingovým ohodnocením nebo do korunových vkladů u renomovaných českých i zahraničních bank. Za poslední rok dosáhl fond mezi českými fondy nejvyšší výkonnosti přesahující 5 procent při relativně nízké kolísavosti kurzu – volatilita fondu činí 1%. Přesto tyto výsledky v silné konkurenci zahraničních fondů peněžního trhu přinesly fondu průměrný scoring tří hvězdiček. Relativní úspěšnost fondu v domácí konkurenci je vyvážena vyššími poplatky za prodej podílových listů, které v současné době činí 1%. Jednoprocentní poplatek za správu je průměrný a poplatek za odkup je nulový. Z konstrukce poplatků je zřejmé, že tento fond je výhodný pro investory, kteří chtějí investovat na dobu delší jednoho roku. Jen tehdy se vysoký poplatek za vstup vykompenzuje vyšším očekávaným výnosem fondu.

Živnobanka Interkonto

Smíšený fond investující převážně do zahraničních cenných papírů. Převážná část portfolia (zhruba dvě třetiny) je přitom umístěna do dluhopisů. Díky tomu se propad světových akciových fondů v posledním roce projevil ve výkonnosti fondu s menší intenzitou. Fond má k investičnímu horizontu (tři roky) nadprůměrnou výkonnost, která činí 3,6% ročně. Díky tomu tento fond obdržel ve scoringu čtyři hvězdičky. Stejně jako předchozí fond má i tento fond vysoký poplatek za prodej ve výši 4%. Poplatek za odkup je nulový a poplatek za správu činí 2%. Zvážíme-li strukturu portfolia, mohl by být vstupní poplatek i poplatek za správu nižší. Tento fond lze opět doporučit pouze těm, kteří mají investiční horizont delší než je minimální investiční horizont fondu.

Živnobanka Korunový balancovaný fond

Smíšený fond investující do českých i zahraničních akcií a dluhopisů. Akciová část portfolia je tvořena především zahraničními akciemi úspěšných podniků, dluhopisová část hlavně dluhovými cennými papíry denominovanými v domácí měně. Hodnota podílového listu fondu by neměla být vystavena měnovému riziku, neboť fond se zajišťuje proti pohybu směnného kurzu koruny. Z toho plyne podprůměrné riziko fondu (volatilita 8%). Akcie tvoří zhruba 2/3 hodnoty portfolia fondu a tomu odpovídá i nižší výkonnost k investičnímu horizontu, která činí ročně –5,3%. Celkový scoring fondu jsou tři hvězdičky. Poplatkové zatížení podílníka je zhruba stejné jako u předchozího fondu – poplatek za prodej 1%, odkup 1,9% a správu 2%. Vzhledem k vysokému podílu akcií v portfoliu, z nichž je značná část z oblasti informačních technologií a telekomunikací, lze doporučit investovat do tohoto fondu pouze s investičním horizontem pěti let a delším.

Živnobanka Akciový fond

Nováček v rodině fondů ŽB Trust. Akciový fond globálně investující do technologických a telekomunikačních akcií., jehož měnové riziko je aktivně řízeno. Fond vyplnil mezeru v nabídce ŽB Trustu, která měla být původně v minulém roce vyplněna otevřením fondu Živnobanka - podílový fond. Vzhledem ke zpoždění otevření tohoto fondu se ŽB Trust rozhodl založit nový fond. Jelikož investiční strategie těchto dvou fondů je takřka totožná, lze očekávat, že v budoucnosti dojde ke sloučení těchto fondů. Relativní úspěšnost Akciového fondu nelze vzhledem ke krátké historii objektivně hodnotit. Značná část portfolia fondu je zatím na bankovních účtech a proto zatím fond má nižší volatilitu než ostatní fondy investující do technologií. Výkonnost fondu od založení (20.11.2000) činí –11,3%. Výší poplatků se tento fond řadí k nadprůměru své kategorie – poplatek za prodej 1%, za odkup 1,9% a za správu 2%. Tento fond je nejrizkovějším fondem v nabídce ŽB Trust a lze ho doporučit pouze těm, investorům kteří se vyznačují nízkou averzí vůči riziku a chtějí peníze investovat na dobu delší pěti let.

Výkonnost za posl. rok Průměr v kategorii Spravovaný majetek Živnobanka - Sporokonto 5,01% 3,38% 1 630 mil. Kč Živnobanka - Interkonto -1,9% -10,4% 238 mil. Kč Živnobanka - Korunový balancovaný fond -25,5% -10,4% 295 mil. Kč Živnobanka - Akciový fond N/A -24,2% 97 mil. Kč

Fondy ŽB Trust se ve srovnání s konkurencí vyznačují vysokými poplatky a z toho plyne i menší zájem o fondy této společnosti ve srovnání s fondy SIS nebo IKS. Další nevýhodou je, že nabídka společnosti ŽB Trust zatím není kompletní – chybí v ní fond zaměřený čistě na české akcie nebo na dluhopisy. V případě změny investičního cíle podílníka jsou tak jeho možnosti přestupu do jiné kategorie fondu výrazně omezeny. Slabší je i marketingová podpora fondů v médiích, o internetu nemluvě. Internetové stránky společnosti nabízí pouze kusé informace o fondech, které jsou často neaktuální až zastaralé, úplně chybí informace o portfoliích fondu. Lze jen doufat, že se tento neutěšený stav změní v září, kdy má být spuštěna nová internetová prezentace ŽB Trustu.

Ku prospěchu ŽB Trust určitě neposlouží ani současné problémy majitele Živnostenské banky – německé banky Bankgesellschaft Berlin a spekulace o možném prodeji Živnobanky. Více informací o současné situaci kolem Živnostenské banky naleznete zde.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s fondy ŽB Trust? Také si myslíte, že poplatky fondů ŽB Trust jsou příliš vysoké? Napište nám svůj názor.