Která banka zhodnotí 200 tisíc za rok nejlépe? Vítězem sondy je ČSOB

První modelová situace předpokládala, že má klient volných 200 tisíc korun. Druhý modelový klient očekával, že mu bankéři co nejlépe zhodnotí volných 600 tisíc korun.

Modelový klient Profitoskopu: Jde o muže ve věku 35 let, který akceptuje riziko ztráty na roční bázi ve výši 15 %. Investiční horizont je maximálně 6 let. Částku, kterou klient investuje nebo spoří v daném časovém horizontu, nepotřebuje a nehodlá ji v daném období vybírat či měnit na hotové peníze.

Sondy se zúčastnilo celkem 14 bankovních domů. Jejich bankéři a investiční specialisté dostali za úkol vybrat z nabídky banky takové spořicí a investiční produkty, které zhodnotí částku 200 tisíc a částku 600 tisíc korun co nejlépe. Modelovým klientům tak mohla každá zúčastněná banka nabídnout od 1. dubna 2016 do 31. března 2017 optimální portfolio a strategii, která jim přinese nejvyšší výnos. Ve hře byly spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření a podílové fondy.

Navržená portfolia bank pak vyhodnocovali analytici společnosti Scott & Rose každého čtvrt roku a průběžně sledovali, jak se vložené finance v jednotlivých bankách zhodnocují. „Chtěli jsme veřejnosti reálně ukázat, jak lze peníze v bankách zhodnocovat,“ říká analytik společnosti Scott & Rose Martin Olejník.

V projektu Profitoskop šlo o modelové situace. „V reálném životě to většinou funguje tak, že si klient sám dojde na pobočku vybrané banky a zažádá o rozhovor s investičním specialistou. Ten mu pak doporučí vhodné produkty, nástroje a strategie a seznámí ho s riziky všech investičních variant. Konečné rozhodnutí bude ale vždy na klientovi,“ popisuje situaci Veronika Dusová, analytička společnosti Scott & Rose.

ČSOB zhodnotila za rok 200 tisíc o 15 710 korun

Jednotlivé banky zapojily do zhodnocování dvou modelových klientů nejrůznější strategie. Nejlépe se s úkolem vypořádala ČSOB. „Modelovému klientovi s částkou 200 tisíc korun by zhodnotila jeho peníze ročně o 7,86 %, čímž by klientovi k vložené sumě přidala dalších 15 710 korun. Modelovou částku ve výši 600 tisíc, určenou pro spoření a investice, by ČSOB dokonce zhodnotila ročně o 8,28 %, konkrétně o 49 701 korun,“ přibližuje výsledky Martin Olejník.

Výsledky Profitoskopu od 1.4.2016 do 31.3.2017 Pro částku 200 000 Kč Pořadí Banka Zhodnocení v Kč Zhodnocení v % 1. ČSOB +15 710 +7,86 2. ING Bank +9 414 +4,71 3. UniCredit Bank +8 930 +4,47 4. Komerční banka +8 149 +4,07 Pro částku 600 000 Kč 1. ČSOB +49 701 +8,28 2. UniCredit Bank +31 113 +5,19 3. ING Bank +28 001 +4,67 4 Komerční banka +22 795 +3,80 Zdroj: Finparáda.cz

Jaké finanční produkty zapojily nejúspěšnější banky

„ČSOB, UniCredit Bank a ING Bank se umístily na nejlepších místech díky zařazení podílových fondů do modelových portfolií. Dosáhly tím ročního zhodnocení od čtyř do osmi procent,“ komentuje Martin Olejník. Podílové fondy do portfolií zařadila také Komerční banka, Raiffeisenbank a na začátku ledna tohoto roku také MONETA Money Bank. Strategii zhodnocování u Fio banky zvolili analytici společnosti Scott & Rose sami, a to výběrem z nabídky spořicích účtů a termínovaných vkladů této banky.

1. ČSOB vsadila na podílové fondy

ČSOB vsadila na začátku projektu Profitoskop pouze na podílové fondy. V období od 1. 10. do 31. 12. 2016 zařadila do obou portfolií navíc kombinovaný produkt ČSOB Duo Profit Plus. Převážnou část roku se v portfoliích objevovaly i podílové fondy v eurech a dolarech.

Postupem času banka začala tyto cizoměnové fondy nahrazovat fondy korunovými. Nejvyšší zhodnocení fondů v portfoliu ČSOB za dobu trvání Profitoskopu získal fond KBC Equity Fund Oil, a to ve výši 15,30 % (od 1. 4. do 30. 9. 2016).

Částku 200 tisíc korun zhodnotil nejvíce fond ČSOB Akciový dividendových firem, zhodnocení ve výši 12,50 % (od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017). Částku 600 tisíc korun zhodnotil nejvíce fond KBC Equity Fund Technology (USD), zhodnocení ve výši 12,37 % (od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017).

2. ING Bank měnila během roku strategii

ING Bank sice na začátku Profitoskopu zařadila do obou portfolií spořicí účet ING Konto, ale již pro období od 1. 10. do 31. 12. 2016 vyměnila spořicí účet za podílový fond. Za první čtvrtletí roku 2017 přinesl fond fondů ING Aria Lion Dynamic výnos 7 869 Kč u částky 200 tisíc Kč a 23 607 Kč u částky 600 tisíc Kč.

3. UniCredit Bank strategii neměnila

UniCredit Bank za celou dobu trvání Profitoskopu své portfolio produktů nezměnila. Portfolio je složeno ze spořicího účtu PRIMA a čtyř fondů u částky 200 tisíc korun a pěti fondů u částky 600 tisíc korun. Nejvyšší výnos za uplynulý rok (to je od 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017) v portfoliu pro částku 200 tisíc korun dosáhl akciový fond Pioneer Funds - European Equity Target Income, zhodnocení činí 11,10 % za rok. Nejvyšší výnos za uplynulý rok (to je 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017) v portfoliu pro částku 600 tisíc korun dosáhl akciový fond Pioneer Funds - Top European Players, zhodnocení činí 12,02 % za rok.

Čtvrté místo, patří Komerční bance, která o třetí místo přišla vcelku těsně.

Ostatní banky dosáhly roční zhodnocení od 0,14 do 2,21 %

Pořadí dalších bank ve zhodnocení prostředků je následující (v závorce je uvedeno roční procentní zhodnocení částky):

Pro částku 200 tisíc Kč:

Raiffeisenbank (2,21 %), MONETA Money Bank (1,94 %), Expobank (1,19 %), Air Bank (0,87 %), Equa bank (0,8 %), Sberbank (0,75 %), Oberbank (0,6 %), Fio banka (0,43 %), Česká spořitelna (0,3 %), mBank (0,26 %).

Pro částku 600 tisíc Kč:

MONETA Money Bank (1,94 %), Raiffeisenbank (1,83 %), Expobank (1,19 %), Česká spořitelna (0,86 %),Oberbank (0,6 %), Air Bank (0,59 %), Sberbank (0,49 %), Equa bank (0,43 %), Fio banka (0,43 %), mBank (0,14 %).

Celkové výsledky projektu Profitoskop a další podrobnosti o zvolených strategiích najdete zde.