Program Top bydlení od ČS řádně rozčeří hladinu hypotečního rybníku

Dlouhou dobu byli zájemci o levné hypotéky ze strany ČS ponecháváni v informačním vakuu. Na povrch vyplouvaly pouze kusé informace o programu levných hypoték. Nyní však ČS poodhalila roušku programu TOP BYDLENÍ definitivně a dle jeho obsahu je pravděpodobné, že pořádně zamíchá českým hypotečním trhem.

Zásady programu TOP BYDLENÍ České spořitelny

Do tohoto programu mohou vstoupit fyzické osoby-občané, kteří si zažádají o hypotéku určenou k financování vlastního bydlení a zároveň doba splatnosti hypotéky nepřekročí 20 let. ČS nebude poskytovat dotace pouze na nové nemovitosti, nýbrž i na již existující byty či rodinné domy. Z programu nebudou vyloučeni ani žadatelé, kteří budou čerpat na část hypotéky státní podporu.

Dotace České spořitelny činí tři procentní body

Princip programu spočívá v dotování úrokové sazby (jde v podstatě o její snížení o tři procentní body) části hypotéky. Pro přehlednost je lepší si rozčlenit princip poskytování dotace na hypotéky splňující poskytnutí státního příspěvku a na hypoteční úvěry, které neodpovídají kritériím vládního nařízení 244/1995 upravujícím poskytování státního příspěvku.

V případě, že nemovitost financovaná hypotékou nesplňuje kritéria pro poskytnutí státního příspěvku (jedná se obecně starší nemovitosti), tak Česká spořitelna sníží úrokovou sazbu o tři procentní body. Ale pozor! To se nebude týkat celé hodnoty hypotéky, avšak pouze její poloviny. Kupříkladu vezme-li si někdo hypotéku ve výši jednoho miliónu, tak polovina bude úročena tržní úrokovou sazbou stanovenou Českou spořitelnou a druhá bude úročena sazbou o tři procentní body nižší.

V případě, že hypotéka splňuje podmínky pro přidělení státní podpory, bude ze strany ČS snížena úroková sazba o tři procentní body pouze u státem nepodporované části. Opět platí pravidlo, že maximální dotovaná část ze strany ČS nesmí přesáhnout polovinu z celkové hodnoty hypotéky.

Nejlepší obrázek o fungování projektu TOP BYDLENÍ lze demonstrovat na následujícím příkladu:

Zadání:

Hypotéka ve výši jeden milión určená k nákupu staršího bytu (žadatel nemá nárok na státní podporu). Úroková sazba činí 7,5 procenta a doba splatnosti je 20 let. Úvěr je splácen prostřednictvím měsíčních anuitních splátek.

Srovnání klasické a dotované hypotéky v rámci TOP BYDLENÍ



Klasická hypotéka Dotovaná hypotéka Měsíční anuita 8 060 Kč 7 193 Kč Celkem za 20 let 1 934 400 Kč 1 726 320 Kč

Vysvětlivky:

Následující srovnání umožňuje porovnat rozdíly mezi běžnou hypotékou a hypotečním úvěrem zařazeným do programu TOP BYDLENÍ. Běžnou hypotékou v tomto konkrétním příkladu máme na mysli úvěr, jehož celá výše je úročena uváděnou úrokovou sazbou 7,5 procenta. V případě dotované hypotéky je její polovina úročena úrokovou sazbou 7,5 procenta, zatímco zbytek (opět 500 tisíc) je úročen sazbou o tři procentní body nižší (tedy 4,5 procenta).

Z uvedeného srovnání vyplývá, že měsíčně by klient splácel při vstupu do programu TOP BYDLENÍ o 867 korun méně a za celou dobu splatnosti by na úrocích zaplatil o 208 080 korun méně. Jde tedy o velmi výrazné zlevnění hypotéky a zároveň její zpřístupnění i méně bonitním klientům. Celý příklad je založen na předpokladu, že na konci každého období fixace bude klientovi přidělena stejná úroková sazba a zároveň podmínky programu TOP BYDLENÍ se během celého období splatnosti úvěru nezmění. Otázkou tedy je, zda Česká spořitelna bude garantovat neměnné podmínky programu po celou dobu splatnosti hypotéky nebo pouze do konce prvního období fixace.

A co říkáte programu dotovaných hypoték České spořitelny vy? Využijete tohoto programu? Těšíme se na vaše reakce.